Spis treści: Resztki organiczne i opadłe owoce działają na szczury jak magnes Nieporządek to idealna kryjówka dla gryzoni. Warto zrobić to jak najszybciej Szczury nie znoszą tych zapachów. Naturalne sposoby mogą być bardzo skuteczne

Resztki organiczne i opadłe owoce działają na szczury jak magnes

Najczęstszą przyczyną pojawienia się szczurów w ogrodzie jest łatwo dostępne pożywienie. Jednym z największych "wabików" okazuje się niezabezpieczony kompostownik, w którym znajdują się resztki organiczne. Dla gryzoni to łatwe źródło pokarmu, dlatego otwarty kompost może sprawić, że szybko zadomowią się w okolicy.

Na tym jednak lista zagrożeń się nie kończy. Szczury przyciągają także opadłe owoce pozostawione pod drzewami, nieszczelnie zamknięte pojemniki na odpady oraz karma wystawiana dla psów i kotów. Szczególnie pozostawiona na noc miska z jedzeniem może zachęcić gryzonie do regularnych odwiedzin.

Najlepiej jest regularnie usuwać resztki owoców z ogrodu, szczelnie zamykać śmietniki oraz zabezpieczyć kompostownik przed dostępem zwierząt. To właśnie od ograniczenia dostępu do pożywienia warto rozpocząć walkę ze szczurami.

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Nieporządek to idealna kryjówka dla gryzoni. Warto zrobić to jak najszybciej

Równie ważne jak jedzenie są miejsca, w których szczury mogą znaleźć schronienie. Gęste zarośla, wysoka trawa czy sterty gałęzi i drewna tworzą idealne warunki do zakładania gniazd.

Z tego powodu warto regularnie kosić trawnik, przycinać krzewy i usuwać zalegające w ogrodzie materiały, które mogą stać się kryjówką dla gryzoni. Dotyczy to również starych desek, cegieł czy niewykorzystywanych elementów wyposażenia ogrodu.

Nie należy także lekceważyć nor widocznych w ziemi. Ich obecność może świadczyć o tym, że szczury już zadomowiły się na posesji. Samo zasypanie otworów nie rozwiąże problemu, jednak w połączeniu z uporządkowaniem terenu i usunięciem źródeł pożywienia może utrudnić gryzoniom powrót.

Nigdy nie ignoruj nor zauważonych w ogrodzie 123RF/PICSEL

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Szczury nie znoszą tych zapachów. Naturalne sposoby mogą być bardzo skuteczne

Szczury mają bardzo czuły zmysł węchu, dlatego niektóre intensywne zapachy skutecznie je odstraszają. W ogrodzie warto posadzić rośliny, których aromatu gryzonie nie tolerują. Do takich gatunków należą między innymi mięta, lawenda, szałwia oraz czosnek ozdobny.

Pomocne mogą okazać się także domowe sposoby. W pobliżu miejsc, gdzie pojawiają się szczury, można rozsypać fusy z kawy, ostrą paprykę lub popiół drzewny. Ogrodnicy stosują również waciki nasączone olejkiem miętowym albo eukaliptusowym, umieszczając je przy norach i ścieżkach, którymi przemieszczają się gryzonie.

Jeśli mimo zastosowania tych metod szczury nadal pojawiają się w ogrodzie, konieczne może być sięgnięcie po pułapki lub profesjonalne stacje deratyzacyjne. Najlepsze efekty przynosi jednak połączenie kilku działań jednocześnie - utrzymanie porządku, ograniczenie dostępu do pożywienia oraz wykorzystanie naturalnych odstraszaczy. Dzięki temu ogród stanie się miejscem znacznie mniej atrakcyjnym dla nieproszonych gości.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL