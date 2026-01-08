Zapomniany przycisk w pralce. Nigdy więcej zapachu stęchlizny

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Pranie po wyjęciu z pralki powinno pachnieć świeżością, tymczasem nader często zdarza się, że pachnie stęchlizną. Nie jest to winą samego prania, lecz zapachu unoszącego się w bębnie pralki, tymczasem problem może rozwiązać włączenie jednego przycisku.

Nie zaniedbuj pralki, a posłuży przez lata
Przycisk, którego prawie nikt nie używa123RF/PICSEL

Przycisk, który zapobiegnie stęchliźnie

Każdy właściciel pralki czasem boryka się z problemem zapachu stęchlizny w bębnie. Jest on szczególnie uciążliwi w przypadku łazienek bez okien, gdzie wentylacja nie sprzyja szybkiemu wysychaniu pralki. Tymczasem okazuje się, że wystarczy od czasu do czasu włączyć jeden przycisk. Nie jest to żadna ukryta funkcja, lecz bardzo rzadko używana. Mowa o przycisku dodatkowego płukania i wirowania.

Zobacz również:

Początkowy czas wyświetlany na pralce często wydłuża się w końcowym etapie prania
Porady

Dlaczego wyświetlacz pralki nas "oszukuje"? Zdziwisz się

InteriaKobieta Redakcja

    Dlaczego to działa?

    Przycisk dodatkowego płukania i wirowania wielu pomija, a część użytkowników traktuje jako dodatkowy przy mocno zabrudzonych rzeczach - wydaje się nam, że dodatkowe płukanie pozwoli lepiej usunąć brud. Tymczasem eksperci podkreślają, że włączanie tego przycisku regularnie nie tylko pozwala lepiej wypłukać resztki detergentu, ale też sprawia, że pralka szybciej wysycha, co jest szczególnie istotne przy krótkich cyklach oraz podczas prania w niskich temperaturach.

    Brzydki zapach w pralce jest powszechnym problemem. Na szczęście, łatwo mu zaradzić
    Brzydki zapach w pralce jest powszechnym problemem. Na szczęście, łatwo mu zaradzić123RF/PICSEL

    Nie ignoruj zaleceń producenta

    W wielu instrukcjach obsługi, szczególnie nowoczesnych pralek, istnieje też zalecenie o okresowym uruchamianiu cyklu czyszczenia bębna pralki. Najczęściej producenci namawiają, by używać specjalnego programu czyszczącego bez ubrań w środku. Tego typu cykle stworzono z myślą o usuwaniu osadów z detergentów i brudu, które podczas zwykłego prania mogą osadzać się w pralce.

    Poznaj domowy sposób na odświeżenie pralki, dzięki czemu będzie jak nowa. Fot.uflypro/123RF.com
    Program czyszczenia pralki pomaga usunąć resztki detergentów i brudu123RF/PICSEL

    Przykry zapach w pralce - co jeszcze można zrobić?

    Oczywiście oprócz korzystania z dodatkowych funkcji warto również pamiętać o kilku prostych zasadach: zostawieniu otwartych drzwi pralki po zakończonym cyklu, regularnym czyszczeniu szufladki na detergenty czy uszczelki oraz unikaniu przeładowania bębna. Dzięki temu pralka ma szansę szybciej wyschnąć, a wilgoć, będąca podstawową przyczyną brzydkich zapachów, zostanie zminimalizowana. Dbanie o pralkę jest też sposobem na dłuższe użytkowanie urządzenia, bo maszyna do prania rzadziej będzie ulegać awariom.

    Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

    Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
    Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
    Sztuka suszenia. Nie rób tego z mokrym praniem w domuPolsatPolsat

    Najnowsze