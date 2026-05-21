Spis treści: Uprawa rzodkiewki na grządce? To pestka Kiedy nie siać rzodkiewki? Drugi siew rzodkiewki? Plony będą do późnej jesieni

Uprawa rzodkiewki na grządce? To pestka

Czego potrzebuje rzodkiewka, aby rosła prawidłowo? Przede wszystkim żyznej gleby, o pH zbliżonym do obojętnego. Idealnie, aby grządka miała luźną ziemię, a warunki dość wilgotne, aby warzywo było pełne smaku i chrupkie. Rzodkiewkę można siać wprost do gruntu: nasiona trzeba umieszczać na głębokości około centymetra, a odstępy między nimi powinny być około dwucentymetrowe. Rzędy zaś muszą być oddalone od siebie o 15 centymetrów.

Kiedy siać rzodkiewkę do gruntu? Optymalny termin to początek marca aż do końca maja. Żeby zapewnić sobie sukcesywne plony, warto wykonywać siew rzutowy. Polega na tym, aby rzodkiewkę siać do gruntu partiami, co 10/14 dni, aby plony były gotowe cały czas do zbiorów.

Kiedy nie siać rzodkiewki?

Latem nie zawsze można wysiewać rzodkiewkę do gruntu 123RF/PICSEL

Wydawać się może, że rzodkiewka - ze względu na swoje szybkie wzrastanie - może być wysiewana do gruntu przez cały sezon. Oczywiście, nikt nie zabroni nam takiego działania, ale takie plony mogą nie być smaczne. W gorących miesiącach, takich jak czerwiec i lipiec, lepiej wstrzymać się z siewem z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy: upały nie są dla rzodkiewki sprzyjające i trzeba będzie podlewać ją bardzo często. Drugi: dłuższe dni sprzyjają zawiązywaniu przez roślinę pędów kwiatostanowych. Oznacza to, że korzeń, czyli najbardziej pożądana przez smakoszy część rzodkiewki stają się twarda i łykowata, co na pewno nie jest najsmaczniejszą opcją.

Drugi siew rzodkiewki? Plony będą do późnej jesieni

Jesienna rzodkiewka dostarczy nam sporo radości w trakcie śniadania 123RF/PICSEL

Lato nie jest dyskwalifikujące dla rzodkiewki, bo można również ją wtedy wysiewać, ale aura musi być sprzyjająca. Wszyscy, którzy lubią to chrupiące warzywo muszą pamiętać, że czas od początku sierpnia do połowy września, to dobry moment, aby znów jego nasiona znalazły się w gruncie. Zasada jest taka sama, jak przy siewie wiosennym, ale ostatnia partia musi znaleźć się w gruncie najpóźniej do połowy września. Wtedy ostatnie plony zbierzemy pod koniec października.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat