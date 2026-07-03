Zadziałają jak klimatyzacja, stworzą naturalną roletę. Cztery rośliny ochłodzą balkon latem

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Stworzą naturalną barierę przed mocnym słońcem. Oto 4 rośliny, które mają nie tylko walory dekoracyjne, ale też stworzą naturalny parawan. Dzięki temu balkon stanie się zieloną oazą nawet wtedy, gdy wysokie temperatury będą dawały się we znaki.

Mały balkon otoczony gęstymi roślinami i kwitnącymi kwiatami, pośrodku drewniany stół z dwoma krzesłami.
Zielona oaza na balkonie? Te rośliny osłonią go przed palącym słońcem i zadziałają niczym klimatyzacja123RF/PICSEL

Fala upałów zawitała do Polski. Wiele wskazuje na to, że "ekstremalny żar" (jak określają media) powróci i zagości u nas na dłużej. Upał doskwiera zwłaszcza w mieście, dlatego dobrze jest przygotować na tę okoliczność balkon. Wystarczy posadzić na nim odpowiednie rośliny, które pomogą go schłodzić. Staną się naturalną roletą i zadziałają niczym klimatyzacja. Bo jak brzmią słowa znanej piosenki: "w żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa tylko liście". Tę radę warto wziąć sobie do serca. Oto 4 rośliny, które świetnie osłonią balkon przed palącym słońcem.

Pomarańczowy parasol balkonowy oraz zielone rośliny w donicach na metalowej konstrukcji balkonu na tle błękitnego nieba.
Latem warto mieć te rośliny na balkonie. Komary nie przepadają za ich zapachem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wilec purpurowy
  2. Winobluszcz pięciolistkowy
  3. Tunbergia oskrzydlona
  4. Miskant chiński

Wilec purpurowy

Pnącze obsypane fioletowymi kwiatami powoju rozrastające się przy metalowej balustradzie na tle jasnej elewacji budynku.
Wilec purpurowy pomoże osłonić balkon przed intensywnym słońcem123RF/PICSEL

Wilec purpurowy to szybkorosnące pnącze idealne na balkon. Tworzy bujny, zielony parawan, który nie tylko daje cień, ale ma walor dekoracyjny. Kielichowate kwiaty kwitną od lipca do października i są prawdziwą ozdobą rośliny. Uprawa nie jest zbyt skomplikowana, ale ze względu na dość delikatną budowę wilec potrzebuje konkretnej pielęgnacji. Lubi miejsca słoneczne i osłonięte od wiatru. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie należy przesadzać z ilością wody. Pnącze rośnie dość szybko, dlatego tuż po posadzeniu należy zadbać o odpowiednie podpory. Tutaj sprawdzą się tyczki, kratki lub sznurki, po których wilec będzie się piąć.

Winobluszcz pięciolistkowy

Winobluszcz wymaga podlewania jedynie w okresach suszy.
Winobluszcz wymaga podlewania jedynie w okresach suszy123RF/PICSEL

Winobluszcz pięciolistkowy to kolejna propozycja na letni balkon. Bujne, szybko rosnące pnącze świetnie osłoni balkon. Ważne, by miało solidną donicę z drenażem i mocne podpory, dzięki którym będzie mógł swobodnie się piąć. Winobluszcz wygląda spektakularnie nie tylko latem - wraz z nadejściem jesieni przybiera kolory intensywnej czerwieni i pomarańczy. Pędy mogą osiągać do 10 m długości, dzięki czemu jest doskonałą rośliną osłonową. Jest odporny na suszę, uwielbia słoneczne lub półcieniste stanowiska. Jest mało wymagający pod względem podłoża - poradzi sobie zarówno w glebie przeciętnej, jak i przepuszczalnej. Wiosną warto przyciąć pędy, aby kontrolować jej wzrost.

Tunbergia oskrzydlona

Soczystozielone liście pnącej rośliny z licznymi pomarańczowymi kwiatami kontrastują z pomarańczową ceglaną ścianą.
Tunbergia oskrzydlona szybko tworzy zwartą ścianę zieleniCanvaProINTERIA.PL

Udekoruje i osłoni. Tunbergia oskrzydlona to pnącze, które szybko rośnie i jest idealne na słoneczny balkon. Preferuje stanowisko osłonięte od wiatru oraz żyzne i przepuszczalne podłoże. Pędy mogą dorastać do 3 m długości, dlatego potrzebują solidnego wsparcia w postaci podpór. Roślina potrzebuje regularnego podlewania - podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Podczas upałów tunbergię trzeba podlewać nawet dwa razy - o poranku i wieczorem.

Miskant chiński

Miskant chiński najpiękniej prezentuje się jesienią
Miskant chiński to prawdziwa ozdoba ogrodu i balkonuCasey E Martin123RF/PICSEL

Może dorastać nawet do 200 cm wysokości, dlatego jest świetnym źródłem cienia. Miskant chiński na balkonie pomoże w stworzeniu oazy na czas upałów. Nie jest wymagający, radzi sobie dobrze na każdym podłożu. Preferuje stanowiska słoneczne, a liczne odmiany mają dekoracyjne liście. Mogą być nakrapiane, z obwódką czy w paski. Miskant ma też białe lub kremowe kwiaty.

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