Spis treści: Zalewanie balkonu sąsiada a prawo Gatunki roślin, których lepiej nie uprawiać na balkonie w bloku Czego nie można robić na balkonie?

Zalewanie balkonu sąsiada a prawo

Podlewanie roślin balkonowych może wydawać się błahą czynnością, jednak w niektórych sytuacjach prowadzi do poważnych konfliktów sąsiedzkich i konsekwencji prawnych. Problem pojawia się wtedy, gdy nadmiar wody regularnie spływa na niższe kondygnacje, zalewając meble, pranie, parapety lub rośliny sąsiadów. Najczęściej dochodzi do tego w przypadku donic bez podstawek, skrzynek z dużymi otworami drenażowymi albo zbyt obfitego podlewania, gdy podłoże nie jest w stanie zatrzymać całej wody. W takiej sytuacji zastosowanie może mieć art. 75§1 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę grzywny do 500 zł za nieostrożne wylewanie płynów z wysokości.

Jeżeli problem powtarza się mimo zwracania uwagi, sprawa przestaje być zwykłą sąsiedzką niedogodnością. Świadome i uporczywe zalewanie balkonów może zostać potraktowane znacznie surowiej, zwłaszcza gdy ma charakter złośliwy lub służy dokuczaniu innym mieszkańcom. W takich przypadkach zastosowanie ma art. 75 § 2 Kodeksu wykroczeń, a w określonych okolicznościach również art. 107 dotyczący złośliwego niepokojenia. Oznacza to, że sprawa może trafić do sądu, a grzywna w postępowaniu wynosi nawet 5 tys. zł.

Konsekwencje nie ograniczają się jednak wyłącznie do mandatu lub grzywny. Jeżeli spływająca woda doprowadzi do zniszczenia prania, roślin czy elewacji budynku, sąsiad ma prawo domagać się w sądzie odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Regularne zalewanie sąsiedniej nieruchomości może zostać uznane za tzw. immisję, co daje również podstawę do żądania usunięcia przyczyny problemu, na przykład zmiany sposobu podlewania, zastosowania innych podstawek pod donice lub przestawienia skrzynek z kwiatami.

Gatunki roślin, których lepiej nie uprawiać na balkonie w bloku

Choć przepisy nie precyzują, które rośliny są zabronione na balkonie, źródłem nieprzyjemnych konsekwencji najczęściej staje się utrudnianie życia sąsiadom lub stwarzanie zagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim silnie rozrastających się pnączy, takich jak winobluszcz, bluszcz, glicynia czy rdestówka Auberta, których pędy mogą przechodzić na sąsiednie balkony, zasłaniać okna lub wrastać w elementy elewacji. Ostrożność warto zachować także przy dużych bambusach, niewielkich drzewach i ciężkich krzewach w masywnych donicach, które podczas silnego wiatru często się przewracają lub spadają z balkonu.

W regularnym nawadnianiu roślin pomogą również specjalne skrzynki balkonowe 123RF/PICSEL

Z kolei intensywnie pachnące rośliny, takie jak lilie orientalne czy tytoń ozdobny, a także silnie pylące trawy ozdobne, np. miskant chiński, mogą dokuczać sąsiadom lub nasilać objawy alergii. Dlatego często są zakazywane w regulaminach wspólnot mieszkaniowych.

Znacznie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczą inwazyjnych gatunków obcych, których uprawa i rozmnażanie są ograniczone ustawowo. Na krajowych i unijnych wykazach znajdują się m.in. bożodrzew gruczołowaty, trojeść amerykańska oraz pistia rozetkowa. Choć rzadko trafiają one na balkony, przed zakupem egzotycznej rośliny warto sprawdzić, czy nie figuruje ona w wykazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czego nie można robić na balkonie?

Latem balkon często zamienia się też w dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Wiele osób organizuje na nim spotkania ze znajomymi, ustawia grill lub szuka innych sposobów na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nie wszystkie takie pomysły są jednak całkowicie bezpieczne i zgodne z przepisami. Choć polskie prawo nie zakazuje wprost grillowania na balkonie, używanie otwartego ognia może zostać uznane za stworzenie zagrożenia pożarowego. Jeżeli właściciel balkonu stwarza ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru, na przykład z powodu znajdujących się w pobliżu łatwopalnych materiałów, zastosowanie może mieć art. 82 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę grzywny do 500 zł.

Ostrożność warto zachować również przy ustawianiu na balkonie ciężkich przedmiotów. Dotyczy to przede wszystkim basenów dla dzieci, które po napełnieniu wodą mogą ważyć nawet kilkaset kilogramów i przekroczyć dopuszczalne obciążenie konstrukcji. Przed ich rozstawieniem warto sprawdzić zalecenia zarządcy lub dokumentację techniczną budynku, ponieważ przeciążony balkon stanowi zagrożenie zarówno dla domowników, jak i osób znajdujących się poniżej.

Dokuczliwe są również głośne spotkania organizowane na balkonach, zwłaszcza w ciepłe letnie wieczory. Art. 51 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub nocnego wypoczynku. W zależności od okoliczności grozi za to mandat, kara ograniczenia wolności albo areszt.





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL