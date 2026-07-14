Do czego wykorzystać grysik w zupie?

Kasza manna, czyli grysik, to nic innego jak zagęstnik w zupach. Doskonale może poprawić konsystencję naszej zupy, jeśli odbiega od naszych oczekiwań. Jak zatem wykorzystać grysik, jako zagęstnik? To nic trudnego i poradzi sobie z tym każdy. Po prostu do gotującej się zupy wystarczy dodać łyżkę kaszy manny i poczekać. Jeśli konsystencja nadal nie jest dla nas satysfakcjonująca, można dodać jej więcej, ale również nie można przesadzić z jej ilością.

Kluseczki grysikowe? Niejadki je polubią

Kluseczki z kaszy manny trzeba formować łyżką 123RF/PICSEL

Makaron to obiadowy pewniak i stały dodatek do rosołu. Nic czasem dziwnego jednak, kiedy nam po prostu spowszednieje i nie jest jedzony chętnie. W takim razie można spróbować kluseczek z kaszy manny. Przygotowuje się je błyskawicznie, pasują do każdej zupy, a na dodatek rozpływają się w ustach. Jak przygotować kluseczki grysikowe? Zobaczmy na potrzebne składniki:

7 łyżek kaszy manny,

1 łyżeczka masła,

1 jajko,

szczypta soli.

Składniki wystarczy przerzucić do miseczki i wymieszać dokładnie z pomocą miski. Gotowe kluseczki partiami wrzuca się do wrzątku: albo bezpośrednio do zupy albo do osobnego garnka. Po kilku minutach gotowania są już zdatne do jedzenia.

Grysikowa kostka? Do zupy idealnie pasuje

Kostki z kaszy manny można wzbogacić kurkumą i ziołami 123RF/PICSEL

Kaszę manną do zupy można przygotować na wiele sposobów. Jednym z nich jest grysikowa kostka. Jej zaletą jest fakt, że można ją zrobić wcześniej, a dopiero przed podaniem zupy dodać na talerz. Co więcej, taka grysikowa kostka może być również serwowana z sosami. Jak przygotować kostkę grysikową? Oto potrzebne składniki:

1 szklanka kaszy manny,

4 szklanki wody,

sól.

Wodę w garnku zagotować. Kiedy zacznie wrzeć, wsypać kaszę i gotować do momentu, aż wszystko zgęstnieje (nie zapominamy o mieszaniu). Gotową kaszę przekładamy do płaskiego naczynia i czekamy, aż całość ostygnie. Następnie kroimy w kostkę i dajemy na talerze przed podaniem.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

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