Zaparz po posiłku, by zapanować nad wagą. Przemiana materii przyspieszy
Picie herbaty to dla wielu osób sposób nie tylko na rozgrzanie się, ale też duża przyjemność. Warto wziąć pod uwagę, że może mieć również niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia i zgrabnej sylwetki. Dodając do napoju dwa niepozorne ziarenka, uzyskamy napar, który z jednej strony wspomoże trawienie, koncentrację i dobre samopoczucie. Z drugiej - otuli nas zapachem i przeniesie w świat egzotycznych przypraw.
Spis treści:
- Filiżanka dla zdrowia i spokoju
- Herbata z kardamonem to coś więcej niż aromatyczny napar
- Aromatyczny sposób na trawienie i wagę w normie
- Herbata na rozgrzewkę
- Jak przygotować herbatę z kardamonem?
Filiżanka dla zdrowia i spokoju
Statystyki pokazują, że Polacy uwielbiają herbatę. Szacuje się, że obywatel naszego kraju spożywa przeciętnie 1 kg herbacianego suszu w ciągu roku. Warto wziąć pod uwagę urozmaicenie smaku napoju - w prosty sposób otrzymamy eliksir, którego spożywanie od razu będziemy chcieli zamienić w codzienny zwyczaj. Oto rytuał dla poprawy nastroju i relaksu, stanowiący wyraz troski o siebie w nawet najbardziej intensywne dni.
Herbata z kardamonem to coś więcej niż aromatyczny napar
Kardamon to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych przypraw na świecie. W świecie starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian postrzegany był jako prawdziwy symbol lukusu. Jego charakterystyczny, cytrusowo-korzenny aromat od wieków wykorzystywano w kuchni, medycynie naturalnej i perfumerii.
Nic dziwnego, że bywa nazywany "królem przypraw". Współcześnie mamy to szczęście, że dostęp do produktów pochodzących z dalekich stron świata nie jest zarezerwowany wyłącznie dla nieustraszonych podróżników czy elit. Skorzystajmy z tych możliwości, by cieszyć się smakiem i właściwościami herbaty z kardamonem.
Aromatyczny sposób na trawienie i wagę w normie
Ziarna kardamonu spotkamy w dwóch głównych odmianach: zielonej i czarnej. Pierwsza z nich jest uznawana za szlachetniejszą. Zielony kardamon jest najbardziej aromatyczny, wyróżnia się intensywnym, lekko pikantnym smakiem i niepowtarzalnym zapachem. Z kolei kardamon czarny ma bardziej ziemisty posmak, przez co najczęściej wykorzystuje się go do mieszanek przypraw (np. garam masala).
Skoro już wiemy co nieco na temat samej przyprawy, czas przeanalizować właściwości kardamonu. Dlaczego warto dodawać go do herbaty, którą delektujemy się często? Od dawna jest znany jako naturalny środek wspomagający układ pokarmowy:
- łagodzi wzdęcia,
- pobudza wydzielanie soków trawiennych,
- przyspiesza metabolizm.
Szczególnie trafionym pomysłem jest wypijanie filiżanki herbaty z kardamonem po obfitym posiłku. To aromatyczny patent na pozbycie się uczucia ciężkości. Bycie ospałym z przejedzenia? Ten stan już nie będzie wykluczał nas z popołudniowych aktywności.
Dodatkowo kardamon przyspiesza przemianę materii i ogranicza apetyt na słodkie przekąski. W ten sposób stanowi wsparcie dla osób odchudzających się, którym łatwiej jest zachować równowagę w diecie. Pachnącą przyprawę z całą pewnością można nazwać sojusznikiem zdrowego stylu życia i sylwetki bez nadwagi.
Herbata na rozgrzewkę
Kardamon ma właściwości termogeniczne - lekko podnosi temperaturę ciała, przez co poprawia krążenie i dodaje energii. Już po pierwszych łykach można stwierdzić, że herbata z "królem przypraw" to napój idealnie wpisujący się w jesienny i zimowy jadłospis. Nie tylko poprawi nastrój w ponure dni, ale też pozwoli nam na smaczne zwycięstwo w walce z uczuciem chłodu.
Rozgrzewające działanie kardamonu czuć niemal od razu. Mniej osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że przyprawa ma też działanie relaksujące. W aromaterapii uważa się, że łagodzi stres i pomaga skupić myśli. Ciepła herbata z kardamonem staje się więc idealnym towarzyszem pracy zdalnej, nauki lub spokojnego popołudnia z książką lub łamigłówkami w ręce.
Jak przygotować herbatę z kardamonem?
Sprawa jest wyjątkowo prosta. Dwa lub trzy ziarenka możesz po prostu wrzucić do kubka z herbatą i zalać gorącą wodą. Przyprawa uwolni jednak więcej aromatu, jeśli najpierw kardamon rozgnieciesz w moździerzu. Zalej wrzątkiem i parz przez 5-7 minut. Chcąc wzmocnić efekt rozgrzewający w największą pluchę i mrozy, połącz kardamon z odrobiną cynamonu oraz kurkumy. Taki tercet to zastrzyk energii dla układu odpornościowego i obłędna kompozycja smakowa.