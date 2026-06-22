Spis treści: Sam wiek emerytalny nie oznacza dodatkowej wypłaty Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia bez wniosku 500 plus dla niesamodzielnych. Liczy się zdrowie i wysokość emerytury Mama 4 plus może uzupełnić niską emeryturę Kombatanci i osoby represjonowane otrzymają osobne dodatki Ryczałt energetyczny nie jest dla wszystkich emerytów Stulatkowie mogą liczyć na niemal 7 tys. zł miesięcznie Renta wdowia również może podnieść lipcowy przelew Kto zobaczy wyższy przelew w lipcu 2026?

Sam wiek emerytalny nie oznacza dodatkowej wypłaty

Ukończenie 60 czy 65 lat i pobieranie emerytury nie oznacza jeszcze, że w lipcu na konto seniora automatycznie trafi dodatkowa kwota. Większość wsparcia jest związana z konkretnymi warunkami: ukończeniem 75 lat, niezdolnością do samodzielnej egzystencji, statusem kombatanta, wychowaniem licznej rodziny albo osiągnięciem 100 lat.

Kwoty wypłacane seniorom latem wynikają z waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 roku. Oznacza to, że osoba uprawniona do dodatku może otrzymać go również w lipcu razem ze swoją emeryturą lub rentą.

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia bez wniosku

Najbardziej powszechnym dodatkiem dla starszych emerytów jest dodatek pielęgnacyjny. W lipcu 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Senior, który ukończył 75 lat i ma prawo do emerytury lub renty, nie musi składać żadnego wniosku. ZUS dolicza świadczenie z urzędu do comiesięcznej wypłaty.

Pieniądze mogą otrzymać także młodsze osoby, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest jednak odpowiednie orzeczenie i dopełnienie formalności. Dodatek nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Wyższą stawkę przewidziano dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. W lipcu 2026 roku takie świadczenie wynosi 550,02 zł miesięcznie.

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500 plus dla niesamodzielnych. Liczy się zdrowie i wysokość emerytury

Seniorzy wymagający stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, określane jako 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie jest ono przyznawane wyłącznie ze względu na wiek. Potrzebne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełnienie warunku dotyczącego wysokości pobieranych świadczeń.

W 2026 roku graniczna kwota wynosi 2687,67 zł brutto. Pełne 500 zł mogą otrzymać osoby, których emerytura, renta lub inne świadczenia publiczne nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Jeżeli dochód ze świadczeń jest wyższy, ale nadal mieści się w limicie, wypłata zostaje odpowiednio pomniejszona.

To oznacza, że niska emerytura sama w sobie nie wystarczy do uzyskania pieniędzy. Senior musi złożyć wniosek oraz przedstawić dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Mama 4 plus może uzupełnić niską emeryturę

Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać także osoby objęte programem Mama 4 plus. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły 60 lat i nie wypracowały dochodu zapewniającego środki utrzymania. W określonych sytuacjach świadczenie może przysługiwać także ojcu po ukończeniu 65 lat.

Osoba, która nie pobiera emerytury ani renty, może w 2026 roku otrzymywać 1978,49 zł, czyli równowartość najniższej emerytury. Jeżeli ma już świadczenie, ale jest ono niższe od tej kwoty, Mama 4 plus stanowi uzupełnienie do minimalnej emerytury.

W tym przypadku pieniądze nie są wypłacane automatycznie. Potrzebny jest wniosek, a przy ocenie sprawy brana jest pod uwagę również sytuacja rodzinna i materialna zainteresowanej osoby.

Kombatanci i osoby represjonowane otrzymają osobne dodatki

Specjalne świadczenia przewidziano dla seniorów, których losy wiążą się z wojną, represjami lub przymusową pracą. Dodatek kombatancki w lipcu 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Taką samą kwotę przewidziano dla osób uprawnionych do dodatku za tajne nauczanie oraz dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach lub kamieniołomach.

Do dodatku kombatanckiego może dojść dodatek kompensacyjny w wysokości 55 zł miesięcznie. Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę albo ZSRR mogą otrzymywać od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie. Wysokość wypłaty zależy od udokumentowanego okresu represji.

Jednym z najwyższych świadczeń w tej grupie jest dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego. Po waloryzacji wynosi on 1403,90 zł miesięcznie.

Seniorzy mogą zyskać dodatkowe pieniądze. Niektóre świadczenia trzeba jednak zgłosić 123RF/PICSEL

Ryczałt energetyczny nie jest dla wszystkich emerytów

Część seniorów może otrzymywać również ryczałt energetyczny. W lipcu 2026 roku jego wysokość wynosi 336,16 zł miesięcznie. Świadczenie może przysługiwać między innymi kombatantom, osobom represjonowanym, określonym byłym żołnierzom oraz wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych.

Nie jest to jednak powszechna dopłata do prądu lub ogrzewania dla każdego emeryta. Aby otrzymać pieniądze, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia, przedstawić wymagane dokumenty i złożyć wniosek.

Stulatkowie mogą liczyć na niemal 7 tys. zł miesięcznie

Najwyższym stałym świadczeniem dodatkowym dla seniorów jest świadczenie honorowe przysługujące osobom, które ukończyły 100 lat. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 6938,92 zł miesięcznie.

Jeżeli stulatek pobiera już emeryturę lub rentę, właściwy organ emerytalny przyznaje świadczenie z urzędu. Nie trzeba więc występować o nie osobnym wnioskiem. W lipcu pieniądze mogą zostać wypłacone razem z podstawowym świadczeniem.

Renta wdowia również może podnieść lipcowy przelew

Choć renta wdowia nie jest klasycznym dodatkiem do emerytury, dla części seniorów oznacza realnie wyższy miesięczny dochód. W 2026 roku uprawniona wdowa lub wdowiec może pobierać pełne własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. własnej emerytury.

Obowiązuje jednak limit. Łączna wypłata nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł brutto. Renta wdowia wymaga wcześniejszego złożenia wniosku i spełnienia ustawowych kryteriów.

Kto zobaczy wyższy przelew w lipcu 2026?

Bez dodatkowych formalności pieniądze otrzymają przede wszystkim emeryci po 75. roku życia uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego oraz stulatkowie pobierający emeryturę lub rentę. W przypadku świadczenia dla osób niesamodzielnych, programu Mama 4 plus, ryczałtu energetycznego czy dodatków związanych z represjami konieczny jest wniosek i dokumenty.

Lipcowa wypłata może więc wzrosnąć o kilkadziesiąt, kilkaset, a w szczególnych przypadkach nawet o kilka tysięcy złotych. Nie będzie to jednak wakacyjna premia dla wszystkich seniorów, lecz wsparcie wynikające z indywidualnych uprawnień, wieku, stanu zdrowia lub życiowej historii.





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