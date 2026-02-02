Wyższy zasiłek pogrzebowy od 2026 roku: Ile wynosi i jak go uzyskać?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma częściowo pokryć koszty związane z pochówkiem. Przysługuje on osobom lub instytucjom, które poniosą wydatki związane z pogrzebem. W tym roku zasiłek znacznie wzrósł - ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy 2026: O ile wzrósł w tym roku?

Od 1 stycznia 2026 roku zmieniła się kwota zasiłku pogrzebowegoktóry wzrósł do 7 tyś. zł. To spora zmiana, bo jeszcze w zeszłym roku wynosił 4 tyś. zł.

Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, więc jest to zazwyczaj:

  • członek rodziny,
  • pracodawca,
  • dom pomocy społecznej,
  • gmina,
  • powiat,
  • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
  • osoba obca.

Wystarczy, że posiadają oni dokumenty, które potwierdzają wszystkie niezbędne wydatki.

Za członka rodziny uznaje się:

  • małżonka (wdowę, wdowca, a także małżonka pozostającego w separacji),
  • rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
  • rodzeństwo,
  • dziadków,
  • wnuki,
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego, czyli od 1 stycznia 2026 roku - 7 tyś. zł.

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłacane jest do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Wypłata zasiłku pogrzebowego w nowej wysokości zależy od daty śmierci danej osoby, a nie od daty złożenia wniosku.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego złożyć wniosek Z-12 do ZUS lub KRUS. Wnioskodawcą jest osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Wymagane są oryginały rachunków za pogrzeb, akt zgonu oraz wniosek.

Wniosek złożyć można elektronicznie: przez portal PUE/eZUS, osobiście - w dowolnej placówce ZUS/KRUS, pocztą (listem poleconym) lub przez pełnomocnika, np. zakład pogrzebowy.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.

