W polskiej kuchni buraki to ważna część wielu tradycyjnych dań. Spożywamy je zarówno w postaci bulw, jak i botwiny, czyli młodych liści. Warzywo jest uprawiane jako roślina jednoroczna lub dwuletnia. Buraki często pojawiają się na grządkach w przydomowych ogródkach. Ich uprawa do trudnych nie należy, ale warto zapewnić im słoneczne stanowisko i lekkie, przepuszczalne podłoże.

Jeśli zależy ci, aby buraki w sezonie zyskały zdrowy, okazały wygląd, zadbaj o odpowiednie sąsiedztwo. Dobrze pomyśleć o tym już teraz, zwłaszcza że wiosna tuż za rogiem. Dzięki temu warzywa będą wzajemnie motywować się do wzrostu, a "współpraca" tylko zwiększy ich walory smakowe.

Obok jakich warzyw sadzić buraki?

Buraki z pewnością polubią sąsiedztwo warzyw takich jak:

marchew,

cebula,

rzodkiewka,

rzepa.

Marchew i rzepa działają dobrze na jakość podłoża, a do tego ich zapach odstrasza szkodniki. Rzodkiewka zmniejsza ryzyko chorób grzybowych, a cebula wydziela fitoncydy, które również zaszkodzą nieproszonym gościom. Do dobrych sąsiadów buraków zaliczają się również kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta włoska i pekińska. Warzywa kapustne mają pozytywny wpływ na buraki - dzięki nim zyskasz obfite plony.

Wystrzegaj się tych warzyw. Buraki nie przepadają za ich sąsiedztwem

Obok buraków lepiej nie sadzić warzyw, które mogą źle wpływać na ich jakość i wzrost. Przy planowaniu grządek na nowy sezon warto uwzględnić, że buraki nie przepadają za sąsiedztwem warzywa takich jak:

bób,

czosnek,

fasola tyczna,

szpinak,

ziemniaki,

pomidory.

Wspomniane warzywa będą konkurować z burakami o składniki odżywcze i tym samym osłabiać ich wzrost i jakość.

Buraki potrzebują do wzrostu dużo słońca, dlatego ważne, by sąsiednie rośliny ich nie zasłaniały. Warzywo po deszczu, rosie czy podlewaniu powinno mieć możliwość dość szybkiego wysychania.

Posadź kwiaty, a szkodniki pójdą precz. Buraki ci podziękują

Warzywa to jedno. W sąsiedztwie buraków można też sadzić kwiaty. Pomiędzy rzędami można uwzględnić rośliny takie jak nagietki i aksamitki. Będą się nie tylko efektownie prezentowały, ale dość szybko zaprezentują swoją moc - pomogą pozbyć się szkodników. Mszyce, nicienie, drutowce, pędraki, gąsienice uciekną w popłochu. Rośliny skutecznie rozprawią się też z bakteriami powodującymi gnicie korzeni.

Z kolei aromat mięty, kolendry, oregano i kocimiętki również zadziała na nie odstraszająco. Mszyce z pewnością obejdą się smakiem.

