Zasiłek pogrzebowy 2026: O ile wzrósł w tym roku?

Od 1 stycznia 2026 roku zmieniła się kwota zasiłku pogrzebowego, który wzrósł do 7 tyś. zł. To spora zmiana, bo jeszcze w zeszłym roku wynosił 4 tyś. zł.

Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, więc jest to zazwyczaj:

członek rodziny,

pracodawca,

dom pomocy społecznej,

gmina,

powiat,

osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,

osoba obca.

Wystarczy, że posiadają oni dokumenty, które potwierdzają wszystkie niezbędne wydatki.

Za członka rodziny uznaje się:

małżonka (wdowę, wdowca, a także małżonka pozostającego w separacji),

rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

rodzeństwo,

dziadków,

wnuki,

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego, czyli od 1 stycznia 2026 roku - 7 tyś. zł.

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłacane jest do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Wypłata zasiłku pogrzebowego w nowej wysokości zależy od daty śmierci danej osoby, a nie od daty złożenia wniosku.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego złożyć wniosek Z-12 do ZUS lub KRUS. Wnioskodawcą jest osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Wymagane są oryginały rachunków za pogrzeb, akt zgonu oraz wniosek.

Wniosek złożyć można elektronicznie: przez portal PUE/eZUS, osobiście - w dowolnej placówce ZUS/KRUS, pocztą (listem poleconym) lub przez pełnomocnika, np. zakład pogrzebowy.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.

