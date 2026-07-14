Wystarczy dodać jedną łyżkę. Zupa będzie miała idealną konsystencję

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Grysik, czyli kasza manna, to jeden z tych produktów, który kojarzy się z przedszkolnymi posiłkami. Oczywiście, nie muszą być to złe wspomnienia, bo do dzisiaj kasza manna wykorzystywana jest do przygotowywania deserów. Okazuje się, ze ta lekkostrawna kaszka ma więcej zastosowań, a jednym z nich jest dodanie grysiku do zupy. W jaki sposób? Przekonajmy się.

Kasza manna jako dodatek do zupy. Ręka z chochlą nad garnkiem na tle kuchennej deski do krojenia.
Kasza manna może być doskonałym dodatkiem do zupy123RF/PICSEL

Do czego wykorzystać grysik w zupie?

Kasza manna, czyli grysik, to nic innego jak zagęstnik w zupach. Doskonale może poprawić konsystencję naszej zupy, jeśli odbiega od naszych oczekiwań. Jak zatem wykorzystać grysik, jako zagęstnik? To nic trudnego i poradzi sobie z tym każdy. Po prostu do gotującej się zupy wystarczy dodać łyżkę kaszy manny i poczekać. Jeśli konsystencja nadal nie jest dla nas satysfakcjonująca, można dodać jej więcej, ale również nie można przesadzić z jej ilością.

Zobacz również:

Kotlety z kaszy gryczanej można spożywać nawet na diecie
Kuchnia

Kotlety z kaszy gryczanej. Idealne dla osób na diecie

Natalia Jabłońska

Kluseczki grysikowe? Niejadki je polubią

Rosół z delikatnymi kluskami lanymi, ozdobiony kawałkami marchwi i natką pietruszki.
Kluseczki z kaszy manny trzeba formować łyżką123RF/PICSEL

Makaron to obiadowy pewniak i stały dodatek do rosołu. Nic czasem dziwnego jednak, kiedy nam po prostu spowszednieje i nie jest jedzony chętnie. W takim razie można spróbować kluseczek z kaszy manny. Przygotowuje się je błyskawicznie, pasują do każdej zupy, a na dodatek rozpływają się w ustach. Jak przygotować kluseczki grysikowe? Zobaczmy na potrzebne składniki:

  • 7 łyżek kaszy manny,
  • 1 łyżeczka masła,
  • 1 jajko,
  • szczypta soli.

Składniki wystarczy przerzucić do miseczki i wymieszać dokładnie z pomocą miski. Gotowe kluseczki partiami wrzuca się do wrzątku: albo bezpośrednio do zupy albo do osobnego garnka. Po kilku minutach gotowania są już zdatne do jedzenia.

Zobacz również:

Ciasto z agrestem to jeden z moich ulubionych smaków lata
Kuchnia

To ciasto smakuje jak wakacje u babci. Łatwo zrobić, szybko znika co do okruszka

InteriaKobieta Redakcja

Grysikowa kostka? Do zupy idealnie pasuje

Kawałki żółtego, puszystego ciasta udekorowane świeżą kolendrą, całymi ziarnami gorczycy i zieloną papryczką chili.
Kostki z kaszy manny można wzbogacić kurkumą i ziołami123RF/PICSEL

Kaszę manną do zupy można przygotować na wiele sposobów. Jednym z nich jest grysikowa kostka. Jej zaletą jest fakt, że można ją zrobić wcześniej, a dopiero przed podaniem zupy dodać na talerz. Co więcej, taka grysikowa kostka może być również serwowana z sosami. Jak przygotować kostkę grysikową? Oto potrzebne składniki:

  • 1 szklanka kaszy manny,
  • 4 szklanki wody,
  • sól.

Wodę w garnku zagotować. Kiedy zacznie wrzeć, wsypać kaszę i gotować do momentu, aż wszystko zgęstnieje (nie zapominamy o mieszaniu). Gotową kaszę przekładamy do płaskiego naczynia i czekamy, aż całość ostygnie. Następnie kroimy w kostkę i dajemy na talerze przed podaniem.

Zobacz również:

Grzanki podbiją smak i sprawią, że danie będzie bardziej sycące
Kuchnia

Tańsze i smaczniejsze niż makaron oraz ryż. Podkręcą smak niejednej zupy

Klaudia Kuryśko
Klaudia Kuryśko

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL


Jak artystka Frida Kahlo stała się światową ikoną© 2026 Associated Press

Najnowsze