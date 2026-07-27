Spis treści:
- Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja
- Keczup warzywny z cukinii
- Pasztet z cukinii. Na obiad idealny
Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja
Cukinia zamiast makaronu? Nie jest to oczywista opcja, ale pomoże nam znakomicie spożytkować nadmiar cukinii. Jeśli jesteśmy fanami kuchni włoskiej, to można przygotować lasagne z cukinią w roli głównej, która jest gotowa w ekspresowym tempie. Czas poznać składniki:
- 2 kg cukinii,
- 500 g mięsa mielonego,
- 1 puszka pomidorów,
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- 100 gramów sera żółtego,
- przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, oregano.
Na początku zabieramy się za sos. Mięso mielone podsmażamy, dodajemy sól i pieprz. Po kilku minutach dodajemy pomidory w puszcze oraz koncentrat pomidorowy, gotujemy przez pięć minut i na koniec dodajemy oregano.
Cukinię myjemy i kroimy na cienkie podłużne plastry. Wykładamy nią warstwę w naczyniu żaroodpornym, później dodajemy warstwę sosu mięsno-pomidorowego i układamy wszystko na przemian do wyczerpania składników. Wierzch posypujemy tartym serem, całość zapiekamy (bez przykrycia) przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza.
Keczup warzywny z cukinii
Keczup z cukinii? Oczywiście! Można z tego warzywa przygotować popularny sos, który będzie idealny do wszelkich dań. Jego przygotowanie nie jest trudne, wystarczy tylko nieco cierpliwości przy ścieraniu cukinii. Najpierw trzeba przygotować składniki:
- 2 kg cukinii,
- 0,5 kg cebuli,
- 1,5 łyżki soli,
- 0,5 szklanki cukru,
- 0,25 szklanki octu jabłkowego,
- 2 łyżeczki papryki (słodkiej lub ostrej),
- 1 łyżeczka pieprzu,
- 2 słoiczku koncentratu pomidorowego.
Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach i przekładamy do dużego garnka. Cebule obieramy, ścieramy również, ale już na drobnych oczkach. Całość przekładamy do cukinii i dodajemy sól. Podgrzewamy, a kiedy starte warzywa zaczną wrzeć, dodajemy cukier i gotujemy około 30 minut. Następnie dodajemy ocet, przyprawy i gotujemy kwadrans. Dodajemy koncentraty, całość blendujemy i gotujemy do momentu, aż keczup będzie miał odpowiednią dla nas konsystencję. Całość przekładamy do wyparzonych słoików i wekujemy.
Pasztet z cukinii. Na obiad idealny
Pasztet z cukinii nie jest niczym nowym w kulinarnym światku. Nie musi być jedynie dodatkiem do pieczywa: można jeść go solo na zimno jako przekąskę, ale można jeść na ciepło z dodatkami jako pełnoprawny obiad. Jest uniwersalny i - wbrew pozorom - nie jest bardzo czasochłonny, ani trudny w wykonaniu.
Potrzebne składniki:
- 2 cukinie,
- 2 papryki,
- 1,5 szklanki bułki tartej,
- 0,5 szklanki oleju,
- 30 dag sera żółtego,
- 4 jajek,
- 2 cebule,
- 3 ząbki czosnku,
- sól i pieprz.
Sposób przygotowania:
Cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach, posolić, dokładnie wymieszać i odczekać kilkanaście minut do momentu, aż puści woda. W międzyczasie paprykę pokroić na drobną kostkę, cebulę posiekać i zeszklić na patelni. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cukinię odcisnąć z wody, dodać do miski, wrzucić pozostałe składniki, dokładnie wymieszać i przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni przez godzinę.