Zapomniana kawa wraca do łask. Najlepsza przy refluksie i chorobach jelit
Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez zapachu i smaku aromatycznej kawy. Niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na picie małej czarnej. Napój powinny wyeliminować zwłaszcza osoby zmagające się z wrzodami żołądka, kamicą żółciową czy schorzeniami trzustki. Na szczęście istnieje pyszny i zdrowy zamiennik, który doskonale wpływa na organizm - szczególnie na żołądek i jelita.
Spis treści:
- Doskonały i zdrowy zamiennik kawy
- Jak kawa jęczmienna wpływa na organizm?
- Gdzie kupić i jak parzyć kawę jęczmienną?
Doskonały i zdrowy zamiennik kawy
Osoby, które z różnych względów nie mogą pić zwykłej kawy, powinny spróbować kawy jęczmiennej. Ten zbożowy napój powstaje z prażonych w odpowiedni sposób ziaren jęczmienia. Proces ten przypomina prażenie ziaren kawy. Warto wybierać produkt najwyższej jakości, np. z wyselekcjonowanej odmiany jęczmienia "rondo nudo", która oferuje pełnię smaku i aromatu. Następnie całość jest mielona i pakowana, w sklepach znajdziemy gotowy produkt do zaparzenia. Kawa jęczmienna ma głęboki, lekko orzechowy smak z wyczuwalną nutą prażonego chleba.
Jak kawa jęczmienna wpływa na organizm?
Kawa jęczmienna jest bogatym źródłem błonnika, który spowalnia wchłanianie cukrów do krwi, korzystnie wpływa na pracę trzustki i hamuje apetyt. Wspiera też perystaltykę jelit i korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Napój z ziaren jęczmienia nie zawiera też kofeiny, więc jest w pełni bezpieczny dla osób, które z pewnych względów muszą jej unikać lub ją ograniczać. Kawę jęczmienną mogą spożywać osoby z nadciśnieniem tętniczym, kobiety w ciąży, a nawet młodzież i dzieci.
Ten wyjątkowy, choć zapomniany napój jest też bogatym źródłem minerałów i antyoksydantów. Znajdziemy w nim spore ilości magnezu, potasu, cynku i fosforu, a także silne polifenole. Dzięki temu kawa jęczmienna świetnie wpływa na układ nerwowy, wzmacnia kości i zęby, a jednocześnie niweluje stany zapalne w organizmie.
Kawę jęczmienną powinny więc w szczególności pić osoby zmagające się z refluksem, chorobami żołądka i jelit czy nadciśnieniem.
Gdzie kupić i jak parzyć kawę jęczmienną?
Kawę jęczmienną najlepiej kupować w sklepach ze zdrową żywnością, warto wybierać produkty bio. Napój przyrządza się, wsypując do kubka 2 łyżeczki zmielonych ziaren i zaparzając wrzątkiem przez kilka minut. Kawa jęczmienna dobrze smakuje z mlekiem i innymi dodatkami, np. cynamonem czy wanilią. To idealny napój do śniadań czy słodkich przekąsek w ciągu dnia. Warto wiedzieć, że ze względu na brak kofeiny można ją spożywać nawet wieczorem.
