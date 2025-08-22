Dieta ma wpływ na gęstość i zdrowie włosów

Marzysz o lśniących, gęstych włosach? Kosmetyki i pielęgnacja to jedno, ale tajemnica naprawdę mocnej czupryny zaczyna się na talerzu. Włosy są jak lustro Twojego stylu życia i diety - jeśli dostarczasz im odpowiednich składników, odwdzięczą się blaskiem i siłą. Sprawdź, jakie produkty warto włączyć do jadłospisu, by cieszyć się zdrowymi włosami na co dzień.

Jajka

Włosy w większości składają się z keratyny, czyli białka. To właśnie ono jest podstawą zdrowej fryzury. Jajka to nie tylko świetne źródło łatwo przyswajalnego białka, ale także biotyny, czyli witaminy z grupy B, której niedobór może powodować wypadanie włosów. Dodaj je do śniadania, a twoje kosmyki będą budulec i siłę, by rosnąć.

Tłuste ryby

Pieczony łosoś, ziemniaki i surówka to świetny pomysł na zdrowy obiad. Włosy będą rosły jak szalone! Canva Pro INTERIA.PL

Łosoś, makrela czy sardynki to najlepsze źródła kwasów omega-3. To one odpowiadają za zdrową skórę głowy i naturalny blask włosów. Regularne jedzenie ryb poprawia mikrokrążenie, co sprawia, że cebulki są lepiej odżywione.

*Jeśli nie przepadasz za rybami, możesz sięgnąć po olej lniany albo orzechy włoskie.

Zielone warzywa

Szpinak, jarmuż czy brokuły to jedne z najlepszych "przyjaciół" włosów. Są bogate w żelazo, które chroni przed łamliwością i matowością, a także w witaminę C wspierającą wchłanianie tego pierwiastka. Zielone warzywa dostarczają też antyoksydantów, które chronią włosy przed tzw. stresem oksydacyjnym.

Orzechy i pestki

Orzechy to źródło niezbędnych dla porostu włosów składników odżywczych Canva Pro INTERIA.PL

Migdały, nerkowce, pestki dyni czy słonecznika kryją w sobie cynk, selen i witaminę E. Ten zestaw działa jak naturalny suplement na włosy. Cynk wspiera ich wzrost, selen wzmacnia cebulki, a witamina E chroni przed uszkodzeniami. Chrup garść dziennie, a wkrótce zobaczysz różnicę w ilości włosów na szczotce po czesaniu.

Pełnoziarniste produkty

Kasze, brązowy ryż czy pieczywo pełnoziarniste dostarczają witamin z grupy B oraz błonnika. Dzięki nim organizm lepiej przyswaja składniki odżywcze, a włosy rosną szybciej i są mocniejsze. Pożegnaj białe pieczywo, a nie pożałujesz.

Owoce

Owoce to źródło witaminy C, jedz je regularnie by mieć zdrowe włosy Canva Pro INTERIA.PL

Truskawki, kiwi, cytrusy, jagody to naturalne źródła witaminy C, która bierze udział w produkcji kolagenu. A kolagen to białko odpowiedzialne m.in. za elastyczność skóry i mocne cebulki włosowe. Poza tym witamina C wspiera wchłanianie żelaza, więc łącz ją z zielonymi warzywami, na przykład w koktajlach czy sałatce.

Woda

Nawet najlepsza dieta nie zadziała, jeśli organizm będzie odwodniony. Woda odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry głowy i transport składników odżywczych do cebulek. Minimum 1,5 litra dziennie to podstawa, jeśli marzysz o zdrowych, gęstych i błyszczących włosach.

Piękne włosy nie zaczynają się w salonie fryzjerskim, tylko w kuchni. Warto włączyć do codziennej diety produkty bogate w niezbędne składniki odżywcze, by mieć pewność, że dbamy o zdrowe włosy także "od środka". Jeśli chcesz, żeby Twoje kosmyki wyglądały jak z reklamy, zacznij od codziennych świadomych wyborów i bacznego przyglądania się co ląduje na twoim talerzu.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL