Storczyk potrzebuje nawozów: wypuści ogrom nowych pąków

Storczyki to takie rośliny, które mogą wywoływać mieszane uczucia. Sceptycy często odradzają ich uprawę, ponieważ według nich są kapryśne i trudne we współpracy. Trzeba powiedzieć jedno: to bardzo krzywdząca opinia dotycząca storczyków. Trzeba zapewnić im wyłącznie odpowiednie warunki oraz nieco uwagi, a z pewnością zakwitną. Dowód? Wystarczy spojrzeć na parapety sąsiadów: znajdą się tam pokaźne egzemplarze z kaskadami pięknych kwiatów.

Sekret storczyków? Oprócz odpowiednich warunków, które muszą zostać zapewnione, trzeba - choćby od czasu do czasu - podać im nawóz. Pestka z awokado do storczyka pasuje idealnie.

Pestka awokado do storczyka? Połączenie idealne

Awokado jest bardzo zdrowe i nie trzeba nikogo specjalnie uświadamiać. Miąższ "tłustego owocu" to doskonały rezerwuar nienasyconych kwasów tłuszczowych, które dla serca i dla mózgu są wręcz pożądane. Pestka awokado z kolei to skarbnica potasu i fosforu, czyli kluczowych pierwiastków, które są potrzebne dla prawidłowego wzrostu roślin. Jeśli po zjedzeniu owocu pozostała nam pestka, nie trzeba jej wyrzucać, wystarczy ją wysuszyć, czyli odstawić na kilka dni np. na słoneczny parapet.

Jak przygotować nawóz do storczyka? Wystarczy zetrzeć wysuszoną pestkę na tarce o drobnych oczkach, wtedy powstaniem nam doskonały preparat do nawożenia roślin znajdujących się w naszej kolekcji. Co prawda, najlepszy jest do storczyków, ponieważ wzmocni ich kondycję, a także może stymulować kwitnięcie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać go do zasilania sukulentów, roślin zielonych, takich jak palmy, draceny, juki, monstery oraz paprocie. Pestka z awokado może także pomóc innym roślinom kwitnącym, takich jak azalie, grudniki czy hoye.

Jak stosować nawóz z awokado do storczyka?

Mamy już sproszkowaną pestkę awokado? Czas przekonać się, jak ją stosować do naszych domowych roślin oraz storczyków. Zasada jest bardzo łatwa: wystarczy łyżkę domowego preparatu rozsypać na powierzchni doniczki i wymieszać ją z ziemią, co zapewni stopniowe uwalnianie pierwiastków przez dłuższy czas.

Taką samą ilość sproszkowanej pestki z awokado można zalać ciepłą, ale nie gorącą wodą, a następnie odstawić na kilka dni. Po tym czasie otrzymamy doskonały nawóz w płynie, którym można podlewać rośliny.

