Mirabelki pierwotnie porastały tereny Anatolii i Kaukazu. Już w XIII wieku szlakami handlowymi zostały przewiezione do Europy, gdzie bardzo dobrze się zadomowiły. Z hodowli mirabelek szczególnie słynie francuska Lotaryngia, która dostarcza ponad 20 ton owoców rocznie, a mieszkańcy tego regionu hucznie obchodzą "Święto Mirabelki". W Polsce owoce te były bardzo popularne w PRL. Kompot z mirabelek był najlepszym sposobem na letnie orzeźwienie. Dziś jednak owoce te zalegają na chodnikach i poboczach. Dowiedz się, jak wykorzystać to naturalne wsparcie dla jelit i pyszny składnik przetworów.

Spis treści: Dlaczego warto jeść mirabelki? Kto szczególnie powinien sięgać po mirabelki? Jak zrobić domowe smarowidło z mirabelek? Co jeszcze można z nich zrobić?

Dlaczego warto jeść mirabelki?

Śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) to podgatunek śliwy domowej należącej do rodziny różowatych (Rosaceae). Owoce mirabelki są małe, żółte lub czerwone. Mają miękki, słodki miąższ z wyraźną miodową nutą. W środku skrywają jedną większą pestkę - podobnie jak inne śliwki.

Mirabelki dostarczają wielu cennych składników pokarmowych w tym witamin A, B, C, E, a także potasu, magnezu, fosforu, wapnia, żelaza, cynku i miedzi.

Ich prozdrowotne oddziaływanie na jelita wynika z zawartości błonnika (pektyn) i sorbitolu - naturalnego alkoholu cukrowego o lekko przeczyszczającym działaniu. Pektyny pęcznieją w przewodzie pokarmowym, tworząc ochronny żel, który zwiększa objętość mas kałowych i poprawia perystaltykę. Jednocześnie niewchłonięty sorbitol przedostaje się do jelita grubego, gdzie powoduje większy napływ wody i rozluźnia twarde stolce. Z kolei garbniki mają działanie ściągające nabłonek jelit, co chroni je przed podrażnieniami.

Wysokie stężenie błonnika rozpuszczalnego i sorbitolu pozytywnie wpływa na mikrobiotę jelitową. Powoduje wzrost pozytywnych bakterii Bifidobacterium oraz Lactobacillus, Lachnospiraceae, a jednocześnie redukuje ilość bakterii patogennych jak Escherichia coli czy Clostridium perfringens.

Błonnik zawarty w mirabelkach utrzymuje uczucie sytości na dłużej, co redukuje podjadanie między posiłkami. Same owoce z kolei dostarczają zaledwie od 46 do 60 kilokalorii w 100 gramach. Według artykułu opublikowanego w "Food and Function" (2026) regularne spożywanie śliwek lub suszonych śliwek może być bardzo pomocne w zapobieganiu lub leczeniu otyłości i chorób z nią związanych.

Niektóre badania naukowe wskazują na ochronne właściwości śliwek na kości. Dzięki zawartości boru, miedzi, potasu i witaminy K1 chronią kości przed utratą gęstości mineralnej, co jest szczególnie ważne w zdrowiu kobiet w okresie postmenopauzalnym.

Należy także podkreślić właściwości przeciwutleniające mirabelek. Owoce te zawierają beta-karoten odpowiedzialny za ich pomarańczowy kolor lub antocyjany w odmianach czerwonych. Ponadto są źródłem kwasu chlorogenowego, flawonoidów i polifenoli. Substancje te są silnymi przeciwutleniaczami chroniącymi organizm przed stresem oksydacyjnym i tym samym wystąpieniem wielu chorób przewlekłych w tym neurodegeneracyjnych. Badania opublikowane przez Bouayed i in. (2007) dowodzą, że kwas chlorogenowy, obecny także w zielonej kawie, wykazuje silne działanie neuroprotekcyjne, przeciwlękowe oraz antydepresyjne.

Kto szczególnie powinien sięgać po mirabelki?

Po mirabelki szczególnie powinny sięgnąć osoby z problemem zaparć czy nieregularnych wypróżnień. Owoce te świetnie usprawnią i przyspiesza perystaltykę jelit, co może być korzystne także dla osób na dietach odchudzających czy z zespołem metabolicznym.

Mirabelki mogą korzystnie wpłynąć na stan kości kobiet po menopauzie, a także pomóc ustabilizować ciśnienie krwi u chorych na nadciśnienie czy zmniejszyć ryzyko miażdżycy u osób zagrożonych tą chorobą ze względu na obecność potasu i błonnika.

Jak zrobić domowe smarowidło z mirabelek?

W okresie letnim z mirabelek najczęściej przygotowuje się kompot lub dżem. To moje ulubione smarowidło do kanapek, tostów i naleśników. Jak je przygotować?

Wystarczy dobrze umyć owoce. Jeśli były zbierane dzikie, warto je wykąpać w gorącej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. W ten sposób pozbędziesz się kurzu, zarodników grzybów i bakterii oraz innych zanieczyszczeń. Następnie wyjmij z mirabelek pestki. Mają one w sobie toksyczną amigdalinę, która może powodować zatrucia.

Smarowidło z mirabelek możesz przygotować z dodatkiem żelfixu, cukru i przypraw. Ja jednak wykorzystuje naturalnie zawarte w śliwkach pektyny i przygotowuje dżem bez dodatku żelfixu czy cukru żelującego. Do przygotowania dżemu z mirabelek potrzebujesz:

2 kg wydrylowanych mirabelek,

1,5 szklanki cukru lub ksylitolu,

1 łyżka soku cytrynowego (naturalny stabilizator koloru i kwasowości)

Przygotowanie:

Umyte i wydrylowane mirabelki przełóż do garnka i gotuj na średnim ogniu aż puszczą sok. Aby śliwki nie przywarły, możesz na początek podlać je wodą. Kiedy śliwki zaczną się rozpadać i puszczać sok, dodaj cukier lub ksylitol. Nadmiar soku możesz wygotować lub zlać do słoików. Kiedy dżem będzie miał odpowiednią konsystencję, dodaj sok z cytryny, a następnie przełóż go do wyparzonych słoików i wekuj, aby przedłużyć jego przydatność do spożycia.

Jeśli chcesz przygotować dżem na zimę, możesz wzbogacić go o rozgrzewające przyprawy: świeży imbir, startą papryczkę chili i szczyptę rozmarynu.

Co jeszcze można z nich zrobić?

Z mirabelek można zrobić nie tylko słodkie smarowidła do chleba, ale także sosy i musztardy, które doskonale pasują do dań wytrawnych. Doskonale smakuje także zupa z pieczonych mirabelek i pomidorów koktajlowych z odrobiną serka mascarpone.

Mirabelki są także wdzięcznym i bardzo dobrym surowcem do produkcji domowych alkoholi np. nalewek. Ich słodki miąższ można do woli wykorzystywać w najróżniejszych deserach. Świeże owoce świetnie smakują z lodami. Przetarty mus z roztopioną białą czekoladą stanowi idealną polewę do ciast.





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