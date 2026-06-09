Spis treści: Osy są pożyteczne, ale potrafią być uciążliwe Co przyciąga osy do ogrodu? Nasz wygląd może przyciągać owady Jak zachować się w obecności osy? Jak odstraszyć osy z ogrodu? Sprytne sposoby, które warto znać Osy będą omijać ogród szerokim łukiem. Nieoczywisty patent

Osy są pożyteczne, ale potrafią być uciążliwe

Choć wiele osób postrzega osy wyłącznie w kategorii dokuczliwych owadów, pełnią one ważną funkcję w ekosystemie. Polują na liczne szkodniki ogrodowe, w tym gąsienice, muchy i larwy, pomagając w naturalny sposób utrzymać równowagę w przydomowej przestrzeni.

Problem pojawia się wtedy, gdy osy zaczynają interesować się naszym jedzeniem lub zakładają gniazdo w pobliżu domu. Ich użądlenia są bolesne, a dla osób uczulonych stanowią poważne zagrożenie.

Co przyciąga osy do ogrodu?

Osy mają doskonale rozwinięty zmysł węchu, dlatego szybko odnajdują źródła pożywienia. Szczególnie kuszą je dojrzałe owoce, słodkie napoje, ciasta i lody. Właściwie wszelkie resztki jedzenia są dla nich łakomym kąskiem, chętnie przybywają na ogrodowe przyjęcia z grillem w roli głównej. Do ogrodu przyciągają je również spadające z drzew owoce oraz niezabezpieczone kosze na śmieci.

Nasz wygląd może przyciągać owady

Intensywne aromaty żywności wydają się oczywistym magnesem na owady. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że znaczenie mają także kolory ubrań. Jasne, intensywnie żółte, pomarańczowe i czerwone elementy garderoby mocno zwracają uwagę os. Podobnie działają słodkie perfumy, balsamy i inne kosmetyki. Z tego powodu w czasie wypoczynku na świeżym powietrzu lepiej wybierać delikatniejsze aromaty lub całkiem zrezygnować ze stosowania mocnych perfum i wód toaletowych.

Jak zachować się w obecności osy?

Widok osy latającej tuż obok twarzy u wielu osób wywołuje panikę. Odruchowo zaczynają machać rękami, choć gwałtowne reakcje są najgorszym rozwiązaniem. Próby odganiania owada i nagłe ruchy mogą zostać odebrane jako zagrożenie i sprowokować osę do ataku.

Jeżeli owad zacznie krążyć w pobliżu, należy zachować spokój i unikać nerwowych gestów. W większości przypadków osa nie pojawia się z niecnymi zamiarami, a sprawdza jedynie, czy w pobliżu znajduje się źródło pożywienia. Warto spokojnie odsunąć jedzenie lub napój i powoli oddalić się od miejsca, którym osa wykazuje szczególne zainteresowanie. Opanowanie znacząco zmniejsza ryzyko użądlenia.

W obecności osy zachowaj spokój 123RF/PICSEL

Jak odstraszyć osy z ogrodu? Sprytne sposoby, które warto znać

Zauważasz, że osy regularnie odwiedzają ogród lub balkon? Oto sygnał, by zadbać o ograniczenie czynników, które je przyciągają. Przede wszystkim nie zwlekaj z uprzątnięciem resztek jedzenia. Regularnie opróżniaj kosze na śmieci i dbaj o to, by pojemniki z odpadkami były szczelnie domknięte. Pamiętaj też o regularnym zbieraniu przejrzałych owoców spadających pod drzewa i krzewy.

Pomocne są niektóre rośliny o intensywnych zapachach, które działają na osy odstraszająco. Zaliczają się do nich:

mięta,

lawenda,

bazylia,

tymianek,

pelargonie,

bratki.

Osy będą omijać ogród szerokim łukiem. Nieoczywisty patent

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie sztucznego gniazda. Osy są owadami terytorialnymi i zwykle unikają budowania nowych kolonii w pobliżu już istniejących siedlisk. Niektórzy ogrodnicy decydują się na wieszanie na tarasach lub przy altanach atrap przypominających owadzie siedziby.

Można znaleźć je w sklepach ogrodniczych, ale równie dobrze najprostszą wersję da się przygotować własnoręcznie. Wystarczy sięgnąć po brązową torbę i wypełnić ją papierem, a następnie umieścić w miejscu, gdzie obecność os jest najbardziej uciążliwa. Choć skuteczność tej metody może być różna, w wielu przypadkach pomaga ograniczyć zainteresowanie owadów danym obszarem.

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