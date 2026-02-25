Zapomnij o chemii. Ten jeden składnik z kuchni przyspiesza ukorzenianie roślin

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Jeśli myślisz o rozmnożeniu swoich domowych roślin, ale odrzuca cię myśl, że ukorzenianie sadzonek w wodzie będzie trwać nieznośnie długo, ten sposób zmieni twoje podejście. Internautka przetestowała różne dodatki do wody i sprawdziła, co sprawia, że wypuszczają korzonki szybciej. Efekty są zaskakujące.

Słoiki z wodą zawierające sadzonki roślin z widocznymi korzeniami, ustawione na powierzchni z rozsypaną ziemią i kamieniami, w tle inne rośliny w naczyniach.
Rozmnażanie roślin domowych to świetny sposób, by mieć ich więcej. W czym ukorzenią się najszybciej?Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Domowe ukorzenianie sadzonek

Domowe rozmnażanie roślin to świetny pomysł, gdy nasze epipremnum, fikus czy pieniążek rozrastają się za bardzo lub gdy chcemy powiększyć naszą kolekcję zieleni na półkach i parapetach. Zwykle jest to dość żmudny proces, bo zanim "szczepka", czyli odcięta w odpowiedni sposób sadzonka wypuści korzenie, mija sporo czasu. Jednak można nieco przyspieszyć ten proces, wzbogacając wodę, w której stoi nasza odseparowana od głównej rośliny gałązka.

Jeśli rozmnażanie wykonujemy stosunkowo często, dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w ukorzeniacz, ale jeśli zdarza nam się to rzadko, sens inwestowania w specjalistyczny płyn może być wątpliwy. Na szczęście istnieją domowe sposoby przyspieszania wypuszczania korzonków przez roślinki. Przekazywane z ust do ust sposoby nie zawsze jednak działają. Influencerka i miłośniczna roślin zielonych Clare, prowadząca konto na TikToku @thelittlelifelately postanowiła przetestować najpopularniejsze sposoby na ukorzenienie sadzonek epipremnum.

Domowy eksperyment z zaskakującym finałem

Szklane naczynia wypełnione wodą, w których znajdują się zielone rośliny, ustawione na jasnej powierzchni na tle rozmytego okna.
Dodaj do wody składnik, który masz w kuchni. Roślina szybciej wypuści korzenie123RF/PICSEL

Clare ucięła aż 8 sadzonek epipremnum, czyli popularnej roślinki o sercowatych liściach efektownie pnącej się i łatwej w uprawie. Każdą z sadzonek włożyła do wody - samej lub z dodatkami. Następnie pozostawiła tak roślinki na dwa tygodnie. 

Pod lupę wzięła:

  1. wodę z kranu
  2. filtrowaną wodę z ukorzeniaczem
  3. filtrowaną wodę z dodatkiem cynamonu
  4. filtrowaną wodę oraz zanurzenie miejsc, w których ucinała roślinkę w wosku ze świecy
  5. samą filtrowaną wodę
  6. filtrowaną wodę z miodem
  7. filtrowaną wodę, ale przed włożeniem przesuszyła korzonki powietrzne przez 12 godzin
  8. deszczówkę

Po dwóch tygodniach sprawdziła postępy w wypuszczaniu korzeni. Niekwestionowanym "zwycięzcą" okazała się woda z dodatkiem miodu. Korzonek zanurzony w tym roztworze był zdecydowanie okazalszy nawet od tego, który wyrósł w wodzie z dodatkiem ukorzeniacza. Całkiem nieźle poradziła sobie też sadzonka zanurzona w wosku oraz ta, która przed zanurzeniem była podsuszona.

Czy wiedzieliście, że dodatek miodu tak dobrze podziała na ukorzenianie roślin?

