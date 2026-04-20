Naukowcy z Chin udowodnili, że płynne cukry "zjadają wątrobę"

Chińczycy objęli badaniem 15 538 osób, które na początku obserwacji nie cierpiały na żadne choroby wątroby, cukrzycy, nowotwory ani choroby sercowo-naczyniowe. Pozostawały one pod obserwacją cztery lata. W tym czasie rozpoznano 3476 nowych przypadków NAFLD.

Analiza badania chińskich naukowców opublikowana została w "British Journal of Nutrition". Według niej osoby spożywające najwięcej cukrów dodanych, miały o 18 proc. wyższe ryzyko rozwoju NAFLD w porównaniu z osobami, które spożywały ich najmniej. Najbardziej szkodliwy związek dotyczył cukrów w formie płynnej - ryzyko choroby rosło w tym przypadku aż o około 20 proc. Zależności nie stwierdzono natomiast w przypadku cukrów dodanych w produktach stałych - np. batonach czy deserach.

Naukowcy udowodnili, że spożywanie napojów słodzonych najbardziej zwiększa ryzyko wystąpienia NAFLD. Według nich, dzieje się tak, ponieważ cukier z napojów jest wchłaniany przez organizm szybciej, co powoduje nasiloną produkcję tłuszczu w wątrobie.

Co ciekawe, średnie spożycie cukrów dodanych w badanej grupie wynosiło 20,8 g dziennie - mieściło się w granicach chińskich zaleceń żywieniowych. Tylko niewielki odsetek badanych przekraczał 50 g dziennie.

Profilaktyczna dieta dla zdrowej wątroby różni się od diety wątrobowej

Czym jest niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby?

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) polega na gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie pomimo braku spożywania alkoholu. Choroba ta dotyka ok. 25-30 proc. populacji, wiążąc się często z otyłością i cukrzycą, choć nie jest to norma. NAFLD nie daje zazwyczaj żadnych objawów, ale może prowadzić do zapalenia (NASH), włóknienia, a nawet marskości wątroby.

Obecnie nie istnieje skuteczne leczenie farmakologiczne tej choroby - najważniejsza jest profilaktyka, stosowanie zdrowej diety, a w razie konieczności - redukcja masy ciała.

Zielone warzywa liściaste i owoce są zalecane w diecie

Dieta dobra dla wątroby. Postaw na te produkty

Aby zapobiec rozwojowi choroby NAFLD, należy oprzeć codzienną dietę na dużej ilości warzyw i owoców. Są one bogate w antyoksydanty, witaminy i składniki bioaktywne takie jak chlorofil (zielone warzywa liściaste), antocyjany (ciemne jagody), beta-karoten (marchew) czy betaina (buraki).

Wątroba pokocha więc dietę bogatą w takie produkty jak:

buraki,

ogórki i pomidory,

sałata zielona i lodowa,

brokuł i kalafior,

seler i pietruszka,

cukinia,

ziemniaki gotowane lub pieczone bez tłuszczu,

jabłka bez skórki,

banany,

pomarańcze i mandarynki,

truskawki, maliny i jeżyny,

brzoskwinie i morele.

Kluczowe dla zdrowia wątroby jest także właściwe spożycie białka. Najlepsze jego źródła to cielęcina, jagnięcina, indyk, dziczyzna oraz ryby. Ważne są także produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu takie jak choćby chudy jogurt naturalny, skyr, maślanka, kefir i tofu.

Jeśli chodzi o pieczywo, wątroba doceni produkty zbożowe z mąki pszennej oraz kasze: jaglaną, gryczaną niepaloną lub kaszę mannę.

WAŻNE: Profilaktyczna dieta dla zdrowej wątroby różni się od diety wątrobowej, która ma na celu odciążenie wątroby, zmniejszenie produkcji żółci, regenerację miąższu wątrobowego oraz poprawę parametrów metabolicznych.

