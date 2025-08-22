Zamiast drogich suplementów - te produkty naturalnie wzmocnią twoje włosy

Karolina Woźniak

Każdy marzy o zdrowych, gęstych włosach. Ale szampony i odżywki to tylko część "układanki" - najważniejsze budulce włosów dostarczasz wraz z jedzeniem. Oto lista produktów, które warto włączyć do diety, by wspierać swoje kosmyki od środka.

Piękne i gęste włosy bez względu na wiek? Zadbaj o swoją dietę
Piękne i gęste włosy bez względu na wiek? Zadbaj o swoją dietę123 rf123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dieta ma wpływ na gęstość i zdrowie włosów
  2. Jajka
  3. Tłuste ryby
  4. Zielone warzywa
  5. Orzechy i pestki
  6. Pełnoziarniste produkty
  7. Owoce
  8. Woda

Dieta ma wpływ na gęstość i zdrowie włosów

Marzysz o lśniących, gęstych włosach? Kosmetyki i pielęgnacja to jedno, ale tajemnica naprawdę mocnej czupryny zaczyna się na talerzu. Włosy są jak lustro Twojego stylu życia i diety - jeśli dostarczasz im odpowiednich składników, odwdzięczą się blaskiem i siłą. Sprawdź, jakie produkty warto włączyć do jadłospisu, by cieszyć się zdrowymi włosami na co dzień.

Zobacz również:

Włosy po 60. roku życia wymagają szczególnej troski, ponieważ tracą elastyczność, gęstość i nawilżenie.
Uroda

Włosy po 60. nie muszą być przerzedzone. Zastosuj proste zasady, a szybko zobaczysz zmiany

Jagoda Pazur

Jajka

Włosy w większości składają się z keratyny, czyli białka. To właśnie ono jest podstawą zdrowej fryzury. Jajka to nie tylko świetne źródło łatwo przyswajalnego białka, ale także biotyny, czyli witaminy z grupy B, której niedobór może powodować wypadanie włosów. Dodaj je do śniadania, a twoje kosmyki będą budulec i siłę, by rosnąć.

Tłuste ryby

Grillowany filet z łososia posypany świeżo zmielonym pieprzem i ziołami, podany z kulkami puree ziemniaczanego oraz sałatką z cytryną, pomidorem, czerwoną cebulą i liśćmi sałaty.
Pieczony łosoś, ziemniaki i surówka to świetny pomysł na zdrowy obiad. Włosy będą rosły jak szalone!Canva ProINTERIA.PL

Łosoś, makrela czy sardynki to najlepsze źródła kwasów omega-3. To one odpowiadają za zdrową skórę głowy i naturalny blask włosów. Regularne jedzenie ryb poprawia mikrokrążenie, co sprawia, że cebulki są lepiej odżywione.

*Jeśli nie przepadasz za rybami, możesz sięgnąć po olej lniany albo orzechy włoskie.

Zielone warzywa

Szpinak, jarmuż czy brokuły to jedne z najlepszych "przyjaciół" włosów. Są bogate w żelazo, które chroni przed łamliwością i matowością, a także w witaminę C wspierającą wchłanianie tego pierwiastka. Zielone warzywa dostarczają też antyoksydantów, które chronią włosy przed tzw. stresem oksydacyjnym.

Orzechy i pestki

Różnorodne orzechy, w tym włoskie, laskowe, migdały i pistacje ułożone w drewnianej misce, tworzące apetyczną kompozycję.
Orzechy to źródło niezbędnych dla porostu włosów składników odżywczychCanva ProINTERIA.PL

Migdały, nerkowce, pestki dyni czy słonecznika kryją w sobie cynk, selen i witaminę E. Ten zestaw działa jak naturalny suplement na włosy. Cynk wspiera ich wzrost, selen wzmacnia cebulki, a witamina E chroni przed uszkodzeniami. Chrup garść dziennie, a wkrótce zobaczysz różnicę w ilości włosów na szczotce po czesaniu.

Pełnoziarniste produkty

Kasze, brązowy ryż czy pieczywo pełnoziarniste dostarczają witamin z grupy B oraz błonnika. Dzięki nim organizm lepiej przyswaja składniki odżywcze, a włosy rosną szybciej i są mocniejsze. Pożegnaj białe pieczywo, a nie pożałujesz.

Owoce

Soczyste truskawki otoczone dojrzałymi limonkami, borówkami, żółtymi cytrusami i innymi owocami, na których widać krople wody podkreślające ich świeżość.
Owoce to źródło witaminy C, jedz je regularnie by mieć zdrowe włosyCanva ProINTERIA.PL

Truskawki, kiwi, cytrusy, jagody to naturalne źródła witaminy C, która bierze udział w produkcji kolagenu. A kolagen to białko odpowiedzialne m.in. za elastyczność skóry i mocne cebulki włosowe. Poza tym witamina C wspiera wchłanianie żelaza, więc łącz ją z zielonymi warzywami, na przykład w koktajlach czy sałatce.

Woda

Nawet najlepsza dieta nie zadziała, jeśli organizm będzie odwodniony. Woda odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry głowy i transport składników odżywczych do cebulek. Minimum 1,5 litra dziennie to podstawa, jeśli marzysz o zdrowych, gęstych i błyszczących włosach.

Piękne włosy nie zaczynają się w salonie fryzjerskim, tylko w kuchni. Warto włączyć do codziennej diety produkty bogate w niezbędne składniki odżywcze, by mieć pewność, że dbamy o zdrowe włosy także "od środka". Jeśli chcesz, żeby Twoje kosmyki wyglądały jak z reklamy, zacznij od codziennych świadomych wyborów i bacznego przyglądania się co ląduje na twoim talerzu.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre"Aleksandra SuławaINTERIA.PL

Najnowsze