Czym jest yuzu? Niepozorny cytrus z Azji

Yuzu to cytrusowy owoc pochodzący z Azji Wschodniej, szczególnie popularny w Japonii i Korei. Z wyglądu przypomina niewielkiego grejpfruta lub gruboskórną mandarynkę. Ma chropowatą, intensywnie żółtą skórkę i bardzo aromatyczny zapach. Smak jest wyraźnie kwaśny, bardziej intensywny niż cytryna, dlatego rzadko je się go na surowo.

Drzewka yuzu rosną głównie w Japonii, Chinach i Korei. Co ciekawe, ten cytrus jest wyjątkowo odporny na chłód, dzięki czemu uprawia się go także w regionach o surowszym klimacie. W kuchni azjatyckiej wykorzystuje się głównie sok i skórkę yuzu. To one odpowiadają za charakterystyczny, świeży aromat potraw i napojów.

Yuzu to owoc cytrusowy pełen witamin.

Właściwości yuzu. Dlaczego Japonki tak cenią ten owoc?

Yuzu bywa nazywany "cytrusem młodości" nie bez powodu. Jest wyjątkowo bogaty w witaminę C, antyoksydanty oraz naturalne olejki eteryczne. Zawarte w nim flawonoidy pomagają neutralizować wolne rodniki, które przyspieszają starzenie się skóry.

Witamina C wspiera produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra jest bardziej jędrna i sprężysta. Regularne spożywanie produktów z yuzu może też wspomagać mikrokrążenie, co przekłada się na zdrowszy koloryt cery i naturalny efekt glow. W japońskiej tradycji yuzu uznawane jest również za owoc wspierający odporność i dobre samopoczucie - a to bezpośrednio odbija się na kondycji skóry.

W Japonii yuzu od wieków kojarzone jest z rytuałami dbania o ciało. Podczas zimowego przesilenia do kąpieli wrzuca się całe owoce. Ma to poprawiać krążenie, wygładzać skórę i działać relaksująco. Ten zwyczaj pokazuje, jak mocno Japończycy wierzą w wpływ yuzu na urodę i zdrowie, zarówno od zewnątrz, jak i od środka.

Jak jeść yuzu, by skóra była gładka i promienna?

Ponieważ świeże yuzu ma intensywny, bardzo kwaśny smak, Japonki sięgają po nie w prostszej, bardziej przyswajalnej formie. Najpopularniejszy jest napój yuzu-cha. Przygotowywany jest z przetworzonej skórki yuzu z miodem lub cukrem, zalewanej ciepłą wodą. Taki napój pije się regularnie, szczególnie rano lub wieczorem.

Yuzu dodaje się także do wody, herbaty, dressingów, jogurtów czy deserów. Wystarczy niewielka ilość soku lub otartej skórki, by dostarczyć organizmowi solidną porcję antyoksydantów. Kluczowa jest regularność, która sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej nawilżona i odzyskuje zdrowy blask. W Japonii yuzu wykorzystuje się tak, jak w Europie limonkę, czyli do poprawy smaku potraw i nadania im charakteru. Ten zwyczaj przy okazji podnosi właściwości zdrowotne posiłków.

Gdzie kupić yuzu i ile kosztuje ten japoński sekret urody?

Świeże owoce yuzu są w Polsce rzadkością, ale bez problemu znajdziesz produkty przygotowane na ich bazie. Najłatwiej kupisz herbatki yuzu-cha, szukaj ich w sklepach z żywnością azjatycką. W sprzedaży dostępny jest także sok z tego owocu, a także koncentraty, syropy i suszona skórka.

Ceny zależą produktu zależą od formy. Słoik yuzu-cha to zwykle koszt kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Produkty dostępne są zarówno w sklepach stacjonarnych z kuchnią azjatycką, jak i w popularnych sklepach internetowych. Wybieraj te o najprostszym składzie, pozbawione sztucznych dodatków.

