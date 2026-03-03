Zakaz składowania ziemi z budowy na swojej działce. Inspektorat grozi milionowymi karami
Nie wszyscy właściciele działek wiedzą, że składowanie na nich ziemi pochodzącej z budowy może spowodować poważne konsekwencje. Kary sięgają nawet milionów zł!
Co warto wiedzieć o składowaniu ziemi i odpadów z budowy na działce?
Kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badaniem i oceną jego stanu zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Zgodnie a art. 2 ustawy, do zadań Inspekcji należy m.in.:
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
- kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
To właśnie ten ostatni punkt związany jest z przestrzeganiem przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Temat ten nie jest może zbyt popularny, ale ostatnio głośno było o łódzkim przedsiębiorcy, u którego w okresie od 16 grudnia 2020 roku do 1 czerwca 2021 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzili pozaplanową kontrolę. Podczas oględzin działki odkryto, że na jej terenie składowane są zdemontowane betonowe podkłady kolejowe oraz duże ilości mas ziemnych - ponad 2300 ton. Urzędnicy ustalili, że podkłady zakupione zostały w 2011 roku, a ziemia pochodziła z budowy drogi ekspresowej S8. Co kluczowe, przedsiębiorca nie był w stanie okazać żadnych dokumentów, potwierdzających legalne pochodzenie odpadów. Nie były one również zewidencjonowane w obowiązkowym w takich sytuacjach systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami - państwowy, elektroniczny system monitorowania gospodarki odpadami w Polsce), który zwalnia jedynie:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- osoby przekazujące pojazdy do stacji demontażu,
- rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące budowę.
W przypadku tego przedsiębiorcy żadne z powyższych wyłączeń nie miało zastosowania.
W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami Działu IV ustawy o odpadach, przedsiębiorcy, którzy zbierają lub przetwarzają odpady, zobowiązani są do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Chodzi zarówno o prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów, jak i ich przetwarzanie. Mogą oni także uzyskać zezwolenie roczne.
Jaka kara grozi za składowanie odpadów na swojej działce bez zezwolenia i ewidencji?
Za nieprowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie jej w sposób nierzetelny oraz za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę administracyjną. Jej wysokość nie jest stała, ale waha się od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł! Wysokość kary zależy od:
- rodzaju naruszenia,
- wpływu na ludzi i środowisko,
- okresu trwania tej działalności,
- rozmiaru działalności,
- skutków i zagrożeń wynikających z nieprawidłowości.
WAŻNE: Nałożoną przez inspektorat karę należy opłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stanie się ostateczna.
