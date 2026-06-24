Spis treści: Do czego służy przedłużacz i dlaczego może być niebezpieczny? Tych urządzeń nie podpinaj do przedłużacza jednocześnie

Do czego służy przedłużacz i dlaczego może być niebezpieczny?

Przedłużacz stanowi rzecz niezwykle przydatną, a wręcz niezbędną, bo zwiększa zasięg zasilania i pozwala na podłączenie wielu urządzeń do jednego gniazda. Z przedłużaczy wielu z nas korzysta na co dzień, nie zastanawiając się na tym, czy są użytkowane w prawidłowy sposób.

Okazuje się jednak, że większość z nich jest dostosowana do określonego obciążenia prądowego. Podłączanie do nich kilku urządzeń pobierających znaczne ilości mocy, nie tylko skraca żywotność przedłużacza, ale także może spowodować jego przegrzanie i być w skutkach bardzo niebezpieczne. W skrajnych przypadkach istnieje nawet prawdopodobieństwo zwarcia oraz pożaru.

Czego zatem lepiej nie podłączać do przedłużacza?

Pralka to urządzenie pobierające dużo mocy, dlatego należy podłączyć ją bezpośrednio do gniazdka 123RF/PICSEL

Tych urządzeń nie podpinaj do przedłużacza jednocześnie

Zdaniem ekspertów ds. energetyki, do przedłużacza nie należy podpinać sprzętów, które generują ogromne ilości mocy. Powinny być one zawsze podłączane bezpośrednio do gniazdka. Są to przede wszystkim:

Farelki i przenośne grzejniki - pobierają bardzo dużo prądu, którego większość przedłużaczy nie będzie w stanie bezpiecznie obsłużyć, szczególnie jeśli działają przez dłuższy czas.

Duże urządzenia AGD - np. pralki, wirówki, kuchenki elektryczne - pobierają mnóstwo mocy i mogą spowodować przegrzanie przedłużacza.

Przenośne klimatyzatory i duże wentylatory - powinny być podłączone bezpośrednio do gniazdka, gdyż działając na pełnych obrotach przez dłuższy czas mogą stwarzać niebezpieczeństwo.

Poza tym nie należy zapominać, aby regularnie sprawdzać stan kabli (nie tylko w przedłużaczach) i pozbywać się tych, które są uszkodzone. Niebezpieczne może być także łączenie kilku przedłużaczy ze sobą oraz podłączania do jednego wielu urządzeń generujących znaczne ilości prądu. W razie wątpliwości warto zaczerpnąć informacji od specjalisty w sklepie z elektroniką.

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