Jaki jest najlepszy nawóz do wrzosów?

Chcemy, aby nasz ogród zamienił się w mieniące kolorami wrzosowisko? Nawozy dla tych krzewinek powinny być stosowane regularne z dwóch powodów. Po pierwsze: będą lepiej kwitnąć i swoimi kolorami przyciągać uwagę, a po drugie będą lepiej przygotowane na zimę, przez co powinny przetrwać ją bez większego szwanku.

Jak dobrać nawozy? Czasami w sklepach ogrodniczych trudno o preparaty przeznaczone do wrzosów, ale można sięgnąć po te, które są dla azalii i różaneczników, ponieważ wszystkie te rośliny mają podobne wymagania glebowe i pokarmowe.

Z racji tego, że wrzosy preferują kwaśny odczyn pH gleby, to dobrym rozwiązaniem są zastosowanie preparatów kwasolubnych, które dostępne są w formie płynnej oraz w granulkach.

Domowe nawozy na wrzosy

Wrzosy uważane są za bezproblemowe rośliny, ale warto się o nie należycie zatroszczyć Slusarczyk Krzysztof 123RF/PICSEL

Jeśli trudno znaleźć preparaty do wrzosów, to istnieją również domowe specyfiki, które z łatwością wesprą kondycję naszych krzewinek. To podwójna korzyść, ponieważ zazwyczaj polegają na wykorzystaniu składników, które zazwyczaj lądują w koszu, więc idealnie wpisują się w ideę "zero waste". Poznajmy najlepsze domowe nawozy do wrzosów.

Kawa lub herbata - napary, które w naszych domach pite są nawet litrami każdego dnia. Wystarczy 100 ml niesłodzonego napoju rozpuścić w litrze wody i podlać wrzosy.

Fusy z kawy - odpadek, który ląduje zazwyczaj w koszu, ale można go jeszcze wykorzystać. Wystarczy dwie łyżki fusów zalać litrem wody, odstawić na 24 godziny i gotowe.

Cytryna - owoc, który każdy z nas ma w domu i podkreśla smak herbaty. Wystarczy wycisnąć jedną cytrynę i rozpuścić sok w litrze wody. Zamiennie możemy użyć kwasku cytrynowego: w takiej samej ilości wody trzeba wymieszać 1/4 łyżeczki specyfiku.

Cebula - warzywo jest uniwersalne i często wykorzystywane w naszej kuchni. Wystarczy zebrać ok. garści suchych łupin cebuli, a następnie zalać je litrem wody i odstawić na cały dzień. Po tym czasie uzyskaną mieszankę należy przecedzić i wymieszać z wodą w proporcji 1:1.

Jak często nawozić wrzosy?

Jeśli masz wrzosy w doniczkach podlewaj je tylko wtedy, gdy ziemia jest całkiem sucha 123RF/PICSEL

Nawożenie wrzosów powinno odbywać się kilka razy w roku. Pierwszy termin przypada na wiosnę, kiedy przyroda budzi się do życia. Dopiero później, kiedy nasze krzewinki zaczynają kwitnąć, można zasilać je domowymi składnikami lub preparatami kupionymi w sklepach. Jak często to robić? Wystarczy raz w miesiącu, aby zauważyć, że wrzosy rosną lepiej i kwitną wielokolorowo. Wrzosy należy przestać nawozić przed nastaniem zimy, aby niepotrzebnie nie pobudzać roślin do wzrostu, a przygotować je do sezonu spoczynku.

Warunki do wrzosów: o nich nie zapominaj

Wrzosy mają konkretne wymagania glebowe i trzeba je spełnić 123RF/PICSEL

Wrzosy mogą być sadzone w gruncie na rabatach, obwódkach i nawet skalniakach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać je w doniczkach: na tarasie i balkonie. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się prezentują, trzeba o nie dbać. Przede wszystkim ważne jest to, aby dostarczać im sporej dawki promieni słonecznych, ale nie mogą być równocześnie ustawione w pełnym słońcu, gdyż może im zaszkodzić. Półcień również jest dozwolony dla wrzosów, ale trzeba mieć świadomość, że wtedy rosną słabiej i gorzej się wybarwiają.

Planujemy sadzenie wrzosów? Musimy mieć świadomość, że potrzebują kwaśnej i przepuszczalnej gleby oraz sporej ilości wilgotności. Jednak nie możemy przesadzać z nadmiernym podlewaniem, bo zastój wody w korzeniach doprowadza ich do gnicia.

