To musisz wiedzieć o czarnej herbacie

Wiemy już, skąd pochodzi czarna herbata, a także gdzie jest produkowana, ale "kraj środka" to niejedyne miejsce, gdzie zbierane są liście służące do przygotowania naparu. W zasadzie herbaciane krzewy rosną w dwóch odmianach: chińskiej uprawianej w Chinach, Japonii i Tybecie oraz assamskiej pochodzącej z Indii i Birmy. Oczywiście, oba gatunki mają nieco inne walory smakowe, chociaż to, co można znaleźć w przygotowywanym naparze niewiele się od siebie różni. Co więcej, wszystkie herbaty: zielona, biała, czerwona i czarna pochodzą z jednego krzewu, ale finalny efekt kolorystyczny i smakowy jest wynikiem procesów, jakim poddaje się nie tylko liście, lecz także ważny jest termin i sposób zbioru. Jak powstaje zatem czarna herbata? Po zbiorze liści są one poddawane naturalnemu więdnięciu, później są one skręcane, fermentowane, suszone i na koniec sortowane. Finalnie czarna herbata jest pakowana i wysyłana na cały świat, aby każdy mógł przygotować swój ulubiony napój.

Na co dobra jest czarna herbata?

Wiele osób zastanawia się, czy czarna herbata jest zdrowa. Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca: w starożytnych Chinach napar był początkowo traktowany wyłącznie jako lekarstwo, a dopiero z czasem zyskał raangę napoju pitego dla przyjemności.

Co można znaleźć w czarnej herbacie? Lista prezentuje się następująco:

garbniki,

alkaloidy purynowe,

olejki eteryczne,

związki białkowe,

pigmenty,

witaminy,

minerały,

żywice,

pektyny,

węglowodany.

Wśród wszystkich tych grup badacze naliczyli aż 300 pojedynczych substancji, które oddziałują na nasz organizm. Wśród nich znajduje się pochodna kofeiny: teina, a także witaminy: A, C, K, PP, z grupy B i pierwiastki: magnez, cynk, wapń. Już sam bogaty skład może z łatwością odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie i jednoznacznie wskazać, że herbata jest po prostu zdrowa, o ile pije się ją w racjonalnych ilościach.

Co daje picie czarnej herbaty?

Na początku trzeba powiedzieć jasno: trzy/cztery filiżanki czarnej herbaty dziennie nie powinny wyrządzić szkody naszemu organizmowi, a wręcz przeciwnie: poprawić jego funkcjonowanie. Same minerały zawarte w naparze doskonale oddziałują na układ krążenia, wzmacniają serce i mogą normować poziomy ciśnienia tętniczego oraz cholesterolu. Witaminy z grupy B z kolei oddziałują holistycznie na cały organizm i mają aktywny wkład w przeprowadzaniu prawidłowo procesów zachodzących w układach i narządach. Obecność witaminy C poprawia odporność i korzystnie wpływa na wygląd (wzmacnia połączenia kolagenowe), witamina A odpowiada za wzrok oraz regeneracje tkanek skóry, a witamina K odpowiada za krzepliwość krwi.

Najcenniejsze w czarnej herbacie są polifenole, które zaliczane są do antyoksydantów. Substancje te pomagają poprawić funkcjonowanie organizmu: z całą pewnością pomagają usuwać nadmiar toksyn w organizmie, co pomaga odciążyć spracowane nerki i wątrobę. Polifenole usuwają nadmiar wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych. Ponadto usuwają stany zapalne, redukują ilość bakterii, poprawiają odporność i mogą niszczyć chorobotwórcze wirusy.

Co można jeszcze powiedzieć o korzyściach picia czarnej herbaty? Warto ją parzyć wtedy, kiedy trapią nas problemy żołądkowe: zawarte w naparze związki pomagają w prawidłowym procesie trawienia, regulują ilość dobroczynnych bakterii, czyli tzw. floty jelitowej, a także pomagają w trawieniu tłustych i ciężkostrawnych posiłków. Picie herbaty nawilża śluzówkę żołądka i jelit, przez co trudniej o powstawanie stanów zapalnych.

Herbata pobudza? Rozwiewamy wątpliwości

Wiele osób, a szczególnie tych, którzy nie piją kawy, twierdzi, że herbata czarna ma właściwości pobudzające. Oczywiście, to prawda, gdyż jest wynikiem działania pochodnej kofeiny, czyli teiny. Substancje te są łudząco podobne w działaniu i również mogą stymulować mózg do lepszej pracy, a także dodawać energii. Tak samo, jak w przypadku kawy, na działanie teiny trzeba trochę poczekać i efekt nie jest natychmiastowy. Warto wiedzieć również, że zawartość magnezu odpowiada za prawidłową pracę mózgu oraz całego układu nerwowego. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby pić czarną herbatę w trakcie dnia, ale raczej nie od razu po przebudzeniu, tylko około godziny po otwarciu oczu.

Wśród wielu osób panuje również przekonanie, że czarna herbata, podobnie jak kawa, może prowadzić do odwodnienia, a tym samym wypłukiwać magnez z organizmu, co może przekładać się na drobne dolegliwości, takie jak np. skurcze mięśni. Fakt, napar ma delikatne działanie moczopędne, co znacząco ułatwia usuwanie nadmiaru toksyn z organizmu. Z drugiej strony zawarty magnez szybko uzupełnia jego ewentualne niedobory, ale także orzeźwia i utrzymuje w organizmie odpowiednią gospodarkę wodną, więc picie czarnej herbaty w trakcie upałów jest jak najbardziej wskazane.

Z czym pić czarną herbatę?

Czarna herbata praktycznie nie zawiera kalorii, o ile pita jest bez dodatków, dlatego można raczyć się nią w trakcie odchudzania. Oczywiście, jeśli nie jesteśmy na diecie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pić ją z dodatkami, a w naszej tradycji sposobów serwowania napoju jest co najmniej kilka. O czym trzeba jednak pamiętać, aby taka herbata była zdrowa?

Herbata z cytryną - oto najpopularniejsze połączenie, z jakim można się spotkać. Co prawda, wtedy podbijany jest smak, ale wiele osób również takiego duetu się wystrzega. Wiele osób twierdzi, że herbata z cytryną może powodować alzheimera, poprzez zawarty w herbacie glin. Fakt, liście zawierają tenże pierwiastek, ale nie przedostaje się on do wody, chyba że aktywuje się go za pomocą soku z cytryny. Aby herbata z cytryną była zdrowa, wystarczy przed dodaniem owocu albo soku wyjąć z filiżanki torebkę lub liście herbaciane.

Herbata z miodem - te dwa składniki wydają się połączeniem idealnym i właśnie w takiej formie najczęściej jest wybierana w jesienne słoty i mroźne zimowe wieczory. Nie bez przyczyny, ponieważ miód to znany sposób na poprawę odporności, dostarczenie witamin oraz pozbycie się chorobotwórczych drobnoustrojów. Warto pamiętać, że dobroczynne działanie miodu jest niwelowane w wysokiej temperaturze, dlatego miód trzeba dodać do herbaty, kiedy nieco ostygnie.

Herbata z mlekiem - popularna bawarka, która nie zawsze jest chętnie wspominana przez kobiety ciężarne, ponieważ błędnie wierzono, że taki napój sprzyja laktacji. Okazuje się, że do tej pory nie istnieją badania naukowe potwierdzające tę tezę. Trzeba wiedzieć, że herbata z mlekiem nie pochodzi z Bawarii, wbrew nazwie, ale z Francji. Do tej pory w taki sposób pijana jest w Wielkiej Brytanii, ale również w wielu innych zakątkach świata.

