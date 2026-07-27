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Żadna cukinia się nie zmarnuje. Tak poradzisz sobie z obfitymi plonami

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Cukinia już od jakiegoś czasu jest warzywem, które w sklepach jest dostępne cały rok. Jednak w lipcu i sierpniu przypada na nie szczyt sezonu i działkowicze zawsze mają obfite plony. Wtedy pojawia się pytanie: co z nadprogramową ilością cukinii zrobić? Oto pomysły na sprytne wykorzystanie cukinii, która zniknie w mgnieniu oka.

Lasagne z cukinii pokrojona w prostokąty w czarnej blaszce, z warstwami ziemniaków, cukinii i sera, obok rękawica.
Lasagne z cukinii to zdrowsza alternatywa dla włoskiego specjału123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja
  2. Keczup warzywny z cukinii
  3. Pasztet z cukinii. Na obiad idealny

Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja

Cukinia zamiast makaronu? Nie jest to oczywista opcja, ale pomoże nam znakomicie spożytkować nadmiar cukinii. Jeśli jesteśmy fanami kuchni włoskiej, to można przygotować lasagne z cukinią w roli głównej, która jest gotowa w ekspresowym tempie. Czas poznać składniki:

  • 2 kg cukinii,
  • 500 g mięsa mielonego,
  • 1 puszka pomidorów,
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
  • 100 gramów sera żółtego,
  • przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, oregano.

Na początku zabieramy się za sos. Mięso mielone podsmażamy, dodajemy sól i pieprz. Po kilku minutach dodajemy pomidory w puszcze oraz koncentrat pomidorowy, gotujemy przez pięć minut i na koniec dodajemy oregano.

Cukinię myjemy i kroimy na cienkie podłużne plastry. Wykładamy nią warstwę w naczyniu żaroodpornym, później dodajemy warstwę sosu mięsno-pomidorowego i układamy wszystko na przemian do wyczerpania składników. Wierzch posypujemy tartym serem, całość zapiekamy (bez przykrycia) przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza.

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Keczup warzywny z cukinii

Szklane słoiki wypełnione przetworami owocowymi, zakręcone pokrywkami w biało-czerwoną kratkę i ustawione w kilku rzędach.
Keczup z cukinii warto przełożyć do mniejszych słoików. Będą idealne na zime123RF/PICSEL

Keczup z cukinii? Oczywiście! Można z tego warzywa przygotować popularny sos, który będzie idealny do wszelkich dań. Jego przygotowanie nie jest trudne, wystarczy tylko nieco cierpliwości przy ścieraniu cukinii. Najpierw trzeba przygotować składniki:

  • 2 kg cukinii,
  • 0,5 kg cebuli,
  • 1,5 łyżki soli,
  • 0,5 szklanki cukru,
  • 0,25 szklanki octu jabłkowego,
  • 2 łyżeczki papryki (słodkiej lub ostrej),
  • 1 łyżeczka pieprzu,
  • 2 słoiczku koncentratu pomidorowego.

Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach i przekładamy do dużego garnka. Cebule obieramy, ścieramy również, ale już na drobnych oczkach. Całość przekładamy do cukinii i dodajemy sól. Podgrzewamy, a kiedy starte warzywa zaczną wrzeć, dodajemy cukier i gotujemy około 30 minut. Następnie dodajemy ocet, przyprawy i gotujemy kwadrans. Dodajemy koncentraty, całość blendujemy i gotujemy do momentu, aż keczup będzie miał odpowiednią dla nas konsystencję. Całość przekładamy do wyparzonych słoików i wekujemy.

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Pasztet z cukinii. Na obiad idealny

Podłużna keksówka wypełniona upieczonym, złocistym pasztetem warzywnym o lekko rumianej skórce, ustawiona na drewnianej desce do krojenia.
Pasztet z cukinii wcale nie musi być dodatkiem do pieczywaBartosz KrupaEast News

Pasztet z cukinii nie jest niczym nowym w kulinarnym światku. Nie musi być jedynie dodatkiem do pieczywa: można jeść go solo na zimno jako przekąskę, ale można jeść na ciepło z dodatkami jako pełnoprawny obiad. Jest uniwersalny i - wbrew pozorom - nie jest bardzo czasochłonny, ani trudny w wykonaniu.

Potrzebne składniki:

  • 2 cukinie,
  • 2 papryki,
  • 1,5 szklanki bułki tartej,
  • 0,5 szklanki oleju,
  • 30 dag sera żółtego,
  • 4 jajek,
  • 2 cebule,
  • 3 ząbki czosnku,
  • sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach, posolić, dokładnie wymieszać i odczekać kilkanaście minut do momentu, aż puści woda. W międzyczasie paprykę pokroić na drobną kostkę, cebulę posiekać i zeszklić na patelni. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cukinię odcisnąć z wody, dodać do miski, wrzucić pozostałe składniki, dokładnie wymieszać i przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni przez godzinę.

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