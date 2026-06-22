Spis treści: Czosnek może być prawdziwą ozdobą Zapoznaj się z odmianami czosnku ozdobnego Jakie wymagania ma czosnek ozdobny? Rób, a czosnek ozdobny będzie ozdobą ogrodu

Czosnek może być prawdziwą ozdobą

Jeśli wydaje się nam, że czosnek jest tylko użytkowy, to nie miał chyba do czynienia z odmianami ozdobnymi. Trzeba przyznać jedno: kwitnienie tychże roślin należy do bardziej spektakularnych. Czosnek ozdobny tworzy puszyste kule zbudowane z wielobarwnych kwiatów, które tworzą efektowne kule. Jednym przypomina - zwłaszcza z daleka - kulę dyskotekową, innym zaś puszczane na wietrze bańki mydlane. Jedno jest pewne - czosnek ozdobny i jego różne odmiany tchną życie do ogrodu, ponieważ nie tylko kwitną od maja do sierpnia, ale nawet po przekwitnięciu także wygląda doskonale.

Zapoznaj się z odmianami czosnku ozdobnego

Wygląda jak pompon albo banki mydlane. Takie złudzenie może dawać czosnek 123RF/PICSEL

Odmiany czosnku ozdobnego dają nam doskonałą okazję do tego, aby zaaranżować ogród w ciekawy sposób. W sklepach ogrodniczych mamy do wyboru czosnek olbrzymi, karatawski, Krzysztofa, główkowaty, ale też pododmiany "Ambassador" i "Millenium". Wszystkie z nich mogą zachwycać na swój sposób: jedne są wyższe (nawet dwa metry wysokości), inne mniejsze (20 cm wysokości). Mogą się różnie wybarwiać i mieć inne pory kwitnienia.

Jedno jest pewne, trzeba ostrożnie podchodzić do uprawy czosnku ozdobnego. Choć jego kwiaty wyglądają oszołamiająco, to łodygi często tracą na atrakcyjności, dlatego, że szybko usychają mu liście. Oczywiście, jest na to rozwiązanie: czosnek można sadzić w taki sposób, aby inne rośliny zasłaniały podstawę, która jako pierwsza robi się nieatrakcyjna.

Jakie wymagania ma czosnek ozdobny?

Czosnek ozdobny ma spore wymagania dotyczące uprawy, ale wcale to nie znaczy, że trudno je spełnić. Przede wszystkim potrzebują sporej dawki promieni słonecznych, więc w cieniu lepiej go nie sadzić. Ważna jest gleba: musi być przepuszczalna i żyzna. Najlepiej piaszczysto-gliniasta, co pozwoli korzeniom dobrze się rozrastać.

Rób, a czosnek ozdobny będzie ozdobą ogrodu

Czosnek rośnie w jednym miejscu dobrze, przez kilka lat. Później trzeba go przesadzić 123RF/PICSEL

Co trzeba robić, aby czosnek ozdobny rósł efektownie? Przede wszystkim pamiętać o kilku zabiegach. Przede wszystkim trzeba podlewać roślinę regularnie. Co prawda, potrafi wytrzymać suszę, ale w fazie intensywnego wzrostu trzeba pamiętać o nawodnieniu - inaczej szybko czosnek ozdobny obumrze.

Czosnek ozdobny sadzi się do gleby na początku jesieni. Nie trzeba bać się zimy, ponieważ roślina jest mrozoodporna i doskonale poradzi sobie do wiosny.

Czosnek ozdobny z każdym rokiem traci walory w trakcie kwitnienia, ale roślinę można odmłodzić. Wystarczy ją wykopać latem, cebulkę wysuszyć i ponownie zasadzić w innym miejscu wczesną jesienią.

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