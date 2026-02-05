Tego nie wolno robić na działkach ROD w duży mróz

Większość zasad dotyczących użytkowania działki ROD zimą pokrywa się z tymi ogólnymi, obowiązującymi przez cały rok. Najważniejsza mówi o tym, że działkę należy wykorzystywać jako miejsce rekreacji, a nie - stałe miejsce zamieszkania. Przepisy regulaminów ROD wyraźnie zakazują używania działki i znajdującej się na niej altany jako miejsca meldunku czy stałego pobytu. Sporadyczne noclegi są oczywiście tolerowane, pod warunkiem jednak, że nie przerodzą się w ciągłe zamieszkiwanie. W bardzo mroźne, zimowe dni powinniśmy się ich jednak wystrzegać - nocowanie na działce ROD, w altanach nie spełniających żadnych norm, przy tak niskiej temperaturze, może zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu, ale nawet życiu!

W duży mróz na działkach ROD bezwzględnie zabrania się spalania odpadów (także roślinnych) oraz prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby trwale uszkodzić infrastrukturę. Zakazane jest także używanie otwartego ognia - ryzyko pożaru w warunkach mrozu jest wyższe, a dostęp do wody z powodu zamrożenia instalacji utrudniony.

Czego nie wolno robić zimą na działce? 123RF/PICSEL

Przepisy dotyczące użytkowania działek ROD bezwzględnie zakazują pozostawiania zwierząt na ich terenie, w nieogrzewanych altanach czy domkach. W tym miejscu warto dodać, że na działkach mieszkają często bezdomne zwierzaki, głównie koty, które zimą, w tak duży mróz, potrzebują naszej pomocy. Kotom możemy dostarczyć ocieplane budki i regularnie zapatrywać je w ciepłe posiłki i wodę.

Regulaminy ROD zabraniają także eksploatacji i użytkowania urządzeń emitujących hałas powyżej określonych norm, takich jak piły łańcuchowe czy kosiarki benzynowe w godzinach odpoczynku, aby zapewnić wszystkim spokojne i przyjemne środowisko.

Zimą powinniśmy być też szczególnie uczuleni na obecność bezdomnych, którzy często koczują w altanach na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Jest to zakazane i bardzo niebezpieczne - takie osoby narażone są na zamarznięcie, a ich obecność wiąże się z ryzykiem pożarów (nielegalne dogrzewanie) lub włamań.

Właściciele powinni zabezpieczyć mienie, regularnie kontrolować działki i zgłaszać obecność osób trzecich policji (997/112) lub straży miejskiej (986).

Jaka kara grozi za użytkowanie działki ROD niezgodnie z prawem?

W przypadku stwierdzenia naruszeń (np. spalanie odpadów, zamieszkiwanie), zarząd ROD ma prawo nałożyć karę, a w skrajnych przypadkach wypowiedzieć umowę dzierżawy. Ciągłe łamanie zasad, takie jak zakłócanie porządku czy inne nielegalne działalności, może również skutkować odpowiedzialnością za wykroczenia, z mandatami od 100 do 1000 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

