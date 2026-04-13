Spis treści: Czym jest olej rydzowy? Jak olej rydzowy wpływa na zdrowie? Jak używać oleju rydzowego w kuchni? Olej rydzowy dla urody

Czym jest olej rydzowy?

Olej rydzowy pozyskiwany jest z lnicznika siewnego - rośliny oleistej z rodziny kapustowatych. To jedna z najstarszych uprawnych roślin oleistych w Polsce. Charakteryzuje się długą łodygą, na szczycie której charakterystyczne są żółte kwiaty zebrane w grona. Lnianka to jednoroczna roślina o minimalnych wymaganiach glebowych, do tego jest odporna na choroby i szkodniki. Często bywa mylona z chwastem.

Jak olej rydzowy wpływa na zdrowie?

Olej rydzowy tłoczony na zimno z nasion lnicznika jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w korzystnej dla zdrowia proporcji. Przede wszystkim mają one zbawienny wpływ na układ krążenia - obniżają poziom złego cholesterolu, poprawiają profil lipidowy, niwelują stany zapalne i uelastyczniają naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejszają ryzyko miażdżycy i innych schorzeń, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Olej rydzowy jest również zalecany w profilaktyce cukrzycy typu 2., chorób o podłożu zapalnym (reumatoidalne zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy Hashimoto). Jego stosowanie na dłuższą metę wspiera też odporność oraz układ nerwowy. Znajdujące się w nim witaminy i antyoksydanty poprawiają pracę mózgu, a w szczególności funkcje poznawcze. Niwelują również stany zapalne zwiększające ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

1 łyżka oleju rydzowego dziennie wesprze zdrowie mózgu. 123RF/PICSEL

Jak używać oleju rydzowego w kuchni?

Olej rydzowy można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Koniecznie wybieraj produkt tłoczony na zimno i nie używaj go do obróbki termicznej. Olej rydzowy charakteryzuje się intensywnym smakiem i wyjątkowym aromatem. Można w nim wyczuć nuty cebuli, gorczycy oraz orzechów. Dzięki temu jest idealnym i wyrazistym dodatkiem do sałatek, surówek, potraw mięsnych, ryb, a także zup. Po otwarciu należy przechowywać go w lodówce.

Olej rydzowy dla urody

Olej rydzowy może być również stosowany zewnętrznie na skórę i włosy. Bogactwo witamin A i E oraz silnych antyoksydantów sprawia, że ten wyjątkowy tłuszcz regeneruje naskórek i spowalnia procesy starzenia się. Zapobiega też utracie wody i odbudowuje barierę hydrolipidową. Zmniejsza też stany zapalne i pomaga uporać się z niedoskonałościami cery. Wzmacnia też włosy, wygładza je i chroni przed rozdwajaniem końcówek. Kilka kropel oleju rydzowego warto dodać do ulubionego kremu do twarzy albo balsamu do ciała. Niewielką ilość można też wetrzeć w wilgotne włosy, szczelnie owinąć i pozostawić na nich na noc.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia?Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

