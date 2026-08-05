Szkodnik, który w mig ogołoci bukszpan

Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, z jakimi w ostatnich latach muszą mierzyć się właściciele ogrodów. Samice składają jaja na spodzie liści bukszpanu, a już po kilku dniach wykluwają się z nich żarłoczne gąsienice, które zaczynają intensywne żerowanie.

To właśnie one są odpowiedzialne za niszczenie roślin. Najpierw wygryzają miękisz liści, pozostawiając jedynie cienką warstwę skórki. Następnie zjadają całe liście oraz młode pędy i korę. Ich obecność łatwo potwierdzić, gdy zauważysz pajęczynki oplatające gałązki, ciemne odchody i szybko brązowiejące fragmenty krzewu. Nieleczony bukszpan może zostać całkowicie ogołocony z liści i stopniowo zamierać. Na szczęście istnieje domy, bardzo skuteczny sposób, by pozbyć się tych szkodników. Wystarczą trzy składniki, które z pewnością masz w swojej kuchni.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową

Domowy oprysk z octu i czosnku może pomóc pozbyć się żarłocznych larw ćmy bukszpanowej 123RF/PICSEL

Składniki:

1 litr ciepłej wody,

5-6 ząbków czosnku,

2 łyżki octu spirytusowego (10%),

kilka kropli szarego mydła lub płynu potasowego (opcjonalnie - poprawia przyczepność oprysku do liści).

Czosnek należy rozgnieść lub bardzo drobno posiekać i zalać ciepłą wodą. Miksturę odstaw na około 12 - 24 godziny. Następnie przecedź ją przez gazę lub drobne sitko, dodaj ocet i - jeśli używasz - kilka kropli szarego mydła. Całość przelej do opryskiwacza.

Oprysk wykonuj wcześnie rano lub wieczorem. Dokładnie spryskaj zewnętrzną i wewnętrzną część krzewu, zwracając szczególną uwagę na spodnią stronę liści, gdzie najczęściej ukrywają się gąsienice. Zabieg warto powtarzać co 5 - 7 dni oraz po opadach deszczu.

Dlaczego to działa?

Bukszpan będzie soczystozielony i zdrowy, jeśli pozbędziesz się ćmy bukszpanowej 123RF/PICSEL

Czosnek zawiera związki siarki, które odpowiadają za jego intensywny zapach. Silna woń może działać odstraszająco na część owadów. Ocet zaś tworzy kwaśne środowisko na powierzchni liści i również ma właściwości odstraszające, jednak jego działanie jest krótkotrwałe.

Warto jednak pamiętać, że domowe opryski nie są naukowo potwierdzoną metodą skutecznego zwalczania ćmy bukszpanowej i nie eliminują jaj ani wszystkich gąsienic. Najlepiej sprawdzają się jako element profilaktyki lub przy niewielkiej liczbie szkodników. W przypadku silnego porażenia konieczne może być ręczne usuwanie gąsienic, stosowanie preparatów biologicznych zawierających bakterię Bacillus thuringiensis albo środków ochrony roślin dopuszczonych do zwalczania ćmy bukszpanowej.

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