Zakładasz ponownie bez wyprania? Prosisz się o nieprzyjemne zapachy i choroby
Każdego dnia nosimy na sobie element garderoby, który - choć wygląda całkowicie niewinnie - potrafi zgromadzić więcej "życia", niż moglibyśmy przypuszczać. Mikrobiolog ostrzega, że skrywa środowisko idealne dla rozwoju niewidzialnych gości, którzy mogą wpływać na nasze zdrowie bardziej, niż chcielibyśmy przyznać.
Ile razy zakładasz, zanim wypierzesz?
Wielu z nas uważa, że możemy nosić niektóre elementy garderoby kilka razy przed praniem - na przykład dżinsy czy sweter. Nie chodzi tylko o ekologię, ale także o to, by zakupione przez nas ubrania (często markowe i dobrej jakości) jak najdłużej były w dobrym stanie. Każde pranie wypłukuje nieco barwnika, rozciąga włókna i może niekorzystnie wpływać na ogólny wygląd ubrań. Jednak mikrobiolog na łamach The Independent ostrzega, że skarpetki to wyjątek od tej zasady. Nasze stopy są siedliskiem ogromnej liczby mikroorganizmów - bakterii i grzybów - które żyją w ciepłych i wilgotnych przestrzeniach między palcami i żywią się potem oraz martwym naskórkiem. W skarpetkach, które zatrzymują pot, tworzy się idealne środowisko do ich namnażania, a ich metabolity to źródło nieprzyjemnego zapachu. Dlatego specjalista apeluje wprost: nigdy nie zakładaj ponownie raz noszonej pary skarpetek.
"Mikrobiologiczny magazyn"
Mikrobiolog Primrose Freestone zwraca uwagę, że chodzi o skarpetki, czyli część garderoby, która po jednym dniu noszenia zawiera więcej mikroorganizmów niż jakikolwiek inny element ubioru. Ekspertka wskazuje, że wyniki badań ukazały nieprzyjemną prawdę: skarpetki miały od 8 do 9 milionów bakterii na próbkę, podczas gdy koszulki zaledwie ok. 83 tysięcy. Oznacza to, że skarpety stają się swoistym "mikrobiologicznym magazynem": ciepłe, wilgotne i pełne resztek potu i złuszczonego naskórka środowisko sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów, w tym również tych potencjalnie szkodliwych, takich jak gatunki z rodzajów Aspergillus, Candida czy Cryptococcus.
Tak nagromadzone drobnoustroje stanowią realne zagrożenie dla zdrowia. Mogą być źródłem nieprzyjemnego zapachu, ale także sprzyjać infekcjom skóry, np. grzybicy stóp, a w przypadku przeniesienia na buty, pościel czy podłogę - potencjalnie rozsiewać się na inne osoby lub inne części ciała. Dlatego mikrobiolog zaleca codzienną zmianę skarpet, regularne pranie w wysokiej temperaturze (najlepiej ok. 60°C z detergentem enzymatycznym) lub - jeśli trzeba - prasowanie albo suszenie na słońcu, by zniwelować ryzyko przeżycia drobnoustrojów.
