Wystrzegaj się tych warzyw. Buraki nie przepadają za ich sąsiedztwem
W tym przypadku idealne sąsiedztwo to gwarancja sukcesu. Buraki w tej kwestii zdecydowanie mają swoich faworytów. Niektóre warzywa zmobilizują je do wzrostu, a inne wręcz przeciwnie. Tylko sprawią, że będą marnieć w oczach. Jakich się wystrzegać?
Spis treści:
- Obok jakich warzyw sadzić buraki?
- Posadź kwiaty, a szkodniki pójdą precz. Buraki ci podziękują
W polskiej kuchni buraki to ważna część wielu tradycyjnych dań. Spożywamy je zarówno w postaci bulw, jak i botwiny, czyli młodych liści. Warzywo jest uprawiane jako roślina jednoroczna lub dwuletnia. Buraki często pojawiają się na grządkach w przydomowych ogródkach. Ich uprawa do trudnych nie należy, ale warto zapewnić im słoneczne stanowisko i lekkie, przepuszczalne podłoże.
Jeśli zależy ci, aby buraki w sezonie zyskały zdrowy, okazały wygląd, zadbaj o odpowiednie sąsiedztwo. Dobrze pomyśleć o tym już teraz, zwłaszcza że wiosna tuż za rogiem. Dzięki temu warzywa będą wzajemnie motywować się do wzrostu, a "współpraca" tylko zwiększy ich walory smakowe.
Obok jakich warzyw sadzić buraki?
Buraki z pewnością polubią sąsiedztwo warzyw takich jak:
- marchew,
- cebula,
- rzodkiewka,
- rzepa.
Marchew i rzepa działają dobrze na jakość podłoża, a do tego ich zapach odstrasza szkodniki. Rzodkiewka zmniejsza ryzyko chorób grzybowych, a cebula wydziela fitoncydy, które również zaszkodzą nieproszonym gościom. Do dobrych sąsiadów buraków zaliczają się również kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta włoska i pekińska. Warzywa kapustne mają pozytywny wpływ na buraki - dzięki nim zyskasz obfite plony.
Wystrzegaj się tych warzyw. Buraki nie przepadają za ich sąsiedztwem
Obok buraków lepiej nie sadzić warzyw, które mogą źle wpływać na ich jakość i wzrost. Przy planowaniu grządek na nowy sezon warto uwzględnić, że buraki nie przepadają za sąsiedztwem warzywa takich jak:
- bób,
- czosnek,
- fasola tyczna,
- szpinak,
- ziemniaki,
- pomidory.
Wspomniane warzywa będą konkurować z burakami o składniki odżywcze i tym samym osłabiać ich wzrost i jakość.
Buraki potrzebują do wzrostu dużo słońca, dlatego ważne, by sąsiednie rośliny ich nie zasłaniały. Warzywo po deszczu, rosie czy podlewaniu powinno mieć możliwość dość szybkiego wysychania.
Posadź kwiaty, a szkodniki pójdą precz. Buraki ci podziękują
Warzywa to jedno. W sąsiedztwie buraków można też sadzić kwiaty. Pomiędzy rzędami można uwzględnić rośliny takie jak nagietki i aksamitki. Będą się nie tylko efektownie prezentowały, ale dość szybko zaprezentują swoją moc - pomogą pozbyć się szkodników. Mszyce, nicienie, drutowce, pędraki, gąsienice uciekną w popłochu. Rośliny skutecznie rozprawią się też z bakteriami powodującymi gnicie korzeni.
Z kolei aromat mięty, kolendry, oregano i kocimiętki również zadziała na nie odstraszająco. Mszyce z pewnością obejdą się smakiem.
