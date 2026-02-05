Zakazane na działkach ROD w tęgi mróz. Lepiej tego nie rób
Choć większość użytkowników działek ROD korzysta z nich głównie w okresie od wiosny do jesieni, to nie brakuje osób, które przebywają na nich także zimą. Warto pamiętać jednak, że zasady ich użytkowania zimą różnią się od tych obowiązujących latem. Czego nie wolno robić na ROD w tęgi mróz?
Tego nie wolno robić na działkach ROD w duży mróz
Większość zasad dotyczących użytkowania działki ROD zimą pokrywa się z tymi ogólnymi, obowiązującymi przez cały rok. Najważniejsza mówi o tym, że działkę należy wykorzystywać jako miejsce rekreacji, a nie - stałe miejsce zamieszkania. Przepisy regulaminów ROD wyraźnie zakazują używania działki i znajdującej się na niej altany jako miejsca meldunku czy stałego pobytu. Sporadyczne noclegi są oczywiście tolerowane, pod warunkiem jednak, że nie przerodzą się w ciągłe zamieszkiwanie. W bardzo mroźne, zimowe dni powinniśmy się ich jednak wystrzegać - nocowanie na działce ROD, w altanach nie spełniających żadnych norm, przy tak niskiej temperaturze, może zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu, ale nawet życiu!
W duży mróz na działkach ROD bezwzględnie zabrania się spalania odpadów (także roślinnych) oraz prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby trwale uszkodzić infrastrukturę. Zakazane jest także używanie otwartego ognia - ryzyko pożaru w warunkach mrozu jest wyższe, a dostęp do wody z powodu zamrożenia instalacji utrudniony.
Przepisy dotyczące użytkowania działek ROD bezwzględnie zakazują pozostawiania zwierząt na ich terenie, w nieogrzewanych altanach czy domkach. W tym miejscu warto dodać, że na działkach mieszkają często bezdomne zwierzaki, głównie koty, które zimą, w tak duży mróz, potrzebują naszej pomocy. Kotom możemy dostarczyć ocieplane budki i regularnie zapatrywać je w ciepłe posiłki i wodę.
Regulaminy ROD zabraniają także eksploatacji i użytkowania urządzeń emitujących hałas powyżej określonych norm, takich jak piły łańcuchowe czy kosiarki benzynowe w godzinach odpoczynku, aby zapewnić wszystkim spokojne i przyjemne środowisko.
Zimą powinniśmy być też szczególnie uczuleni na obecność bezdomnych, którzy często koczują w altanach na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Jest to zakazane i bardzo niebezpieczne - takie osoby narażone są na zamarznięcie, a ich obecność wiąże się z ryzykiem pożarów (nielegalne dogrzewanie) lub włamań.
Właściciele powinni zabezpieczyć mienie, regularnie kontrolować działki i zgłaszać obecność osób trzecich policji (997/112) lub straży miejskiej (986).
Jaka kara grozi za użytkowanie działki ROD niezgodnie z prawem?
W przypadku stwierdzenia naruszeń (np. spalanie odpadów, zamieszkiwanie), zarząd ROD ma prawo nałożyć karę, a w skrajnych przypadkach wypowiedzieć umowę dzierżawy. Ciągłe łamanie zasad, takie jak zakłócanie porządku czy inne nielegalne działalności, może również skutkować odpowiedzialnością za wykroczenia, z mandatami od 100 do 1000 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
