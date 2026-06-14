Spis treści: Dlaczego warto dbać podaż białka w diecie? Co zamiast jajek na proteinowe śniadanie? Dlaczego warto jeść skyr?

Dlaczego warto dbać podaż białka w diecie?

Polacy są coraz bardziej świadomi w temacie komponowania posiłków i zwracają uwagę na to, aby jadłospis był różnorodny. Wiele osób już przekonało się, że w diecie konieczne są zarówno tłuszcze, węglowodany oraz białko, a to ostatnie jest szczególnie ważne z kilku względów:

Syci na długo

Odpowiada za wzrost tkanek

Przyspiesza regenerację mięśni

Zmniejsza apetyt i chroni masę mięśniową podczas redukcji kalorii

Poprawia metabolizm i wspiera odchudzanie

Pomaga w gojeniu ran i odnawianiu komórek

To dlatego dietetycy tak bardzo naciskają, aby dbać o prawidłową podaż białka w diecie, gdyż przeciętny Polak spożywa go za mało. Problem dotyczy zwłaszcza aktywnych fizycznie kobiet, które często opierają dietę na węglowodanach i tłuszczach, zapominając o dostatecznej porcji protein. Wystarczy niewielka ilość do każdego posiłku, aby zapewnić sobie sytość i lepsze samopoczucie.

Co zamiast jajek na proteinowe śniadanie?

Przyjmuje się, że najlepiej przyswajalne i wartościowe białko pochodzi z produktów odzwierzęcych - mięsa, jajek, nabiału, ryb i owoców morza. Osobom, które ograniczają w diecie tego typu produktu - z powodów etycznych, problemów zdrowotnych czy wynikających z gorszego samopoczucia po ich spożyciu, zaleca się spożywanie roślin strączkowych, tofu, pseudozbóż (komosa ryżowa, amarantus) oraz orzechów i nasion. Spośród produktów pochodzenia zwierzęcego, za najbardziej wartościowe przez wielu ekspertów są uznawane jajka - ponieważ zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne w idealnych proporcjach. Jeśli nie chcesz jednak wprowadzać do swojej diety monotonii i zależy ci na różnorodnych posiłkach - szczególnie o poranku, wprowadź równie wartościowy, bogaty w białko produkt jakim jest skyr naturalny. Dlaczego warto go jeść i z czym łączyć, aby był smaczny?

Wysokobiałkowy jogurt możesz wykorzystać również jako dodatek do dań wytrawnych 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść skyr?

Skyr to gęsty jogurt typu islandzkiego, produkowany poprzez odcedzanie serwatki z odtłuszczonego mleka krowiego i dodaniu kultur bakterii. Na tle innych jogurtów wyróżnia się on wysoką zawartością białka (około 12 g na 100 g produktu) i niewielką kalorycznością, dlatego jest to produkt szczególnie polecany osobom odchudzającym się i aktywnym fizycznie. Poza tym stanowi źródło fosforu, wapnia, cynku oraz witaminy B12. Będzie doskonałą opcją zarówno na śniadanie, przekąskę, dodatek obiadowy czy kolację. Ważne jednak, aby unikać skyrów słodzonych cukrem czy sztucznymi słodzikami, a wybierać częściej naturalne. Jogurt ten w połączeniu z kilkoma dodatkami może stworzyć smaczny, sycący i odżywczy posiłek na słodko lub słono. W pierwszej opcji możesz dodać do niego np. ulubione owoce, muesli, orzechy, czy też podać jako dodatek do omletu na słodko, koktajlu bądź owsianki. Z kolei w wersji wytrawnej sprawdzi się np. jako składnik sałatek, mizerii, dip do grillowanego mięsa, placków warzywnych czy ryb (z dodatkiem czosnku i przypraw).

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