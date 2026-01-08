Przycisk, który zapobiegnie stęchliźnie

Każdy właściciel pralki czasem boryka się z problemem zapachu stęchlizny w bębnie. Jest on szczególnie uciążliwi w przypadku łazienek bez okien, gdzie wentylacja nie sprzyja szybkiemu wysychaniu pralki. Tymczasem okazuje się, że wystarczy od czasu do czasu włączyć jeden przycisk. Nie jest to żadna ukryta funkcja, lecz bardzo rzadko używana. Mowa o przycisku dodatkowego płukania i wirowania.

Dlaczego to działa?

Przycisk dodatkowego płukania i wirowania wielu pomija, a część użytkowników traktuje jako dodatkowy przy mocno zabrudzonych rzeczach - wydaje się nam, że dodatkowe płukanie pozwoli lepiej usunąć brud. Tymczasem eksperci podkreślają, że włączanie tego przycisku regularnie nie tylko pozwala lepiej wypłukać resztki detergentu, ale też sprawia, że pralka szybciej wysycha, co jest szczególnie istotne przy krótkich cyklach oraz podczas prania w niskich temperaturach.

Nie ignoruj zaleceń producenta

W wielu instrukcjach obsługi, szczególnie nowoczesnych pralek, istnieje też zalecenie o okresowym uruchamianiu cyklu czyszczenia bębna pralki. Najczęściej producenci namawiają, by używać specjalnego programu czyszczącego bez ubrań w środku. Tego typu cykle stworzono z myślą o usuwaniu osadów z detergentów i brudu, które podczas zwykłego prania mogą osadzać się w pralce.

Przykry zapach w pralce - co jeszcze można zrobić?

Oczywiście oprócz korzystania z dodatkowych funkcji warto również pamiętać o kilku prostych zasadach: zostawieniu otwartych drzwi pralki po zakończonym cyklu, regularnym czyszczeniu szufladki na detergenty czy uszczelki oraz unikaniu przeładowania bębna. Dzięki temu pralka ma szansę szybciej wyschnąć, a wilgoć, będąca podstawową przyczyną brzydkich zapachów, zostanie zminimalizowana. Dbanie o pralkę jest też sposobem na dłuższe użytkowanie urządzenia, bo maszyna do prania rzadziej będzie ulegać awariom.

