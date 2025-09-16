Zajrzyj w to miejsce ogrodu. Szczury uwielbiają zakładać tam gniazda

Dlaczego szczury pojawiają się w ogrodzie?

Te gryzonie to zwierzęta bardzo sprytne, które podążają za łatwo dostępnym jedzeniem i bezpiecznym schronieniem. Szczury pojawiają się w ogrodach, gdzie jest kompostownik, który na długo może stać się dla nich źródłem pożywienia. Kuszące są dla nich zalegające owoce lub niewykopane jesienią warzywa. Źródłem wody może stać się dla nich nie tylko oczko wodne, ale nawet kałuże tworzące się przy rynnach lub woda zbierająca w pojemnikach.

Jeśli masz zwierzęta domowe, to pozostawiona dla nich karma jest dla szczurów nie lada gratką. Gryzonie nie pogardzą także resztkami z naszych śmietników czy ziarnami, które wysypujemy z myślą o dokarmianiu ptaków. Jeśli mają dostęp do wody i pożywienia, pozostaje już tylko kwestia bezpiecznej kryjówki.

To miejsce w ogrodzie szczególnie przyciąga szczury

Jednym z największych magnesów na szczury jest składowane drewno. Ułożone w stos pniaki i gałęzie tworzą idealne warunki do założenia gniazda. Jest tam ciepło i sucho, a ludzie rzadko tam zaglądają. Szczury chętnie wykorzystują takie miejsca jako bezpieczną bazę. Podobnie działają sterty, nieużywane budynki gospodarcze, altanki lub nieszczelne szopy.

Jeśli masz w ogrodzie kącik, w którym składujesz gałęzie lub liście w trosce o jeże, może się okazać, że skorzystały z tego szczury. Atrakcyjne są dla nich również miejsca pod schodami lub gęste zarośla. Zaniedbany żywopłot może stanowić dla nich zachętę do osiedlania się w ogrodzie.

Skuteczne sposoby na odstraszenie szczurów

Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szczurów, trzeba znać ich zwyczaje. Pozwoli to usunąć z ogrodu rzeczy, które je przyciągają, a umieścić takie, które działają na nie drażniąco. Jak skutecznie odstraszyć szczury?

przechowuj drewno w zamkniętych lub podwyższonych konstrukcjach, najlepiej oddzielonych od podłoża;

regularnie sprzątaj ogród z resztek jedzenia, owoców i odpadów;

zabezpiecz kompostownik i kosze na śmieci szczelnymi pokrywami;

nie zostawiaj karmy dla zwierząt na zewnątrz na noc;

używaj naturalnych odstraszaczy, np. olejków eterycznych (mięta, eukaliptus) lub specjalnych preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych.

Warto zadbać również o to, żeby ogród był pełen naturalnych odstraszaczy dla innych gryzoni. Posadzenie mięty, lawendy czy korony cesarskiej sprawi, że szczury ominą naszą posesję szerokim łukiem. Te rośliny wydzielają bardzo nieprzyjemny dla nich zapach.

Posadź konkretne rośliny przed domem, by wypłoszyć szczury 123RF/PICSEL

Kiedy wezwać specjalistów od deratyzacji?

Jeśli mimo podjętych działań szczury nadal pojawiają się w ogrodzie, warto jak najszybciej wezwać specjalistów od deratyzacji. Szczególnie niepokojące sygnały to liczne odchody gryzoni, wyraźne nory w ziemi czy uszkodzenia w drewnie i przewodach. Szczury nie tylko niszczą nasze ogrody, ale również przenoszą groźne choroby. Ich plaga może być trudna do zlikwidowania i najlepiej zostawić to specjalistom. Profesjonalna pomoc pozwala nie tylko pozbyć się szkodników, ale też zapobiec ich pojawianiu się w przyszłości.

