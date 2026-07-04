Spis treści: Nie tylko kilometry. Pora dnia, postój i strefy Dodatkowe opłaty w taksówce za przewóz zwierzęcia Taksówkarz policzy za dłuższe oczekiwanie Specjalne usługi mogą być dodatkowo płatne Zwymiotowałeś w taksówce? Rachunek może być wyższy

Nie tylko kilometry. Pora dnia, postój i strefy

Koszt przejazdu taksówką nie składa się wyłącznie z liczby przejechanych kilometrów. Standardowo obejmuje opłatę początkową, stawkę za kilometr oraz czas postoju. To właśnie ten ostatni element często zaskakuje pasażerów. Jeśli samochód stoi w korku, na światłach lub kierowca czeka na klienta, taksometr może przełączyć się z naliczania kilometrów na naliczanie czasu. W praktyce oznacza to, że nawet krótka trasa może okazać się droższa, jeśli przejazd odbywa się w godzinach szczytu.

Znaczenie ma również pora dnia. W nocy obowiązują wyższe taryfy, podobnie jest w dni świąteczne. Tu koszt w zależności od korporacji rośnie o 50 procent w stosunku do taryfy dziennej. W podróżach taksówkami liczą się również strefy. Wyjazd do drugiej lub trzeciej strefy jest dodatkowo płatny od 50 do 100 proc. w stosunku do strefy miejskiej. Dlatego paradoksalnie za krótszą trasę czasem można zapłacić więcej.

Nie tylko nocna taryfa. Oto sytuacje, gdy kurs taksówką kosztuje więcej 123RF/PICSEL

Dodatkowe opłaty w taksówce za przewóz zwierzęcia

Jedną z najczęściej spotykanych dopłat jest opłata za przewóz zwierzęcia. Nie wszystkie korporacje taksówkarskie ją pobierają, jednak część z nich przewiduje dodatkową opłatę za transport psa lub innego pupila, szczególnie jeśli wymaga on odpowiedniego przygotowania pojazdu. Zdarza się również, że konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby przy zamawianiu kursu. Opłata wynosi od kilku do 20 złotych za zwierzę, w zależności od miasta i korporacji.

Podobnie wygląda sytuacja z nietypowym lub ponadgabarytowym bagażem. Choć zwykła walizka zazwyczaj nie generuje dodatkowych kosztów, przewóz wyjątkowo dużych przedmiotów może wiązać się z dopłatą. Informacja o takich opłatach powinna znajdować się w cenniku przewoźnika. Podczas zamawiania taksówki warto wspomnieć o dużym bagażu, bo nie każdy samochód nadaje się do jego przewożenia.

Taksówkarz policzy za dłuższe oczekiwanie

Kierowca ma prawo naliczyć opłatę za czas oczekiwania. Dotyczy to sytuacji, gdy taksówka została zamówiona pod wskazany adres, ale pasażer nie jest gotowy do rozpoczęcia kursu. Każda korporacja stosuje własne zasady. Często kilka pierwszych minut oczekiwania jest bezpłatnych, a kolejne są już dodatkowo płatne.

Podobna zasada działa również w trakcie kursu. Jeśli pasażer poprosi kierowcę o postój pod sklepem czy apteką, taksometr nie zostaje wyłączony i nadal nalicza opłatę za czas postoju. Warto sprawdzić w cenniku korporacji, w jaki sposób naliczane są takie opłaty. Można też o to zapytać samego kierowcę przed rozpoczęciem kursu.

Specjalne usługi mogą być dodatkowo płatne

Dodatkowe koszty mogą pojawić się również wtedy, gdy pasażer potrzebuje szczególnego wyposażenia lub większego pojazdu. Przykładem jest taksówka typu van, przeznaczona dla większej liczby osób albo przewozu większego bagażu.

Warto wiedzieć, że przewóz wózka inwalidzkiego nie jest dodatkowo płatny, o ile jest on składany. Jest on traktowany jak zwykły bagaż podręczny. Co więcej, kierowca taksówki ma obowiązek pomóc osobie z niepełnosprawnościami w złożeniu wózka i umieszczeniu go w bagażniku.

Istotna jest również kwestia opłat drogowych. Jeśli trasa prowadzi przez odcinki płatne, koszt przejazdu autostradą lub inną drogą objętą opłatami może zostać doliczony do rachunku pasażera.

Przewóz zwierzęcia taksówką bywa dodatkowo płatny. Oleksiy Boyko 123RF/PICSEL

Zwymiotowałeś w taksówce? Rachunek może być wyższy

Niektóre dodatkowe opłaty nie wynikają z samego przewozu, lecz z zachowania pasażera. Jeśli w trakcie kursu dojdzie do zabrudzenia wnętrza samochodu, na przykład wskutek zwymiotowania, rozlania napoju czy przewożenia brudnych materiałów, kierowca może domagać się pokrycia kosztów czyszczenia pojazdu. Wiele korporacji ma wpisaną w cenniku kwotę takiej operacji i sięga ona kilkuset złotych.

Podobnie jest w przypadku uszkodzenia wyposażenia taksówki, np. tapicerki, klamek, pasów bezpieczeństwa czy innych elementów wnętrza. Warunkiem jest jednak wykazanie rzeczywistej szkody lub kosztów jej usunięcia. W praktyce wiele korporacji przewiduje takie sytuacje w swoich regulaminach, a pasażer odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie przejazdu.





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