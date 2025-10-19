Zabierz ten drobiazg na cmentarz. Znicze będą palić się długo i równomiernie

Spis treści: Wybór odpowiedniego znicza i wkładu Co zrobić, by znicze świeciły dłużej? Zwróć uwagę na knot Wkład z zamrażarki. Pamiętaj o tym przed wyjściem na cmentarz Zabierz ze sobą na cmentarz. Znicze będą świecić przez długi czas

Wybór odpowiedniego znicza i wkładu

Podstawą jest wybór dobrej jakości znicza. Podczas zakupów warto więc kierować się nie tylko kolorystyką czy zdobieniami. Należy pamiętać, że modele wykonane z grubego szkła i z dopasowaną pokrywką znacznie lepiej chronią płomień przed wiatrem i deszczem, których jesienią nie brakuje.

Trzeba zwrócić uwagę również na rodzaj wkładu. Znicze olejowe cechuje stosunkowo długa trwałość, lecz są one podatne na wahania temperatury. Z kolei znicze parafinowe są tańsze, ale szybciej się wypalają. Istotne są także detale w sytuacji, gdy decydujemy się na wymianę wkładu. O długości palenia się znicza decyduje w tej sytuacji dopasowanie jego rozmiaru do obudowy. Zbyt mały wkład będzie szybciej gasł, a zbyt duży może się nierównomiernie wypalać.

Kupując wkłady, dopilnuj, by były dopasowane do wielkości znicza INTERIA.PL

Co zrobić, by znicze świeciły dłużej? Zwróć uwagę na knot

Kupując znicze, kierujmy się informacją zamieszczoną na opakowaniu przez producenta na temat ich żywotności. Niektóre wkłady mogą świecić nawet 168 godzin, co daje siedem dni. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie jest to równoznaczne z gwarancją. Możemy wykonać we własnym zakresie kilka czynności, które pomogą zniczom na cmentarzu przetrwać jak najdłużej.

W pierwszej kolejności zwróć uwagę na knot. Zbyt długi powoduje, że płomień jest niestabilny i szybciej zużywa wosk. Warto wtedy go przyciąć, najlepiej na długość około pół centymetra. Nie należy z tym przesadzać, ponieważ zbyt krótki knot utrudnia zapłon.

Wkład z zamrażarki. Pamiętaj o tym przed wyjściem na cmentarz

Jednym z najciekawszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, o którym wspomina Karolina Słodkiewicz w serwisie Deccoria, jest zamrożenie wkładu przed użyciem. Wystarczy umieścić go w chłodziarce na kilka godzin przed wizytą na cmentarzu. Twardszy, zimny wosk topi się wolniej, dzięki czemu znicz pali się dłużej i bardziej równomiernie. To prosty, domowy trik, który działa i przyda się zwłaszcza jeśli odwiedzasz groby bliskich przed 1 listopada.

Zabierz ze sobą na cmentarz. Znicze będą świecić przez długi czas

Pakując do torby znicze i chwytając za wieniec, warto pamiętać o jeszcze jednym drobiazgu. Mowa o soli kuchennej. Wbrew pozorom nie chodzi o żaden ludowy rytuał kojarzony z dniem Wszystkich Świętych. Przyprawa to sprzymierzeniec długiego świecenia zniczy.

Wystarczy wsypać odrobinę soli na wierzch wkładu oraz knot. Patent ten spowalnia spalanie, stabilizuje płomień i zapobiega zbyt szybkiemu topnieniu wosku. Dzięki temu groby bliskich pozostaną rozświetlone nawet przez kilka dni.

Nowe trendy na rynku zniczy. Technologia wkroczyła także na cmentarze Polsat Polsat