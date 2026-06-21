Spis treści: Krzew ma spektakularne kwiaty, osłania od sąsiadów Zapewnią hortensji bukietowej bujne kwitnienie. Spełnij konkretne wymagania Najważniejszy zabieg dla hortensji bukietowej

Krzew ma spektakularne kwiaty, osłania od sąsiadów

Gdy tylko rozkwita, od razu zmienia przestrzeń wokół. Hortensja bukietowa to wytrzymały krzew, który zachwyca spektakularnymi kwiatami. Nie ma w tym cienia przesady, wystarczy zobaczyć dołączone do artykułu zdjęcia. Marzysz o przyciągającej uwagę roślinie? Zależy ci na osłonie od działki sąsiadów? To idealny wybór dla ciebie.

Hortensja bukietowa w naszym klimacie jest prosta w uprawie. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a długo będzie cieszyć oczy kolorami.

Hortensja bukietowa to piękna dekoracja ogrodu chaika2 123RF/PICSEL

Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) wywodzi się z Azji Wschodniej. Zazwyczaj osiąga nawet do 4 m wysokości. Wypuszcza pionowe pędy i stożkowate wiechy kwiatów. Początkowo mają one kolor biały lub kremowy, ale z czasem przybierają odcienie różu i czerwieni. Krzew kwitnie od lata do pierwszych przymrozków, dzięki czemu roślina przez długi czas jest piękną ozdobą ogrodu. Co więcej, kwiaty przyciągają pożyteczne owady. Hortensja bukietowa jest też znana z wytrzymałości na mróz i odporności na choroby.

Zapewnią hortensji bukietowej bujne kwitnienie. Spełnij konkretne wymagania

Hortensja bukietowa lubi stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Najważniejsze, by były osłonięte przed silnym wiatrem. Krzew preferuje żyzną, bogatą w próchnicę, przepuszczalną glebę. Podłoże powinno być lekko wilgotne i mieć kwaśny odczyn.

Hortensję bukietową najlepiej sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Dołek powinien być dwa razy szerszy od bryły korzennej i mieć głębokość do 40 cm. Po posadzeniu należy obficie podlać i rozsypać wokół warstwę kory. To ograniczy parowanie wody, a do tego poprawi warunki wzrostu.

Hortensję bukietową można sadzić jako soliter, w szpalerach lub na rabatach 123RF/PICSEL

Krzew należy podlewać regularnie i obficie, zwłaszcza w czasie upałów, najlepiej o poranku lub wieczorem. To ważny zabieg zwłaszcza w trakcie kwitnienia. Trzeba jednak unikać zraszania liści.

Roślina wymaga też nawożenia od wczesnej wiosny do połowy lata. W tym czasie należy stosować nawozy wieloskładnikowe. Można też wypróbować naturalne metody takie jak kompost czy obornik. Najważniejsze, by dostarczyć krzewowi solidną dawkę fosforu i potasu. Zapewnią roślinie bujne kwitnienie. . Chociaż większość odmian dobrze radzi sobie w niskich temperaturach, młode okazy na zimę lepiej zabezpieczyć. Wystarczy obsypać je suchymi liśćmi lub korą.

Bujna hortensja bukietowa to powód do dumy dla każdego ogrodnika 123RF/PICSEL

Najważniejszy zabieg dla hortensji bukietowej

Hortensja bukietowa jest odporna na różne choroby. Zdarza się jednak, że staje się celem mszyc, przędziorków, mączniaka prawdziwego. Nieobca jej też plamistość liści. Dlatego też ważne są regularne obserwacje - dzięki temu pojawia się możliwość ekspresowego działania. Gdy pojawi się problem, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty lub wypróbować naturalne opryski

Sposobem na obite kwitnienie jest prosty zabieg. Mowa o wiosennym cięciu, które zmotywuje krzew do wzrostu. Idealny termin to luty lub marzec, nim roślina zacznie wypuszczać pierwsze listki.

Przed cięciem należy usunąć chore, cienkie i uszkodzone pędy. Zdrowe gałązki należy skrócić o jedną trzecią do dwóch trzecich długości. W trakcie cięcia warto nadać hortensji odpowiedni kształt i uformować koronę. Większe rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą. Po cięciu należy podlać hortensję i zastosować nawóz.

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