Spis treści: Polacy rozpoczęli wielkanocne zakupy. Promocje na każdym kroku Najtańsze sklepy przed Wielkanocą 2026. Tam zakupy zrobisz najtaniej

Mimo że do tegorocznej Wielkanocy zostało jeszcze kilkanaście dni, Polacy już rozpoczęli gromadzenie składników potrzebnych do przyrządzenia tradycyjnych potraw i upieczenia ciast. Przedświąteczną gorączkę czuć już na targach, w marketach i zatłoczonych parkingach. Część osób wychodzi z założenia, że lepiej nie odkładać zakupów na Wielki Tydzień, tylko załatwić najpotrzebniejsze rzeczy z wyprzedzeniem. Są też tacy, którzy czekają do ostatniej chwili, aby skorzystać z najniższych cen. Potężna lawina robiących przedświąteczne zakupy klientów, wyleje się zapewne dopiero w przyszły czwartek i piątek, choć z pewnością znajdą się i tacy, którzy w sobotę będą musieli dokupić jeszcze jedną wielkanocną babkę. Liczba aktualnych promocji jest ogromna i można wręcz rzec, że przedstawiciele dyskontów "biją się" teraz o klientów. Według statystyk to właśnie w okresach przedświątecznych Polacy na zakupy wydają krocie - mowa nie tylko o spożywczych, chociaż to właśnie one pochłaniają najwięcej czasu oraz pieniędzy. Ponadto promocje czy pewnego rodzaju marketingowe triki zachęcają, aby kupić nie jedną, a kilka sztuk, bo wówczas wychodzi najtaniej. W efekcie, często nabywamy o wiele więcej niż zakładają nasze realne potrzeby - bo przecież się opłaca.

Mimo kuszących okazji, warto więc podejść do przedświątecznych zakupów "z głową", bo może się okazać, że wydamy niemałe pieniądze na coś, co zalega i psuje się w lodówce. Atrakcyjne ceny żywności to bowiem nie tylko świetna okazja do tego, aby nieco zaoszczędzić, ale również zmarnować ogromne ilości jedzenia. Tak czy inaczej, wielkanocne zakupy zrobić trzeba, ale żeby nie dać się wciągnąć w wir atrakcyjnych okazji cenowych, warto przede wszystkim sprawę dobrze przemyśleć i zrobić szczegółową listę potrzebnych rzeczy. Która zatem sieć popularnych marketów udostępniła przed tegoroczną Wielkanocą najkorzystniejszą ofertę? Porównaliśmy najczęściej kupowane przez Polaków produkty i już wiemy, gdzie jest najtaniej.

Polacy przed świętami kupują nie tylko produkty spożywcze. Wydają też krocie na odzież czy akcesoria kuchenne

Według statystyk z 2025 roku podanych przed Listonic, do najchętniej odwiedzanych przez Polaków dyskontów należą Lidl (38,55 proc.), Biedronka (36,9 proc.), Kaufland (5,29 proc.), Auchan (5,07 proc.) oraz Dino (3,49 proc). Przygotowaliśmy więc zestawienie porównujące kilka takich samych produkty pochodzących z owych najpopularniejszych sklepów. Pod lupę wzięliśmy artykuły, które przed świętami niemal zawsze lądują w koszykach Polaków, a konkretnie:

Białą kiełbasę 500 g

Chrzan tarty Krakus 180 g

Koncentrat na żurek Krakus 300 ml

Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml

Mąkę tortową Basia 1 kg

Mleko Łaciate UHT 3,2 %

Masło ekstra Łaciate 83 % tłuszczu 200 g

Ceny niektórych wyżej wymienionych produktów różniły się miedzy sobą nawet o kilka złotych, a inne były do siebie bardzo zbliżone. Przykładowo majonez Winiary w Lidlu (700 ml), uznawanego w rankingach jako najtańszy dyskont w Polsce obecnie wynosi 13,99 zł, a w Kauflandzie za ten produkt w przedświątecznej promocji trzeba zapłacić jedynie 8,99 zł. Ceny maseł kupowanych pojedynczo są do siebie bardzo zbliżone, jednak dyskonty organizują obecnie promocje 2+2 (np. w Dino), obniżają cenę o połowę w przypadku zakupu 3 lub 6 sztuk (Lidl, Kaufland) czy też oferują jedno masło za złotówkę przy zakupie 10 sztuk (z kartą Moja Biedronka). Jeśli chodzi o białą kiełbasę, zdecydowaną przewagę zyskuje Lidl, oferując ten produkt w kwocie 8,99 zł za 500 g. Zestawiając przedświąteczne ceny we wszystkich dyskontach można wnioskować, że w sumie, za te konkretne produkty trzeba zapłacić w:

Lidlu - 43,32 zł

Kauflandzie - 44,54 zł

Biedronce - 46,83 zł

Dino - 48,80 zł

Auchanie - 51,06 zł

Okazuje się więc, że na ponad tydzień przed tegoroczną Wielkanocą, najbardziej opłaca się zrobić zakupy w Lidlu, a najmniej w Auchanie. Należy też jednak zaznaczyć, że dyskonty zapewne będą wychodzić z najkorzystniejszymi ofertami tuż przez Wielkanocą. Z gazetek promocyjnych wiemy, że Biedronka przygotowała dla klientów naprawdę korzystne okazje dotyczące produktów takich jak cukier, masło, mleko, mąka czy wędliny. Lidl również nie próżnuje i chcąc dorównać swojemu największemu konkurentowi, oferuje masę promocji m.in. na mięso, pieczywo, napoje i słodycze. Ci, którzy planują w tym roku zrobić nieco większe zapasy spożywcze na Wielkanoc, powinni wybierać dyskonty, które oferują znacznie niższe ceny przy zakupie kilku sztuk.

Są urocze, ale trudne w wychowaniu. Hybrydy psów na celowniku © 2026 Associated Press