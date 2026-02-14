Spis treści: Uprawa ogórków od podstaw Miejsce dla ogórków jest bardzo ważne Jak przygotować glebę do siewu?

Uprawa ogórków od podstaw

Samodzielna uprawa ogórków nie jest trudna, dlatego do dziś cieszy się ogromną popularnością. Co prawda, najlepiej rosną w warunkach szklarniowych, ale gruncie także sobie świetnie radzą i nie oznacza to, że plony będą mniej obfite. Ogórki nie mają wyśrubowanych wymagań, bo poradzą sobie w prawie każdych warunkach. Niestety, jeśli nie spełnimy jednak kilku aspektów, będą po prostu albo niesmaczne, albo kształt będzie niezadowalający.

Miejsce dla ogórków jest bardzo ważne

Nawet najlepsza gleba nie sprawi, że ogórki będą smaczne i soczyste, jeśli będą uprawiania w nieodpowiednim miejscu. Przede wszystkim gleba musi być dobrze nasłoneczniona, aby liście miały doskonałe warunki do fotosyntezy. To sprawia, że nie tylko plony będą obfite, ale ogórki staną się przed zbiorami jędrne. Jednak trzeba wiedzieć, że roślina musi być równocześnie osłonięta od wiatru.

Trzeba pamiętać także o dobrym planowaniu. Dlaczego? Ogórki stawiają twarde wymagania, jeśli chodzi o sąsiedztwo. Nie sprzyja im bliska obecność ziemniaków, pomidorów, papryki, rzodkiewki, rzepy oraz dyniowatych. Z drugiej strony ogórki dobrze rosną w pobliżu roślin strączkowych, ale także kopru, czosnku, cebuli, sałaty, buraków i selera.

Jak przygotować glebę do siewu?

Skoro znamy już doskonale miejsce oraz sąsiedztwo dla ogórków, czas poznać wymagania dotyczące gleby. Przede wszystkim musi być ona żyzna, próchnicza oraz piaszczysta, ponieważ to sprawia, że mają idealne warunki do wzrostu. Wtedy mogą płytki system korzeniowy może czerpać z gleby składniki odżywcze i prawidłowo się rozwijać.

Ogórki wymagają również odpowiedniego pH gleby. Najlepiej rośnie w ziemiach zasadowych lub zbliżonych do obojętnych. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć takie warunki już jesienią poprzez wapnowanie albo stosowanie popiołu drzewnego. W trakcie takich zabiegów warto przeprowadzać testy pH gleby.

Wiosną zaś, kiedy zaczynają się prace w ogrodzie, grządki można wzbogacić substancjami odżywczymi. Ogórki potrzebują sporej dawki azotu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie wtedy na grządkę umieścić obornik lub kompost.

Należy tylko pamiętać o tym, aby wiosną nie łączyć wapnowania z nawożeniem gleby, ponieważ wtedy ziemia może stracić azot, który dla wzrostu ogórków jest kluczowy.

