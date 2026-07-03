Fala upałów zawitała do Polski. Wiele wskazuje na to, że "ekstremalny żar" (jak określają media) powróci i zagości u nas na dłużej. Upał doskwiera zwłaszcza w mieście, dlatego dobrze jest przygotować na tę okoliczność balkon. Wystarczy posadzić na nim odpowiednie rośliny, które pomogą go schłodzić. Staną się naturalną roletą i zadziałają niczym klimatyzacja. Bo jak brzmią słowa znanej piosenki: "w żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa tylko liście". Tę radę warto wziąć sobie do serca. Oto 4 rośliny, które świetnie osłonią balkon przed palącym słońcem.

Latem warto mieć te rośliny na balkonie. Komary nie przepadają za ich zapachem 123RF/PICSEL

Spis treści: Wilec purpurowy Winobluszcz pięciolistkowy Tunbergia oskrzydlona Miskant chiński

Wilec purpurowy

Wilec purpurowy pomoże osłonić balkon przed intensywnym słońcem 123RF/PICSEL

Wilec purpurowy to szybkorosnące pnącze idealne na balkon. Tworzy bujny, zielony parawan, który nie tylko daje cień, ale ma walor dekoracyjny. Kielichowate kwiaty kwitną od lipca do października i są prawdziwą ozdobą rośliny. Uprawa nie jest zbyt skomplikowana, ale ze względu na dość delikatną budowę wilec potrzebuje konkretnej pielęgnacji. Lubi miejsca słoneczne i osłonięte od wiatru. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie należy przesadzać z ilością wody. Pnącze rośnie dość szybko, dlatego tuż po posadzeniu należy zadbać o odpowiednie podpory. Tutaj sprawdzą się tyczki, kratki lub sznurki, po których wilec będzie się piąć.

Winobluszcz pięciolistkowy

Winobluszcz wymaga podlewania jedynie w okresach suszy 123RF/PICSEL

Winobluszcz pięciolistkowy to kolejna propozycja na letni balkon. Bujne, szybko rosnące pnącze świetnie osłoni balkon. Ważne, by miało solidną donicę z drenażem i mocne podpory, dzięki którym będzie mógł swobodnie się piąć. Winobluszcz wygląda spektakularnie nie tylko latem - wraz z nadejściem jesieni przybiera kolory intensywnej czerwieni i pomarańczy. Pędy mogą osiągać do 10 m długości, dzięki czemu jest doskonałą rośliną osłonową. Jest odporny na suszę, uwielbia słoneczne lub półcieniste stanowiska. Jest mało wymagający pod względem podłoża - poradzi sobie zarówno w glebie przeciętnej, jak i przepuszczalnej. Wiosną warto przyciąć pędy, aby kontrolować jej wzrost.

Tunbergia oskrzydlona

Tunbergia oskrzydlona szybko tworzy zwartą ścianę zieleni CanvaPro INTERIA.PL

Udekoruje i osłoni. Tunbergia oskrzydlona to pnącze, które szybko rośnie i jest idealne na słoneczny balkon. Preferuje stanowisko osłonięte od wiatru oraz żyzne i przepuszczalne podłoże. Pędy mogą dorastać do 3 m długości, dlatego potrzebują solidnego wsparcia w postaci podpór. Roślina potrzebuje regularnego podlewania - podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Podczas upałów tunbergię trzeba podlewać nawet dwa razy - o poranku i wieczorem.

Miskant chiński

Miskant chiński to prawdziwa ozdoba ogrodu i balkonu Casey E Martin 123RF/PICSEL

Może dorastać nawet do 200 cm wysokości, dlatego jest świetnym źródłem cienia. Miskant chiński na balkonie pomoże w stworzeniu oazy na czas upałów. Nie jest wymagający, radzi sobie dobrze na każdym podłożu. Preferuje stanowiska słoneczne, a liczne odmiany mają dekoracyjne liście. Mogą być nakrapiane, z obwódką czy w paski. Miskant ma też białe lub kremowe kwiaty.

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