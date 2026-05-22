Spis treści: Jaki kefir jest najzdrowszy? Z czego składa się kefir? Czy zwykły kefir jest lepszy od kefiru smakowego? Różnica tkwi nie tylko w cukrze Jak zrobić kefir w domu?

Jaki kefir jest najzdrowszy?

Zanim kefir dostał etykietę, kod kreskowy i miejsce w sklepowej chłodni, przez pokolenia powstawał w górach Kaukazu jako prosty sposób na utrwalanie mleka. Do skórzanych bukłaków wlewano mleko krowie, kozie albo owcze, dodawano ziarna kefirowe i zostawiano je w cieple. Bukłak wisiał przy wejściu do domu, więc domownicy i goście potrącali go mimochodem, mieszając zawartość przy każdym przejściu. Po kilkunastu godzinach zwykłe mleko zmieniało się w kwaśny, delikatnie drożdżowy i lekko musujący napój. W tych jasnych, grudkowatych ziarnach przypominających małe różyczki kalafiora żyły obok siebie bakterie kwasu mlekowego, bakterie octowe i drożdże, osadzone w naturalnej matrycy polisacharydowo-białkowej zwanej kefiranem.

Ten dawny sposób przygotowania kefiru dobrze tłumaczy, dlaczego za najzdrowsze uznaje się produkty najbliższe tradycyjnej fermentacji. Najlepszy wybór to kefir naturalny, chłodzony, bez cukru, aromatów, skrobi, zagęstników i owocowych wsadów. W składzie powinny znaleźć się mleko oraz kultury bakterii i drożdży kefirowych, najlepiej z odniesieniem do ziaren kefirowych albo konkretnych mikroorganizmów. W tradycyjnych ziarnach naukowcy opisują m.in.:

Lactobacillus kefiranofaciens;

Lentilactobacillus kefiri;

Lactococcus lactis;

bakterie z rodzaju Acetobacter;

drożdże z rodzajów Kluyveromyces, Saccharomyces, Dekkera i Pichia.

Bakterie kwasu mlekowego rozkładają laktozę i zakwaszają mleko, drożdże dają lekko musujący charakter, a bakterie octowe wzmacniają profil smakowy i trwałość. W jego składzie znajdziemy też wapń, fosfor, potas, magnez, witaminy z grupy B. Kefir z prawdziwych ziaren może różnić się od napoju przygotowanego z kilku przemysłowych kultur starterowych. Wersja sklepowa może być poprawna technologicznie, lecz uboższa mikrobiologicznie.

Kefir jest źródłem probiotyków, witamin i minerałów. Warto spożywać go regularnie digifoodstock.com 123RF/PICSEL

Na etykiecie warto szukać sformułowań "żywe kultury bakterii i drożdży", nazw szczepów albo liczby CFU, czyli jednostek tworzących kolonie. CFU pokazuje, ile żywych mikroorganizmów zdolnych do namnażania znajduje się w porcji produktu. To ważne, ponieważ deklaracje producentów mogą rozmijać się z zawartością butelki. Badanie University of Illinois at Urbana-Champaign opublikowane w "JDS Communications" wykazało, że wśród pięciu analizowanych komercyjnych kefirów aż 66 proc. produktów z deklarowaną liczbą CFU zawyżało tę wartość przynajmniej o jeden rząd wielkości, a część wykrytych gatunków nie pojawiała się na opakowaniu.

Warto też zwrócić uwagę na tłuszcz. Kefir 1,5-2 proc. będzie dobrym codziennym wyborem dla wielu osób. Pełnotłusty ma bardziej kremowy smak i może dawać większe uczucie sytości. Odtłuszczony bywa rzadszy i mniej przyjemny sensorycznie, a producent czasem poprawia jego teksturę dodatkami. Najrozsądniej czytać skład, a potem dopiero patrzeć na kalorie.

Z czego składa się kefir?

Sklepowy kefir najczęściej składa się z mleka pasteryzowanego i kultur fermentacyjnych. W przemysłowej produkcji skład kefiru często jest jednak dłuższy, ponieważ producent musi utrzymać powtarzalną gęstość, kwaśność, kolor i stabilność przez cały okres sprzedaży. Dlatego na etykietach pojawiają się:

mleko w proszku ;

odtłuszczone mleko w proszku ;

białka mleka ;

drożdże kefirowe;

śmietanka albo koncentrat białek mlecznych.

Te dodatki podnoszą suchą masę, czyli ilość składników mlecznych po odjęciu wody, a dzięki temu kefir jest pełniejszy, mniej wodnisty i rzadziej rozwarstwia się w butelce. Najwięcej pytań budzą jednak stabilizatory i zagęstniki.

W kefirach i pokrewnych napojach mlecznych mogą pojawiać się: skrobia modyfikowana, skrobia kukurydziana lub tapiokowa, pektyny E440, guma guar E412, guma ksantanowa E415, mączka chleba świętojańskiego E410, agar albo żelatyna. Ich zadanie polega głównie na poprawie wyglądu i konsystencji: zagęszczają napój, ograniczają oddzielanie serwatki, wzmacniają kremowość i pomagają utrzymać podobną strukturę produktu przez cały okres sprzedaży. W branży mleczarskiej określa się je jako hydrokoloidy, czyli substancje wiążące wodę i tworzące lepkość lub delikatny żel. Pektyna stabilizuje kwaśne produkty mleczne, , a guma ksantanowa zwiększa gęstość nawet przy niewielkim dodatku.

To jednak dodatki technologiczne, a nie składniki, których kefir potrzebuje z punktu widzenia wartości odżywczej. Są dopuszczone do stosowania w żywności i oceniane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ale ich obecność nie sprawia, że produkt jest zdrowszy. Raczej pokazuje, że producent poprawiał teksturę, stabilność albo wygląd napoju. W prostym, dobrze przefermentowanym kefirze gęstość powinna wynikać przede wszystkim z mleka, białek, tłuszczu i pracy kultur fermentacyjnych, a nie z listy zagęstników.

Skrobia i skrobia modyfikowana mogą dodatkowo podnosić udział węglowodanów w diecie, gumy roślinne u części wrażliwych osób nasilają uczucie pełności, gazy lub dyskomfort jelitowy. Dlatego im krótszy jest skład kefiru, tym łatwiej ocenić jego jakość i tym mniejsze ryzyko, że płacimy za efekt kremowości uzyskany technologią, a nie za naturalnie fermentowany produkt.

Kefir bez laktozy zasługuje na osobne wyjaśnienie, ponieważ jego słodszy smak często myli kupujących. Taki produkt zwykle powstaje przez dodanie laktazy, enzymu rozkładającego laktozę na dwa prostsze cukry, glukozę i galaktozę. Te cukry są wyraźniej odczuwane na języku, więc kefir bez laktozy może smakować łagodniej i bardziej mlecznie nawet bez dosypywania cukru. Dla osób z nietolerancją laktozy zwykły kefir często jest łatwiejszy do strawienia niż mleko.

Czy zwykły kefir jest lepszy od kefiru smakowego? Różnica tkwi nie tylko w cukrze

Naturalny kefir wygrywa prostotą. W najlepszym wariancie ma krótki skład: mleko oraz żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Smak jest kwaśny, lekko drożdżowy, czasem delikatnie musujący - dla jednych surowy, dla innych właśnie dzięki temu wiarygodny. Zupełnie inaczej wypada część kefirów smakowych i tzw. kefirów jogurtowych, które łączą cechy kefiru oraz jogurtu, ale często idą w stronę łagodniejszego, słodszego napoju mlecznego. Na etykietach takich produktów można znaleźć:

cukier,

przeciery owocowe w ilości około 1 proc.;

mleko w proszku;

skrobię modyfikowaną;

naturalne aromaty;

soki zagęszczone używane dla smaku i koloru.

Jedna butelka o pojemności 280 g średnio dostarcza około 22 g cukrów, czyli około 5-5,5 łyżeczki cukru. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczanie cukrów wolnych do mniej niż 10 proc. dziennej energii, a dla dodatkowych korzyści zdrowotnych sugeruje zejście poniżej 5 proc., więc w diecie 2000 kcal do około 25 g dziennie.

Cukry wolne obejmują cukier dodany przez producenta oraz cukry obecne w miodzie, syropach, sokach i koncentratach soków. W takim ujęciu jedna butelka słodkiego kefiru może niemal wykorzystać cały dzienny limit. Dla osoby z insulinoopornością, wahaniami glukozy, nadwagą albo częstą ochotą na słodkie to istotna różnica, ponieważ produkt kojarzony ze zdrowiem zaczyna działać w diecie jak słodzony deser.

Najważniejszy jest jednak kontekst jelit. Kefir wybiera się zwykle ze względu na fermentację, żywe kultury i wsparcie mikrobioty, czyli społeczności bakterii żyjących w przewodzie pokarmowym. Nadmiar cukru w diecie może przesuwać ten bilans w mniej korzystną stronę.

Domowy kefir to jedna z najzdrowszych rzeczy, jakie można pić 123RF/PICSEL

Przegląd opublikowany w 2025 roku w "Gut Microbes" wskazuje, że dodane cukry, w tym glukoza, fruktoza i sacharoza, mogą zmieniać różnorodność oraz skład mikrobioty, sprzyjać bakteriom szybko wykorzystującym cukier, zmniejszać udział bakterii produkujących krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i osłabiać barierę jelitową. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe to związki powstające podczas pracy korzystnych bakterii; odżywiają komórki jelita i pomagają utrzymać szczelność śluzówki.

W codziennej diecie lepiej wybrać kefir naturalny. Słodyczy możemy dodać mu w naturalny sposób: garścią malin, truskawkami, cynamonem. Wtedy nadal spożywamy fermentowany napój mleczny, ale bez dodatku cukru czy zbóż, które są niebezpieczne dla osób cierpiących na celiakię i uczulenie na gluten.

Jak zrobić kefir w domu?

Domowy kefir nie wymaga ani sprzętu laboratoryjnego, ani specjalnych umiejętności. Najważniejsze są świeże ziarna, czyste naczynie i odrobina cierpliwości, ponieważ to czas wykonuje tu największą pracę. Po kilkunastu godzinach zwykłe mleko zaczyna gęstnieć, nabiera kwaśnego zapachu i delikatnie musuje.

Składniki:

250 ml mleka, najlepiej świeżego pasteryzowanego albo UHT, pełnego lub 2 proc. tłuszczu;

1 łyżka aktywnych ziaren kefirowych (np. grzybka tybetańskiego);

czysty szklany słoik;

gaza, filtr do kawy albo luźno nałożona pokrywka;

sitko plastikowe albo ze stali nierdzewnej i czysta łyżka.

Przepis:

Umyj słoik i akcesoria gorącą wodą, a następnie dokładnie je osusz. Domowa fermentacja jest prosta, ale wymaga czystości, ponieważ mleko stanowi świetne środowisko zarówno dla pożądanych kultur, jak i przypadkowych drobnoustrojów. Wlej do słoika 250 ml mleka i dodaj 1 łyżkę ziaren kefirowych. Przykryj słoik gazą, filtrem do kawy albo pokrywką położoną luźno, bez szczelnego zakręcania. Podczas fermentacji powstaje dwutlenek węgla, dlatego napój potrzebuje miejsca i bezpiecznego ujścia gazu. Odstaw słoik w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego słońca. Optymalny zakres dla mlecznego kefiru to mniej więcej 18-28°C, a około 22°C daje zwykle najbardziej przewidywalny rytm fermentacji. Po 18-24 godzinach sprawdź konsystencję. Kefir powinien zgęstnieć, pachnieć kwaśno i świeżo, a przy ściankach mogą pojawić się drobne pęcherzyki oraz niewielkie kieszonki serwatki. Przecedź napój przez sitko do czystego naczynia. Ziarna zostają na sitku i od razu mogą trafić do kolejnej porcji mleka. Gotowy kefir chłodzimy w lodówce. Najlepiej wypić go w ciągu kilku dni, ponieważ w chłodzie fermentacja zwalnia, ale całkiem nie zamiera.

Jeśli kefir rozwarstwi się na skrzep i serwatkę, najczęściej fermentował za długo albo stał w zbyt ciepłym miejscu. Taki napój może być mocno kwaśny, ale samo rozwarstwienie nie przesądza o zepsuciu. Alarmem są pleśń, różowe, pomarańczowe lub szare przebarwienia, zapach gnicia, ostry posmak goryczy albo lepka, podejrzanie śluzowata struktura. Wtedy całą porcję trzeba wyrzucić, bez próbowania.





