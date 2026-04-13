Zapomniana kawa wraca do łask. Najlepsza przy refluksie i chorobach jelit

Spis treści: Doskonały i zdrowy zamiennik kawy Jak kawa jęczmienna wpływa na organizm? Gdzie kupić i jak parzyć kawę jęczmienną?

Doskonały i zdrowy zamiennik kawy

Osoby, które z różnych względów nie mogą pić zwykłej kawy, powinny spróbować kawy jęczmiennej. Ten zbożowy napój powstaje z prażonych w odpowiedni sposób ziaren jęczmienia. Proces ten przypomina prażenie ziaren kawy. Warto wybierać produkt najwyższej jakości, np. z wyselekcjonowanej odmiany jęczmienia "rondo nudo", która oferuje pełnię smaku i aromatu. Następnie całość jest mielona i pakowana, w sklepach znajdziemy gotowy produkt do zaparzenia. Kawa jęczmienna ma głęboki, lekko orzechowy smak z wyczuwalną nutą prażonego chleba.

Jak kawa jęczmienna wpływa na organizm?

Kawa jęczmienna jest bogatym źródłem błonnika, który spowalnia wchłanianie cukrów do krwi, korzystnie wpływa na pracę trzustki i hamuje apetyt. Wspiera też perystaltykę jelit i korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Napój z ziaren jęczmienia nie zawiera też kofeiny, więc jest w pełni bezpieczny dla osób, które z pewnych względów muszą jej unikać lub ją ograniczać. Kawę jęczmienną mogą spożywać osoby z nadciśnieniem tętniczym, kobiety w ciąży, a nawet młodzież i dzieci.

Ten wyjątkowy, choć zapomniany napój jest też bogatym źródłem minerałów i antyoksydantów. Znajdziemy w nim spore ilości magnezu, potasu, cynku i fosforu, a także silne polifenole. Dzięki temu kawa jęczmienna świetnie wpływa na układ nerwowy, wzmacnia kości i zęby, a jednocześnie niweluje stany zapalne w organizmie.

Kawę jęczmienną powinny więc w szczególności pić osoby zmagające się z refluksem, chorobami żołądka i jelit czy nadciśnieniem.

Kawa jęczmienna nazywana jest "balsamem dla jelit" 123RF/PICSEL

Gdzie kupić i jak parzyć kawę jęczmienną?

Kawę jęczmienną najlepiej kupować w sklepach ze zdrową żywnością, warto wybierać produkty bio. Napój przyrządza się, wsypując do kubka 2 łyżeczki zmielonych ziaren i zaparzając wrzątkiem przez kilka minut. Kawa jęczmienna dobrze smakuje z mlekiem i innymi dodatkami, np. cynamonem czy wanilią. To idealny napój do śniadań czy słodkich przekąsek w ciągu dnia. Warto wiedzieć, że ze względu na brak kofeiny można ją spożywać nawet wieczorem.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na https://kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Kawa zdrowa tylko o poranku? Oto najnowsze doniesienia naukowców interia © 2025 Associated Press