Wystarczy dodać jedną łyżkę. Zupa będzie miała idealną konsystencję
Grysik, czyli kasza manna, to jeden z tych produktów, który kojarzy się z przedszkolnymi posiłkami. Oczywiście, nie muszą być to złe wspomnienia, bo do dzisiaj kasza manna wykorzystywana jest do przygotowywania deserów. Okazuje się, ze ta lekkostrawna kaszka ma więcej zastosowań, a jednym z nich jest dodanie grysiku do zupy. W jaki sposób? Przekonajmy się.
Do czego wykorzystać grysik w zupie?
Kasza manna, czyli grysik, to nic innego jak zagęstnik w zupach. Doskonale może poprawić konsystencję naszej zupy, jeśli odbiega od naszych oczekiwań. Jak zatem wykorzystać grysik, jako zagęstnik? To nic trudnego i poradzi sobie z tym każdy. Po prostu do gotującej się zupy wystarczy dodać łyżkę kaszy manny i poczekać. Jeśli konsystencja nadal nie jest dla nas satysfakcjonująca, można dodać jej więcej, ale również nie można przesadzić z jej ilością.
Kluseczki grysikowe? Niejadki je polubią
Makaron to obiadowy pewniak i stały dodatek do rosołu. Nic czasem dziwnego jednak, kiedy nam po prostu spowszednieje i nie jest jedzony chętnie. W takim razie można spróbować kluseczek z kaszy manny. Przygotowuje się je błyskawicznie, pasują do każdej zupy, a na dodatek rozpływają się w ustach. Jak przygotować kluseczki grysikowe? Zobaczmy na potrzebne składniki:
- 7 łyżek kaszy manny,
- 1 łyżeczka masła,
- 1 jajko,
- szczypta soli.
Składniki wystarczy przerzucić do miseczki i wymieszać dokładnie z pomocą miski. Gotowe kluseczki partiami wrzuca się do wrzątku: albo bezpośrednio do zupy albo do osobnego garnka. Po kilku minutach gotowania są już zdatne do jedzenia.
Grysikowa kostka? Do zupy idealnie pasuje
Kaszę manną do zupy można przygotować na wiele sposobów. Jednym z nich jest grysikowa kostka. Jej zaletą jest fakt, że można ją zrobić wcześniej, a dopiero przed podaniem zupy dodać na talerz. Co więcej, taka grysikowa kostka może być również serwowana z sosami. Jak przygotować kostkę grysikową? Oto potrzebne składniki:
- 1 szklanka kaszy manny,
- 4 szklanki wody,
- sól.
Wodę w garnku zagotować. Kiedy zacznie wrzeć, wsypać kaszę i gotować do momentu, aż wszystko zgęstnieje (nie zapominamy o mieszaniu). Gotową kaszę przekładamy do płaskiego naczynia i czekamy, aż całość ostygnie. Następnie kroimy w kostkę i dajemy na talerze przed podaniem.
Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia