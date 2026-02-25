Domowe ukorzenianie sadzonek

Domowe rozmnażanie roślin to świetny pomysł, gdy nasze epipremnum, fikus czy pieniążek rozrastają się za bardzo lub gdy chcemy powiększyć naszą kolekcję zieleni na półkach i parapetach. Zwykle jest to dość żmudny proces, bo zanim "szczepka", czyli odcięta w odpowiedni sposób sadzonka wypuści korzenie, mija sporo czasu. Jednak można nieco przyspieszyć ten proces, wzbogacając wodę, w której stoi nasza odseparowana od głównej rośliny gałązka.

Jeśli rozmnażanie wykonujemy stosunkowo często, dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w ukorzeniacz, ale jeśli zdarza nam się to rzadko, sens inwestowania w specjalistyczny płyn może być wątpliwy. Na szczęście istnieją domowe sposoby przyspieszania wypuszczania korzonków przez roślinki. Przekazywane z ust do ust sposoby nie zawsze jednak działają. Influencerka i miłośniczna roślin zielonych Clare, prowadząca konto na TikToku @thelittlelifelately postanowiła przetestować najpopularniejsze sposoby na ukorzenienie sadzonek epipremnum.

Domowy eksperyment z zaskakującym finałem

Clare ucięła aż 8 sadzonek epipremnum, czyli popularnej roślinki o sercowatych liściach efektownie pnącej się i łatwej w uprawie. Każdą z sadzonek włożyła do wody - samej lub z dodatkami. Następnie pozostawiła tak roślinki na dwa tygodnie.

Pod lupę wzięła:

wodę z kranu filtrowaną wodę z ukorzeniaczem filtrowaną wodę z dodatkiem cynamonu filtrowaną wodę oraz zanurzenie miejsc, w których ucinała roślinkę w wosku ze świecy samą filtrowaną wodę filtrowaną wodę z miodem filtrowaną wodę, ale przed włożeniem przesuszyła korzonki powietrzne przez 12 godzin deszczówkę

Po dwóch tygodniach sprawdziła postępy w wypuszczaniu korzeni. Niekwestionowanym "zwycięzcą" okazała się woda z dodatkiem miodu. Korzonek zanurzony w tym roztworze był zdecydowanie okazalszy nawet od tego, który wyrósł w wodzie z dodatkiem ukorzeniacza. Całkiem nieźle poradziła sobie też sadzonka zanurzona w wosku oraz ta, która przed zanurzeniem była podsuszona.

