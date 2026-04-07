Czy kwiecień to dobry moment na wysiew roślin do gruntu?

W kwietniu w Polsce zazwyczaj zaczyna ocieplać się na tyle, że można rozpocząć wysiewanie większości warzyw wprost do gruntu. Ci, którzy w marcu rozpoczęli już sianie tych odporniejszych na przymrozki roślin - np. marchwi, pietruszki, rzodkiewki, szpinaku czy jarmużu, mogą już wziąć się za te ciepłolubne. W kwietniu gleba jest już zwykle odmarznięta i w większości rejonów bez śniegu, a dni stają się zdecydowanie dłuższe, dlatego niektóre warzywa o krótkim okresie wegetacji zaczynają zakwitać. Z uwagi na jeszcze trwające ryzyko niskim temperatur o poranku, warto rozdzielić sobie prace związane z wysiewem na dwa, a nawet trzy terminy. Część nasion można umieszczać na grządkach już w pierwszej połowie kwietnia, a z innymi należy wstrzymać się jeszcze chwilę.

Już w pierwszej połowie kwietnia można rozpocząć wysiewanie roślin strączkowych 123RF/PICSEL

Warzywa, które można wysiewać w kwietniu bezpośrednio na grządki

Przed rozpoczęciem wysiewania nasion na grządki, warto przygotować sobie wcześniej etykiety z nazwami gatunków oraz terminami siewów. Dzięki temu unikniesz pomyłek i nie będziesz mieć wątpliwości gdzie co rośnie. Patent ten ułatwi także obserwację wzrastających siewek w kolejnych tygodniach. Następnie przygotuj odpowiednio grządki - koniecznie usuń wszystkie chwasty i spuchnij glebę na głębokość szpadla. Kolejno wymieszaj ziemię z kompostem, aby poprawić jej żywność, a na końcu wyrównaj powierzchnię grabiami. Po tym czynnościach możesz przystąpić do prac związanym z wysiewaniem.

W pierwszej połowie kwietnia wskazane jest rozpoczęcie umieszczania w gruncie nasion warzyw takich jak cebula, pasternak i pietruszka korzeniowa. W tym terminie można także wysiewać już rośliny strączkowe - groch oraz bób.

Przez cały miesiąc z kolei wskazane jest sianie brokułów, kopru ogrodowego, szczypiorku, kalarepy, marchwi, pietruszki naciowej, rzodkwi, szpinaku, sałaty oraz szczawu.

Z niektórymi gatunkami warzyw warto jednak nieco się wstrzymać i rozpocząć ich wysiew dopiero po 15 kwietnia. Należą do nich: buraki ćwikłowe i liściowe, pory i skorzonery.

Z kolei na samą końcówkę z kwietnia zaleca się zostawić wysiew kukurydzy cukrowej oraz brukwi.

Ponadto na początku kwietnia (jak również w przypadku marcowego wysiewania), dobrze jest przykryć grządki agrowkłókniną, co ochroni siewki przed chłodami (które przez cały miesiąc są jeszcze prawdopodobne) i przyspieszy wschody.

Jaka jest optymalna pogoda do sadzenia roślin w gruncie?

Idealna jest aura do wysiewania warzyw, ale również roślin ozdobnych to słoneczne lub lekko pochmurne dni, z temperaturami powietrza powyżej 0, a najlepiej nieco ponad 10 st. C. Siewu należy unikać w czasie ulewnych deszczy, kiedy ziemia jest podmokła i błotnista - wówczas ryzyko gnicia nasion jest bardzo wysokie.

