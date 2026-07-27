Spis treści: Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja Keczup warzywny z cukinii Pasztet z cukinii. Na obiad idealny

Lasagne z cukinii? Zdrowsza opcja

Cukinia zamiast makaronu? Nie jest to oczywista opcja, ale pomoże nam znakomicie spożytkować nadmiar cukinii. Jeśli jesteśmy fanami kuchni włoskiej, to można przygotować lasagne z cukinią w roli głównej, która jest gotowa w ekspresowym tempie. Czas poznać składniki:

2 kg cukinii,

500 g mięsa mielonego,

1 puszka pomidorów,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

100 gramów sera żółtego,

przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany, oregano.

Na początku zabieramy się za sos. Mięso mielone podsmażamy, dodajemy sól i pieprz. Po kilku minutach dodajemy pomidory w puszcze oraz koncentrat pomidorowy, gotujemy przez pięć minut i na koniec dodajemy oregano.

Cukinię myjemy i kroimy na cienkie podłużne plastry. Wykładamy nią warstwę w naczyniu żaroodpornym, później dodajemy warstwę sosu mięsno-pomidorowego i układamy wszystko na przemian do wyczerpania składników. Wierzch posypujemy tartym serem, całość zapiekamy (bez przykrycia) przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Keczup warzywny z cukinii

Keczup z cukinii warto przełożyć do mniejszych słoików. Będą idealne na zime 123RF/PICSEL

Keczup z cukinii? Oczywiście! Można z tego warzywa przygotować popularny sos, który będzie idealny do wszelkich dań. Jego przygotowanie nie jest trudne, wystarczy tylko nieco cierpliwości przy ścieraniu cukinii. Najpierw trzeba przygotować składniki:

2 kg cukinii,

0,5 kg cebuli,

1,5 łyżki soli,

0,5 szklanki cukru,

0,25 szklanki octu jabłkowego,

2 łyżeczki papryki (słodkiej lub ostrej),

1 łyżeczka pieprzu,

2 słoiczku koncentratu pomidorowego.

Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach i przekładamy do dużego garnka. Cebule obieramy, ścieramy również, ale już na drobnych oczkach. Całość przekładamy do cukinii i dodajemy sól. Podgrzewamy, a kiedy starte warzywa zaczną wrzeć, dodajemy cukier i gotujemy około 30 minut. Następnie dodajemy ocet, przyprawy i gotujemy kwadrans. Dodajemy koncentraty, całość blendujemy i gotujemy do momentu, aż keczup będzie miał odpowiednią dla nas konsystencję. Całość przekładamy do wyparzonych słoików i wekujemy.

Pasztet z cukinii. Na obiad idealny

Pasztet z cukinii wcale nie musi być dodatkiem do pieczywa Bartosz Krupa East News

Pasztet z cukinii nie jest niczym nowym w kulinarnym światku. Nie musi być jedynie dodatkiem do pieczywa: można jeść go solo na zimno jako przekąskę, ale można jeść na ciepło z dodatkami jako pełnoprawny obiad. Jest uniwersalny i - wbrew pozorom - nie jest bardzo czasochłonny, ani trudny w wykonaniu.

Potrzebne składniki:

2 cukinie,

2 papryki,

1,5 szklanki bułki tartej,

0,5 szklanki oleju,

30 dag sera żółtego,

4 jajek,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach, posolić, dokładnie wymieszać i odczekać kilkanaście minut do momentu, aż puści woda. W międzyczasie paprykę pokroić na drobną kostkę, cebulę posiekać i zeszklić na patelni. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cukinię odcisnąć z wody, dodać do miski, wrzucić pozostałe składniki, dokładnie wymieszać i przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni przez godzinę.



