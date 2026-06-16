Spis treści: Najzdrowsze owoce egzotyczne dostępne w Polsce. Co warto wybierać? Marakuja to prawdziwa bomba zdrowia. Działa jak tarcza dla naczyń krwionośnych

Najzdrowsze owoce egzotyczne dostępne w Polsce. Co warto wybierać?

Uwielbiamy jeść owoce, bo są słodkie, orzeźwiające i mogą stanowić bazę wielu pysznych deserów, koktajli oraz wypieków. Chociaż wielu dietetyków radzi, aby sięgać przede wszystkim po nasze rodzime jabłka, gruszki czy śliwki, to owoce egzotyczne również warto jeść.

Wiele z nich oferuje szeroki wachlarz substancji odżywczych, które wspierają organizm na wielu płaszczyznach - wpływają korzystnie na zdrowie, samopoczucie i wygląd. Należą do nich między innymi banany, ananasy, mango, czy kiwi. Z kolei do najzdrowszych owoców na świecie zaliczane jest m.in. awokado - owoc, który zamiast fruktozy (posiada śladowe jej ilości) zawiera cenne, jednonienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik i potas dzięki czemu wspiera pracę serca, reguluje poziom cholesterolu, poprawia trawienie i wspomaga wchłanianie witamin.

Nie każdy wie, że istnieje jeszcze jeden, pochodzący z odległych zakątków świata owoc, który pod względem pewnych wartości odżywczych jest jeszcze zdrowszy. To makaruja - wyróżniająca się fioletowo-bordową skórką i orzeźwiającym, słodko-kwaśnym miąższem. Dlaczego warto sięgać po ten owoc?

Marakuje mają orzeźwiający, słodko-kwaśny miąższ. Są bogactwem błonnika 123RF/PICSEL

Marakuja to prawdziwa bomba zdrowia. Działa jak tarcza dla naczyń krwionośnych

Makaruje to owoce uprawiane na terenach Ameryki Południowej, Afryki, a także Nowej Zelandii i Portugalii. W Polsce można kupić je w zasadzie przez cały rok, chociaż najłatwiej dostępne są od października do marca.

Dlaczego są one wyjątkowe i czym wyróżniają się na tle innych owoców? Poza wspaniałym, orzeźwiającym smakiem oferują naprawdę spore ilości błonnika - w 100 g surowego miąższu znajdziemy go około 10,4 g - to niemal pięć razy więcej niż u jabłek czy bananów. Dla porównania awokado uznawane za doskonałe źródło tego składnika, w 100 g zawiera go około 6,8 g. Warto wiedzieć, że błonnik to niezwykle ważny, wręcz kluczowy element zdrowej diety, który usprawnia trawienie, zapobiega zaparciom, wspomaga odchudzanie, reguluje poziom cukru we krwi, obniża cholesterol i chroni naczynia krwionośne. Dlatego tak ważne jest, aby codziennie spożywać świeże warzywa i owoce bogate w ten składnik. Marakuje ponadto są bogactwem antyoksydantów, witaminy C oraz A, które zbawiennie działają na wygląd skóry, opóźniając procesy jej starzenia. Dzięki nienasyconym kwasom tłuszczowym (NNKT) ich spożywanie pomaga odbudować jej barierę hydrolipidową.

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