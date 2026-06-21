Spis treści: Dlaczego wiele osób szuka zamienników pieczywa? Wafle z twarogu. Na czym polega ich fenomen? Jak zrobić wafle z twarogu? Z czym jeść wafle z twarogu?

Dlaczego wiele osób szuka zamienników pieczywa?

Pieczywo wydaje się stałym elementem śniadania, kolacji czy lunchu w pracy. Kanapki z pieczywa są szybkie w przygotowaniu i uniwersalne. Zabieramy je do szkoły, na studia czy do pracy. Nic więc dziwnego, że w końcu mogą się po prostu znudzić. Z tego powodu wiele osób szuka alternatywy dla pieczywa. Czegoś równie uniwersalnego i szybkiego w przygotowaniu, ale wnoszącego do diety zupełni inne smaki i wartości odżywcze.

Powodem, dla którego wiele osób szuka alternatywy dla pieczywa, są też restrykcje dietetyczne. Może być to dieta bezglutenowa, która wyklucza z diety większość zbóż zawierających gluten, a będących głównym składnikiem tradycyjnego pieczywa. Sportowcy często dążą także do ograniczenia węglowodanów w diecie, co zmusza ich do wykluczenia pieczywa.

Biały bochenek dostarcza przede wszystkim węglowodanów prostych, które szybko ulatniają się z organizmu, powodując skoki cukru we krwi i napady wilczego głodu. Osoby na diecie odchudzającej również często szukają jego zamiennika, który nie tylko dostarczy mniej kalorii, ale także zapewni uczucie sytości na dłużej.

Wszystkie te potrzeby doskonale zaspokajają wafle z twarogu. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie stały się prawdziwym hitem.

Wafle z twarogu. Na czym polega ich fenomen?

Wafle z twarogu opanowały kuchnie influencerów, ale także wielu osób szukających alternatywy dla pieczywa. Mają prosty skład, są szybkie w przygotowaniu i uniwersalne. Pasują do nich zarówno dodatki na słodko, jak i wytrawne. Wafle z twarogu dobrze smakują na ciepło, ale również na zimno, dzięki czemu możesz przygotować je rano i zapakować na drugie śniadanie do pracy.

Warto także przyjrzeć się ich wartościom odżywczym. Wafle z twarogu dostarczają podobną ilość lub nieco mniej kalorii niż kromka pieczywa. Wszystko zależy od użytej mąki, dodatków i rodzaju pieczywa do porównania. Co jednak najważniejsze dostarczają znacznie więcej białka, dzięki czemu są bardziej sycące. Dzięki temu nie powodują skoków cukru we krwi ani napadów głodu. Zjedzone na śniadanie spokojnie zaspokoją apetyt do następnego posiłku.

Większa ilość białka w waflach z twarogu doceniana jest także przez sportowców. Białko bowiem sprzyja szybszej regeneracji po treningu, a także odbudowie mięśni.

Jak zrobić wafle z twarogu?

Przepisów na wafle z twarogu jest bardzo dużo. Ich podstawą jest twaróg i jajka. Resztę dodatków można dostosować do swoich potrzeb. Osoby na diecie bezglutenowej mogą dodać płatki owsiane lub mąkę bezglutenową np. jaglaną. Sportowcy i osoby na diecie ketogenicznej mogą zupełnie zrezygnować z mąki. Jeśli lubisz słodkie wafle - dodaj ulubione słodziwo. Zobacz, jak przygotować wafle z twarogu.

Składniki:

200 g twarogu,

2 jajka,

2 płaskie łyżki dowolnej mąki lub płatków owsianych,

przyprawy do smaku: sól, cynamon lub słodka papryka,

opcjonalnie słodziwo: miód, erytrol, cukier,

opcjonalnie: proszek do pieczenia, dla większej puszystości,

dowolne dodatki.

Przygotowanie:

Twaróg mieszamy z mąką, jajkami i przyprawami i słodziwem. Następnie wszystko blendujemy. Smażymy partiami w gofrownicy lub na patelni pokrytej cienką warstwą oleju.

Gotowe wafle z twarogu podajemy z ulubionymi dodatkami.

Z czym jeść wafle z twarogu?

Największą zaletą wafli z twarogu jest ich uniwersalny smak. Bez dodatku cukru lub miodu są neutralne, dzięki czemu możesz je przygotować zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnie.

Jeśli lubisz słodkie śniadania, na wafle z twarogu możesz położyć:

jogurt grecki,

świeże owoce: maliny, borówki, banana, truskawki,

masło orzechowe z dodatkiem owocowego dżemu,

polać je syropem klonowym, miodem i posypać cynamonem.

W wersji wytrawnej doskonale smakują z:

wędzonym łososiem,

awokado,

jajkiem sadzonym, gotowanym lub pastą jajeczną,

humusem,

serkiem kanapkowym z dodatkiem rzodkiewki,

świeżymi warzywami: papryką, pomidorem, ogórkiem, szczypiorkiem.

Jeśli chcesz przygotować wafle do pracy, możesz niektóre dodatki dodać bezpośrednio do ciasta przed pieczeniem np. kukurydzę, paprykę, szczypiorek.





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