Latem apetyt często słabnie, ale organizm nadal potrzebuje pełnowartościowych posiłków. Dotyczy to szczególnie seniorów, u których zbyt lekka i monotonna dieta może sprzyjać niedoborom białka, osłabieniu oraz szybkiemu powrotowi głodu. Sama porcja pomidorów czy sałaty nie zawsze wystarczy. Znacznie lepiej połączyć świeże warzywa z rośliną strączkową i niewielką ilością tłuszczu roślinnego. Właśnie dlatego sałatka z fasolą, pomidorami, oliwą i natką pietruszki sprawdza się jako samodzielny letni posiłek.

Fasola sprawia, że sałatka naprawdę syci

Najważniejszym składnikiem jest fasola - biała, czerwona lub czarna. Dostarcza roślinnego białka oraz błonnika, dzięki czemu posiłek jest bardziej treściwy i na dłużej zaspokaja głód. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które po zwykłej sałatce szybko sięgają po pieczywo, słodycze albo kolejną przekąskę. Strączki pozwalają zamienić lekki warzywny dodatek w posiłek nadający się na obiad lub kolację.

Najważniejszym składnikiem sałatki jest fasola 123RF/PICSEL

Najwygodniej wykorzystać fasolę konserwową. Przed dodaniem do sałatki należy przełożyć ją na sitko, dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do odsączenia. Pozwala to usunąć część słonej zalewy, co ma znaczenie zwłaszcza dla osób z nadciśnieniem oraz skłonnością do obrzęków. Osoby, które po strączkach odczuwają wzdęcia, powinny zacząć od mniejszej porcji i wybrać bardzo miękką białą fasolę.

Pomidory i oliwa to dobre letnie połączenie

Dojrzałe pomidory są soczyste, wyraziste i nie wymagają ciężkiego sosu. Zawierają m.in. potas i likopen, a dzięki wysokiej zawartości wody dobrze pasują do letnich dań. Dodatek oliwy nie jest wyłącznie kwestią smaku. Tłuszcz ułatwia wykorzystywanie części witamin i przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach, a jednocześnie zwiększa sytość dania.

Na dużą miskę sałatki wystarczą jedna lub dwie łyżki oliwy. Nadmiar niepotrzebnie zwiększa kaloryczność. Smak można zbudować natką pietruszki, koperkiem, bazylią, oregano, pieprzem oraz niewielką ilością soku z cytryny. Dzięki ziołom łatwiej ograniczyć sól, nie rezygnując z wyrazistego smaku.

Natka pietruszki dodaje świeżości i dobrze zastępuje gotowe mieszanki przypraw. Osoby przyjmujące warfarynę nie powinny samodzielnie eliminować zielonych warzyw i ziół, ale ważne jest, aby ilość produktów zawierających witaminę K pozostawała w diecie możliwie stała. Nagłe zwiększenie lub ograniczenie ich spożycia należy omówić z lekarzem.

Klasyczna sałatka z białej fasoli i pomidorów

Składniki:

puszka białej fasoli

trzy dojrzałe pomidory

dwie łyżki posiekanej natki pietruszki

dwie łyżki oliwy

łyżka soku z cytryny

pieprz i oregano

Sposób przygotowania:

Fasolę przepłukać i osuszyć. Pomidory pokroić w kostkę, a następnie połączyć z fasolą i natką. Oliwę wymieszać z cytryną i oregano, polać sałatkę tuż przed podaniem.

Podstawowy przepis nie zawiera nabiału, jajek, orzechów ani glutenu. Przy celiakii trzeba jednak sprawdzić informacje na opakowaniach fasoli i przypraw oraz unikać zanieczyszczenia potrawy glutenem podczas przygotowywania.

Łagodna wersja dla wrażliwego brzucha

Składniki:

pół puszki białej fasoli

dwa pomidory bez skórki

mała pieczona cukinia

łyżka oliwy

natka pietruszki i koperek

Sposób przygotowania:

Pomidory należy sparzyć, obrać i usunąć z nich twarde części. Cukinię można krótko upiec lub udusić, a fasolę bardzo dokładnie wypłukać. Wszystkie składniki trzeba drobno pokroić i wymieszać z oliwą oraz ziołami.

W tej wersji nie ma cebuli, czosnku, octu ani ostrych przypraw. Może być lepiej tolerowana przez osoby, u których duża ilość surowych warzyw powoduje dyskomfort. Warto jednak pamiętać, że wzdęcia i nietolerancja jelitowa nie są tym samym co alergia pokarmowa. Alergia wiąże się z reakcją układu odpornościowego i może prowadzić do poważnych objawów.

Co zrobić przy alergii na fasolę lub inne strączki?

Przy potwierdzonej alergii na fasolę nie należy automatycznie zastępować jej ciecierzycą, soczewicą, grochem czy soją. Wszystkie te produkty należą do roślin strączkowych, a zakres tolerowanych zamienników powinien zostać ustalony z alergologiem.

Alternatywą może być pół szklanki ugotowanej kaszy gryczanej lub komosy ryżowej, pod warunkiem że produkty te były wcześniej bezpiecznie spożywane. Można wtedy połączyć pomidory, ogórek, natkę, oliwę i kaszę. Innym dodatkiem dostarczającym białka jest ugotowane jajko, ale wyłącznie w przypadku braku alergii na jaja.

Przy silnej alergii nie wystarczy usunięcie składnika z gotowej sałatki. Należy używać czystych desek, sztućców, noży i misek oraz uważać na kontakt potrawy z serem, jajkiem, orzechami, sezamem, musztardą lub innym alergenem.

Prosty posiłek, ale nie dla każdego w identycznej wersji

Sałatka z pomidorów i fasoli może pojawiać się w letnim menu regularnie, lecz warto zmieniać dodatki i obserwować reakcję organizmu. Jednego dnia można przygotować ją z ogórkiem i bazylią, innego z pieczoną cukinią albo niewielką porcją kaszy.

Seniorom z przewlekłą chorobą nerek, zaleceniem ograniczania potasu, nasilonym refluksem lub specjalną dietą leczniczą skład i wielkość porcji powinien dobrać lekarz albo dietetyk.





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