Spis treści: Testament nie kasuje praw najbliższej rodziny Komu przysługuje zachowek? Ile wynosi zachowek? Kwota może zaskoczyć Mieszkanie w testamencie, a zachowek w gotówce Darowizny za życia mogą zmienić wyliczenia Kiedy można pozbawić kogoś zachowku? Ile jest czasu na dochodzenie zachowku?

Testament nie kasuje praw najbliższej rodziny

Sporządzenie testamentu pozwala zdecydować, komu po śmierci przypadnie majątek. Spadkodawca może ustanowić spadkobiercą jedno dziecko, dalszego krewnego, partnera życiowego albo przyjaciela. Taki dokument zmienia zasady dziedziczenia, które obowiązywałyby bez ostatniej woli.

Prawo chroni jednak część najbliższej rodziny poprzez zachowek. Jeżeli osoba, która przy dziedziczeniu ustawowym miałaby udział w spadku, została pominięta albo dostała mniej, niż wynosi jej zachowek, może żądać uzupełnienia należnej kwoty.

Zachowek nie unieważnia testamentu i co do zasady nie sprawia, że pominięty krewny staje się współwłaścicielem mieszkania. Spadkobierca nadal dziedziczy, ale może zostać zobowiązany do finansowego rozliczenia się z bliskimi.

Komu przysługuje zachowek?

Krąg uprawnionych jest zamknięty. O zachowek mogą ubiegać się zstępni spadkodawcy, czyli dzieci, a w określonych sytuacjach wnuki, a także małżonek oraz rodzice zmarłego. Warunek jest kluczowy: osoba ta musiałaby dziedziczyć z ustawy, gdyby testamentu nie było.

Rodzice zmarłego nie wystąpią więc o zachowek, jeżeli pierwszeństwo mieliby jego potomkowie. Prawo to nie przysługuje natomiast rodzeństwu, partnerowi w nieformalnym związku ani byłemu małżonkowi.

Samo pominięcie bliskiego w testamencie nie jest wydziedziczeniem. Zdanie: "cały mój majątek zapisuję córce" nie odbiera drugiemu dziecku prawa do roszczenia. Również przekazanie symbolicznej kwoty nie musi zamknąć sprawy - uprawniony może żądać uzupełnienia zachowku.

Ile wynosi zachowek? Kwota może zaskoczyć

Wysokość zachowku zależy od udziału, jaki danej osobie przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym. Co do zasady można żądać połowy wartości takiego udziału. Jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni albo osoba uprawniona jest trwale niezdolna do pracy, zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału ustawowego.

Przykład pokazuje skalę obciążenia. Mężczyzna pozostawia żonę i dwoje pełnoletnich dzieci, ale w testamencie przekazuje mieszkanie warte 600 tys. zł znajomemu. Bez testamentu każda z tych osób dziedziczyłaby po 200 tys. zł. Jeżeli nie ma okoliczności zmieniających rozliczenie, żona i dzieci mogą dochodzić po 100 tys. zł. Spadkobierca lokalu może zostać wezwany do zapłaty łącznie 300 tys. zł.

Testament i spadek. Błędy, które mogą zmienić podział majątku 123RF/PICSEL

Mieszkanie w testamencie, a zachowek w gotówce

Najwięcej problemów pojawia się, gdy niemal cały spadek stanowi nieruchomość. Osoba wskazana w testamencie otrzymuje mieszkanie, lecz nie zawsze ma środki, aby spłacić rodzinę. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, dlatego uprawniony nie musi zadowalać się możliwością korzystania z lokalu.

Spadkobierca może być zmuszony do ugody, kredytu lub sprzedaży mieszkania. Przepisy pozwalają jednak żądać odroczenia płatności, rozłożenia zachowku na raty, a wyjątkowo także jego obniżenia. Sąd uwzględnia sytuację obu stron. Spłata w ratach zasadniczo nie powinna trwać dłużej niż pięć lat, choć wyjątkowo termin może zostać wydłużony.

Darowizny za życia mogą zmienić wyliczenia

Błędem jest przekonanie, że zachowek oblicza się wyłącznie od tego, co pozostało po zmarłym. Przy rozliczeniu mogą zostać doliczone niektóre darowizny oraz zapisy windykacyjne. Jeżeli jedno dziecko otrzymało wcześniej nieruchomość, a drugie zostało pominięte, może to przesądzić o wysokości roszczenia.

Nie każda darowizna jest traktowana identycznie. Inaczej ocenia się zwyczajowe prezenty, a inaczej mieszkanie przekazane bliskiemu. W sporze znaczenie mają więc testament, wartość spadku, długi i wcześniejsze przekazania majątku.

Kiedy można pozbawić kogoś zachowku?

Spadkodawca może pozbawić uprawnionego zachowku poprzez wydziedziczenie, ale przyczyna musi wynikać z testamentu i odpowiadać przesłankom ustawowym. Chodzi m.in. o uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych, umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób albo uporczywe postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wbrew jego woli.

Wydziedziczenie można kwestionować, gdy podana przyczyna nie była prawdziwa. Nie jest też skuteczne wobec osoby, której spadkodawca przebaczył. Wydziedziczenie dziecka nie zawsze zamyka sprawę, ponieważ jego potomkowie mogą zachować własne uprawnienie.

Ile jest czasu na dochodzenie zachowku?

Gdy istnieje testament, roszczenie o zachowek przedawnia się po pięciu latach od jego ogłoszenia. W przypadku roszczeń przeciwko osobie, która otrzymała darowiznę lub zapis windykacyjny podlegający rozliczeniu, termin pięciu lat liczony jest od śmierci spadkodawcy.

Po śmierci bliskiej osoby trzeba więc ustalić nie tylko, kto został wpisany do testamentu, lecz także:

kto należałby do grona ustawowych spadkobierców,

jaka jest wartość majątku,

czy wcześniej dokonano znaczących darowizn

i kiedy testament ogłoszono.

Dopiero to pokazuje, czy ostatnia wola zakończy podział majątku, czy stanie się początkiem finansowego sporu w rodzinie.

Czy rozmawianie o testamencie za życia jest potrzebne? Tak Nie Zagłosuj





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat