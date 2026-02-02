Wyższy zasiłek pogrzebowy od 2026 roku: Ile wynosi i jak go uzyskać?
Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma częściowo pokryć koszty związane z pochówkiem. Przysługuje on osobom lub instytucjom, które poniosą wydatki związane z pogrzebem. W tym roku zasiłek znacznie wzrósł - ile wynosi?
Zasiłek pogrzebowy 2026: O ile wzrósł w tym roku?
Od 1 stycznia 2026 roku zmieniła się kwota zasiłku pogrzebowego, który wzrósł do 7 tyś. zł. To spora zmiana, bo jeszcze w zeszłym roku wynosił 4 tyś. zł.
Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, więc jest to zazwyczaj:
- członek rodziny,
- pracodawca,
- dom pomocy społecznej,
- gmina,
- powiat,
- osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
- osoba obca.
Wystarczy, że posiadają oni dokumenty, które potwierdzają wszystkie niezbędne wydatki.
Za członka rodziny uznaje się:
- małżonka (wdowę, wdowca, a także małżonka pozostającego w separacji),
- rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
- dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
- inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
- rodzeństwo,
- dziadków,
- wnuki,
- osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego, czyli od 1 stycznia 2026 roku - 7 tyś. zł.
Osobom spoza rodziny świadczenie wypłacane jest do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.
Wypłata zasiłku pogrzebowego w nowej wysokości zależy od daty śmierci danej osoby, a nie od daty złożenia wniosku.
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?
Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego złożyć wniosek Z-12 do ZUS lub KRUS. Wnioskodawcą jest osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Wymagane są oryginały rachunków za pogrzeb, akt zgonu oraz wniosek.
Wniosek złożyć można elektronicznie: przez portal PUE/eZUS, osobiście - w dowolnej placówce ZUS/KRUS, pocztą (listem poleconym) lub przez pełnomocnika, np. zakład pogrzebowy.
WAŻNE: Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.
