Zapisz w kalendarzu. Bukiet rzodkiewki zbierzesz jeszcze w październiku
Rzodkiewka z własnej grządki? Można ją mieć niewielkim nakładem pracy, bo ona zalicza się do tzw. warzyw ekspresowych: szybko wzrasta i plony - w porównaniu do innych potraw - pojawiają się błyskawicznie. Rzodkiewka, jeśli ją sprytnie zasiejemy, może gościć na naszych stołach nawet do jesieni i być chrupiącym dodatkiem do kanapek oraz sałatek. Jak to zrobić? Sprytnie!
Spis treści:
- Uprawa rzodkiewki na grządce? To pestka
- Kiedy nie siać rzodkiewki?
- Drugi siew rzodkiewki? Plony będą do późnej jesieni
Uprawa rzodkiewki na grządce? To pestka
Czego potrzebuje rzodkiewka, aby rosła prawidłowo? Przede wszystkim żyznej gleby, o pH zbliżonym do obojętnego. Idealnie, aby grządka miała luźną ziemię, a warunki dość wilgotne, aby warzywo było pełne smaku i chrupkie. Rzodkiewkę można siać wprost do gruntu: nasiona trzeba umieszczać na głębokości około centymetra, a odstępy między nimi powinny być około dwucentymetrowe. Rzędy zaś muszą być oddalone od siebie o 15 centymetrów.
Kiedy siać rzodkiewkę do gruntu? Optymalny termin to początek marca aż do końca maja. Żeby zapewnić sobie sukcesywne plony, warto wykonywać siew rzutowy. Polega na tym, aby rzodkiewkę siać do gruntu partiami, co 10/14 dni, aby plony były gotowe cały czas do zbiorów.
Kiedy nie siać rzodkiewki?
Wydawać się może, że rzodkiewka - ze względu na swoje szybkie wzrastanie - może być wysiewana do gruntu przez cały sezon. Oczywiście, nikt nie zabroni nam takiego działania, ale takie plony mogą nie być smaczne. W gorących miesiącach, takich jak czerwiec i lipiec, lepiej wstrzymać się z siewem z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy: upały nie są dla rzodkiewki sprzyjające i trzeba będzie podlewać ją bardzo często. Drugi: dłuższe dni sprzyjają zawiązywaniu przez roślinę pędów kwiatostanowych. Oznacza to, że korzeń, czyli najbardziej pożądana przez smakoszy część rzodkiewki stają się twarda i łykowata, co na pewno nie jest najsmaczniejszą opcją.
Drugi siew rzodkiewki? Plony będą do późnej jesieni
Lato nie jest dyskwalifikujące dla rzodkiewki, bo można również ją wtedy wysiewać, ale aura musi być sprzyjająca. Wszyscy, którzy lubią to chrupiące warzywo muszą pamiętać, że czas od początku sierpnia do połowy września, to dobry moment, aby znów jego nasiona znalazły się w gruncie. Zasada jest taka sama, jak przy siewie wiosennym, ale ostatnia partia musi znaleźć się w gruncie najpóźniej do połowy września. Wtedy ostatnie plony zbierzemy pod koniec października.
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady