Spis treści: 01 Złamana łodyga storczyka - czy można ją uratować?

02 Na ratunek storczykowi bez liści i korzeni

03 Odżywczy nawóz z banana

Złamana łodyga storczyka - czy można ją uratować?

Zdarza się, że przy przenoszeniu storczyka z miejsca na miejsce dochodzi do mechanicznego uszkodzenia, czyli przypadkowego złamania jego łodygi. Przyczyn takiej sytuacji można doszukiwać się także w nieuwadze domowników, bliskim spotkaniu ze zwierzęciem domowym lub narażeniu na kontakt z porywistym wiatrem.

Ważne, by w takiej sytuacji zareagować dość sprawnie i szybko zabrać się za naprawianie sytuacji. Jeśli zauważymy, że ze złamanej łodygi zaczynają wypływać soki, szybko poszukajmy dużego plastra i delikatnie zaklejmy zranioną część rośliny. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dzięki tej metodzie zrośnie się o wiele szybciej. Floryści doradzają, by dodatkowo usztywnić to miejsce za pomocą patyczka lub specjalnej podpórki.

Co w sytuacji, gdy doszło do całkowitego złamania? Oderwaną część storczyka wkładamy do wazonu z wodą, uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy do momentu, aż zakwitnie. Jeśli poniżej złamania znajduje się węzeł łodygi, roślina najprawdopodobniej wypuści nowy pęd właśnie w tym miejscu. Jeśli nie, czas oczekiwania znacznie się wydłuży. Specjaliści zdecydowanie odradzają jednak całkowite pozbywanie się rośliny. Upór i wytrwałość spowodują, że ponownie obsypie się kwiatami.

Na ratunek storczykowi bez liści i korzeni

Zdjęcie Jak zaopiekować się marniejącym storczykiem? / 123RF/PICSEL

Niezamierzone złamanie łodygi ukochanej rośliny to tylko jeden z czarnych scenariuszy. Na pogorszenie stanu storczyka wpływa przede wszystkim nieprawidłowa pielęgnacja. Najczęściej wiąże się z niewłaściwym nawadnianiem okazu. Jeśli storczyk straci wszystkie liście oraz korzenie, możemy nadal próbować go uratować.

Przy uszkodzeniu korzeni zaczynamy od dokładnego usunięcia wszystkich obumarłych resztek. Jeśli po tej czynności na roślinie nie zostanie zupełnie nic, odratowanie jej może być ekstremalnie trudne. Osoby, które nie lubią się poddawać, mogą obsypać trzon storczyka węglem drzewnym. Produkt pomaga ranom szybciej się zabliźnić. W kolejnym kroku umieszczamy storczyka w pojemniku wypełnionym keramzytem, a później do miseczki z wodą. Całkowita odbudowa systemu korzeniowego zajmuje nawet pół roku.

Jak uratować storczyka, który zgubił wszystkie liście? Cały proces przebiega podobnie jak w przypadku uszkodzonych korzeni. Osłabioną roślinę umieszczamy w pojemniku z keramzytem i specjalnym podłożem do storczyków. Dbamy o regularne nawilżanie rośliny i obserwujemy, jak po czasie powoli zaczyna wypuszczać świeże liście.

Odżywczy nawóz z banana

Zdrowy wygląd i oszałamiające kwiaty storczyka to efekt troski i codziennej pielęgnacji. Jeśli chcemy, by roślina przez długie lata cieszyła wzrok, włączmy do codziennego rytuału specjalne nawozy oraz odżywki. Co ważne, nie musimy wcale wydawać majątku na drogie sklepowe produkty. Wystarczy wykorzystać skórkę pozostałą po zjedzeniu banana.

Resztkę owocu dokładnie rozdrabniamy, umieszczamy w czystym słoiku i zalewamy wodą. Teraz wystarczy zakręcić pokrywkę i odstawić na bok na ok. 2 tygodnie. Ważne, by codziennie zamieszać zawartość naczynia. Po upływie ostatniego dnia nawóz jest już gotowy do użytku. Zanim wlejemy go do storczyka, zacznijmy od rozcieńczenia mikstury z wodą w stosunku 1:1. Niewielkim kosztem uzyskamy preparat, który przyniesie spektakularne efekty.

