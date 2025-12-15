Ile razy zakładasz, zanim wypierzesz?

Wielu z nas uważa, że możemy nosić niektóre elementy garderoby kilka razy przed praniem - na przykład dżinsy czy sweter. Nie chodzi tylko o ekologię, ale także o to, by zakupione przez nas ubrania (często markowe i dobrej jakości) jak najdłużej były w dobrym stanie. Każde pranie wypłukuje nieco barwnika, rozciąga włókna i może niekorzystnie wpływać na ogólny wygląd ubrań. Jednak mikrobiolog na łamach The Independent ostrzega, że skarpetki to wyjątek od tej zasady. Nasze stopy są siedliskiem ogromnej liczby mikroorganizmów - bakterii i grzybów - które żyją w ciepłych i wilgotnych przestrzeniach między palcami i żywią się potem oraz martwym naskórkiem. W skarpetkach, które zatrzymują pot, tworzy się idealne środowisko do ich namnażania, a ich metabolity to źródło nieprzyjemnego zapachu. Dlatego specjalista apeluje wprost: nigdy nie zakładaj ponownie raz noszonej pary skarpetek.

Mikrobiolog Primrose Freestone zwraca uwagę, że chodzi o skarpetki, czyli część garderoby, która po jednym dniu noszenia zawiera więcej mikroorganizmów niż jakikolwiek inny element ubioru. Ekspertka wskazuje, że wyniki badań ukazały nieprzyjemną prawdę: skarpetki miały od 8 do 9 milionów bakterii na próbkę, podczas gdy koszulki zaledwie ok. 83 tysięcy. Oznacza to, że skarpety stają się swoistym "mikrobiologicznym magazynem": ciepłe, wilgotne i pełne resztek potu i złuszczonego naskórka środowisko sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów, w tym również tych potencjalnie szkodliwych, takich jak gatunki z rodzajów Aspergillus, Candida czy Cryptococcus.

Tak nagromadzone drobnoustroje stanowią realne zagrożenie dla zdrowia. Mogą być źródłem nieprzyjemnego zapachu, ale także sprzyjać infekcjom skóry, np. grzybicy stóp, a w przypadku przeniesienia na buty, pościel czy podłogę - potencjalnie rozsiewać się na inne osoby lub inne części ciała. Dlatego mikrobiolog zaleca codzienną zmianę skarpet, regularne pranie w wysokiej temperaturze (najlepiej ok. 60°C z detergentem enzymatycznym) lub - jeśli trzeba - prasowanie albo suszenie na słońcu, by zniwelować ryzyko przeżycia drobnoustrojów.

