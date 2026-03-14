Zakop pod hortensją na wiosnę. Będzie uginać się od dużych kwiatów

Spis treści: Czego potrzebują hortensje po zimie? Naturalny zastrzyk energii dla hortensji. Nigdy nie wyrzucaj Zakop pod hortensją. Będzie uginać się od kwiatów

Czego potrzebują hortensje po zimie?

Wiosna to dla hortensji moment intensywnej regeneracji po zimowym spoczynku. Krzewy zaczynają wypuszczać nowe pędy i przygotowują się do sezonu kwitnienia. Brzmi jak spory wysiłek, więc nic dziwnego, że rośliny potrzebują w tym specyficznym czasie odpowiedniej dawki składników odżywczych.

W ich "jadłospisie" nie powinno brakować potasu, fosforu oraz niewielkich ilości azotu. Taki zestaw wpływa na wszystkie kluczowe aspekty rozwoju hortensji. Od wzmacniania systemu korzeniowego, przez wzrost pędów, aż do zawiązywania pąków kwiatowych. Równie istotna jest żyzna, lekko wilgotna gleba bogata w materię organiczną. Jeśli podłoże jest ubogie, hortensje rosną słabiej, a kwiaty są mniej okazałe.

Naturalny zastrzyk energii dla hortensji. Nigdy nie wyrzucaj

Skórki od banana są niezwykle bogate w składniki mineralne, nieodzowne dla rozwoju roślin ozdobnych. Choć zwykle postrzegamy je jako odpadki kuchenne, czas spojrzeć na nie łaskawszym i bardziej praktycznym okiem.

Zawierają przede wszystkim potas, który wspiera fotosyntezę i efektywne wchłanianie wody przez roślinę. Od tego składnika zależy również spektakularne kwitnienie hortensji oraz odporność na choroby.

Hortensje to jedne z najpiękniejszych roślin ozdobnych w polskich ogrodach 123RF/PICSEL

Dodatkowo bananowe skórki dostarczają fosfor - składnik odpowiedzialny za rozwój korzeni. Sprawia również, że rośliny są bardziej odporne na negatywny wpływ czynników środowiskowych, w tym zanieczyszczenia powietrza. Naturalny nawóz przygotowany z kuchennych odpadków to także źródło azotu, magnezu i wapnia.

Zakop pod hortensją. Będzie uginać się od kwiatów

W celu umiejętnego wykorzystania skórek banana jako nawozu nie trzeba być doświadczonym ogrodnikiem. Wystarczy pokroić je na mniejsze kawałki i zakopać kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi w pobliżu korzeni hortensji.

Dzięki temu podczas rozkładu składniki odżywcze będą stopniowo przenikać do gleby. Zakopanie skórek jest zwykle skuteczniejsze niż przygotowywanie nawozu w płynie, ponieważ dobroczynne substancje uwalniają się wolniej i dłużej pozostają dostępne dla rośliny.

