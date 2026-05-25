Dwa domowe nawozy do pelargonii. Będą kwitły jak marzenie

Choć w sklepach jest mnóstwo gotowych preparatów, które są nieocenione dla kwitnących roślin, to te domowe są jednak oczko wyżej w zestawieniu. Fakt, mają też skoncentrowaną dawkę pierwiastków - potasu, fosforu i azotu - ale te przygotowane samodzielnie zawierają inne potrzebne dla pelargonii rzeczy. Co na przykład? Domowe nawozy zawierają także witaminy i kwasy organiczne, a to właśnie one mogą pobudzać pelargonie nie tylko do kwitnienia, ale także poprawić ich witalność oraz odporność na patogeny. Co warto mieć na uwadze? Dla pelargonii dobry jest nawóz z łupin cebuli oraz drożdży.

Jak przygotować domowe nawozy do pelargonii?

Nawóz z łupin cebuli albo drożdży to wspaniała odżywka dla pelargonii 123RF/PICSEL

Przygotowanie nawozów do pelargonii jest banalne i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie składniki, wykonać kilka czynności i już mamy doskonały preparat dla naszych balkonowych podopiecznych.

Nawóz z łupin cebuli - garść odpadków wystarczy zalać litrem wrzącej wody. Zawartość wystarczy zakręcić i odczekać dobę.

Nawóz z drożdży - 25 g świeżych drożdży (albo 7 g suchych) rozpuścić w litrze ciepłej, ale nie gorącej wody, dobrze wymieszać i odczekać minimum godzinę.

Jak stosować nawozy do pelargonii? Wystarczy mieszanki stosować minimum raz w miesiącu w okresie wegetacyjnym. To nie tylko pozwoli na zintensyfikowanie kwitnienia, ale także może poprawić ich kondycję i odporność przed niekorzystnymi czynnikami.

Co zrobić, aby pelargonie dobrze kwitły?

Jeden zabieg przedłuży kwitnienie pelargonii. Usuwaj martwe kwiatostany 123RF/PICSEL

Samo nawożenie nie pomoże, jeśli nie zaopiekujemy się dobrze naszymi pelargoniami na balkonie. Czego potrzebują? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kwiaty uwielbiają promienie słoneczne, dlatego rosną najlepiej na balkonach od strony południowej albo zachodniej. Ponadto nie wolno zapominać o podlewaniu: choć dobrze znoszą suszę, to codzienne podlewanie dla pelargonii jest wskazane. Co jeszcze? Jeden zabieg musi nam po prostu wejść w krew: chodzi o usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, które mocno osłabiają roślinę.

