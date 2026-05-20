Rozmaite raporty alarmują: stres to jedno z najczęstszych wyzwań zdrowotnych we współczesnych czasach. Niemal 45 proc. Polaków deklaruje, że regularnie odczuwa jego skutki, a 35 proc. ocenia, że wpływa negatywnie na ich zdolność do pracy. Badania wykazują, że wytrąca z równowagi kilka substancji chemicznych w mózgu, m.in. serotoninę, dopaminę i noradrenalinę i podnosi poziom kortyzolu.

Wystarczy 20 minut. W prosty sposób obniżysz poziom stresu

Jednym ze skutecznych sposobów na odstresowanie i obniżenie napięcia jest przebywanie na łonie natury. Prosta aktywność sprawia, że poziom kortyzolu w organizmie się obniża. Do takich wniosków już kilka lat temu doszli specjaliści, którzy opublikowali je na łamach "Frontiers in Psychology".

Regularne spacerowanie obniża ciśnienie, poziom cukru we krwi a także poprawia samopoczucie

Chociaż nie brzmi to odkrywczo, w czasach, gdy stres i napięcie towarzyszą nam każdego dnia, warto przypomnieć efekty badań ekspertów. Badacze z Uniwersytetu Michigan w USA wykazali, że już 20-30 minut przebywania na łonie natury łagodzi napięcie. Wystarczy spacer lub po prostu relaks w otoczeniu przyrody. Zdaniem naukowców wspomniany czas wystarcza, by kortyzol (hormon stresu) znacznie się obniżył.

Naukowcy przez osiem tygodni sprawdzali jego poziom w ślinie badanych osób. Uczestnicy mieli przez co najmniej 10 minut trzy razy w tygodniu spędzać czas w bliskim otoczeniu przyrody. Mogli swobodnie wybierać porę dnia, czas i miejsce, ale mieli mieć "poczucie wchodzenia w interakcję z naturą".

"Nałożyliśmy też kilka obostrzeń - nakaz zażywania natury w świetle dziennym, zakaz ćwiczeń aerobowych i nakaz unikania mediów społecznościowych, internetu, telefonów, rozmów i czytania" - poinformowała główna autorka badania, dr MaryCarol Hunter.

Wyniki pokazały jasno, że 20 minut na łonie natury wystarczy, by obniżyć poziom stresu. Jednak wydłużenie czasu do pół godziny przynosiło jeszcze lepsze efekty - po tym czasie odnotowano najlepszy spadek kortyzolu.

60 minut spaceru wystarczy, by obniżyć stres

Z kolei w 2022 roku eksperci Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience w "Molecular Psychiatry" opublikowali wnioski, że 60-minutowy spacer zmniejsza aktywność ciała migdałowatego. Oznacza to, że prosta aktywność jest bardzo skuteczna w obniżaniu poziomu stresu.

Relaks na łonie natury pomaga obniżyć stres

Przyroda redukuje stres. Oto wnioski naukowców

W eksperymencie udział wzięło 63 ochotników. Wybrali się na spacer po lesie i terenie zurbanizowanym. Przed i po spacerze ich aktywność mózgu była mierzona za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Efekt: po spacerze na łonie natury zmniejszyła się aktywność ciała migdałowatego. A to oznacza, że przyroda wywiera korzystny wpływ na obszary mózgu powiązane ze stresem.

Naukowcy chcieli przede wszystkim sprawdzić, jak środowisko naturalne i miejskie działają na mózg. Pod lupą znalazł się również wątek czy odprężenie po kontakcie z naturą wynika z samego środowiska naturalnego, czy też z braku niekorzystnych wpływów miasta. Okazało się, że spacer w tym drugim pozostawia ciało migdałowate w takim samym stanie.

Badacze stwierdzili, że to dowód na to, że przyroda jest w stanie zredukować stres. Z drugiej strony ocenili, że nie ma jednak dowodów, że przebywanie w obszarze zurbanizowanym dodatkowo wzmaga aktywność ciała migdałowatego.

Źródło: naukawpolsce.pl/akademiabioetyki.pl

