Szybkie ciasto z owocami sezonowymi

Nie trzeba być absolwentem szkoły cukierniczej, aby przygotowywać w domu przepyszne ciasta. Liczą się chęci oraz nieco zapału do przygotowania słodkości, a można zrobić niewielkim sumptem ciasto z owocami. To doskonała okazja, kiedy na działce albo na targu mamy dostęp do słodkich truskawek albo mamy ochotę nieco przełamać smak cierpkim i kwaśnym rabarbarem.

Ciasto ucierane z owocami jest szybkie i łatwe w wykonaniu. Trzeba zaznaczyć również, że owoce nie muszą być koniecznie sezonowe, choć to najlepsza opcja. Można skorzystać również z tych, jakie mamy w spiżarni, np. te z kompotu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby także wziąć domowe powidła albo dżemy, które możemy znaleźć na półkach w domu.

Ciasto z owocami: potrzebne składniki

1,5 szklanki mąki,

3/4 szklanki cukru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

4 jajka,

0,5 szklanki oleju,

sezonowe owoce (truskawki, rabarbar),

cukier puder

Sposób przygotowania

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni Celsjusza. Do miski wbić jajka oraz dodać cukier. Zmiksować do połączenia składników. Do masy dodać olej, również zmiksować. Na koniec dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Całość mieszamy szpatułką lub trzepaczką do połącznie składników. Masę przekładamy do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch ciasta wykładamy owocami. Ciasto pieczemy ok. 35 minut do tzw. suchego patyczka. Kiedy ciasto ostygnie, całość można posypać cukrem pudrem.

Jakie owoce dodać do ciasta?

Wiele osób zastanawia się, jakie owoce można dodać dodać do ciasta. Tutaj mamy ogromne pole do popisu, ponieważ możemy sięgnąć po wszystkie te, które są pod ręką i są w przystępnych cenach. Maliny, truskawki, rabarbar (choć botanicznie to warzywo), jagody, borówki, czereśnie, itp.

Oczywiście, jeśli zalegają nam owoce mrożone, to również można je w cieście wykorzystać. Czy trzeba je rozmrażać? Nie jest to konieczne, ale przed umieszczeniem ich w cieście, warto je obtoczyć w mące ziemniaczanej. Zabieg ten sprawi, że nie będą "puszczać" dużo wody i zminimalizuje się ryzyko powstania zakalca.

