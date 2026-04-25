Spis treści: Mycie podłóg Mycie szafek kuchennych Czyszczenie plastikowych mebli Usuwanie plam z tapicerki i dywanów Czyszczenie biżuterii Odtykanie toalety Sposób na muszki owocówki Ekologiczne usuwanie chwastów Sposób na zaparowane okulary Sprytny sposób na czyszczenie pędzli do makijażu i szczotek do włosów Idealny zamiennik smarów

Mycie podłóg

Zamiast kupować kolejny detergent do podłóg, postaw na płyn do mycia naczyń. Skutecznie usuwa zabrudzenia i tłuste plamy, doskonale nadaje się do zarówno do mycia paneli, jak i płytek ceramicznych. Do miski z ciepłą wodą wystarczy dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń i dokładnie wymieszać. Po umyciu podłogi będą lśnić czystością.

Mycie szafek kuchennych

Meble kuchenne wymagają szczególnej troski i pielęgnacji. Wilgoć, brud i tłuszcz z gotowania i smażenia szybko osiadają na powierzchniach, więc potrzebne jest częste mycie. W tym celu najlepiej używać delikatnych środków, które nie zniszczą powierzchni, a jednocześnie skutecznie usuną tłuszcz. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie płynu do mycia naczyń. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać wodę i dodać 2 łyżki płynu do mycia naczyń i taką mieszanką spryskiwać meble podczas mycia.

Czyszczenie plastikowych mebli

Powyższej mieszanki można też użyć do mycia mebli z plastiku. Dzięki temu nie tylko z łatwością pozbędziesz się brudu, ale zaimpregnujesz też meble przed osiadaniem na nich kurzu.

Usuwanie plam z tapicerki i dywanów

Na tapicerowanych kanapach, fotelach czy dywanach nietrudno o powstawanie plam. Wystarczy chwila nieuwagi, by na ulubionych meblach czy tkaninach pojawiły się zabrudzenia z kawy, herbaty czy lodów. Żeby się ich pozbyć, wystarczy zamoczyć miękką ściereczkę w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i delikatnie przecierać zaplamione miejsce. Brud powinien zniknąć bez śladu.

Plamy na tapicerce usuniesz bez chemii, sposobów jest kilka

Czyszczenie biżuterii

Płyn do mycia naczyń to również delikatny środek nadający się do czyszczenia zabrudzonej i zaśniedziałej biżuterii. Odrobinę płynu wystarczy wlać do miski z wodą, a następnie na 15 minut zanurzyć w niej pierścionki, łańcuszki czy bransoletki. Po tym czasie biżuterię wystarczy wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą, po zabrudzeniach w zakamarkach nie powinno być śladu.

Odtykanie toalety

Jeśli w toalecie zatkał się odpływ, wystarczy wlać do niej sporą ilość płynu do mycia naczyń, odczekać pół godziny, a następnie całość zalać gorącą wodą, a następnie spłukać jak zwykle. Toaleta powinna się odetkać.

Sposób na muszki owocówki

Muszki owocówki latem są prawdziwym utrapieniem. Dlatego w pobliżu ich żerowania, zwłaszcza misek z owocami i warzywami, wystarczy umieścić sprytną pułapkę. Do miseczki wlej wodę i ocet w proporcji 1:1 i dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Całość szczelnie nakryj folią spożywczą i przy pomocy widelca zrób w niej kilka otworów. Muszki owocówki szybko znikną z twojej kuchni.

Ekologiczne usuwanie chwastów

Jeśli masz dość chwastów wyrastających ze szczelin kostki brukowej, możesz samodzielnie przygotować skuteczną mieszankę. Do 4 litrów wody wsyp szklankę soli kuchennej i dodaj 1 łyżkę płynu do mycia naczyń. Całość wymieszaj i przelej do pojemnika z atomizerem, a następnie spryskaj "niechcianych gości". Wkrótce znikną na zawsze.

Zmieszaj trzy składniki i spryskaj. Po chwastach nie będzie śladu

Sposób na zaparowane okulary

Płyn do mycia naczyń pozostawi na szkłach okularów niewidzialną powłokę chroniącą przed parowaniem. Szkła wystarczy przetrzeć odrobiną płynu, a następnie wypolerować do sucha specjalną ściereczką, tak by nie zostały smugi. Zapomnisz, co to "mgła" na okularach.

Sprytny sposób na czyszczenie pędzli do makijażu i szczotek do włosów

Pędzle do makijażu wymagają regularnego mycia, od czasu do czasu warto też porządnie wyczyścić szczotkę do włosów, co nie wydaje się prostym zadaniem. Jednak popularne akcesoria wystarczy umieć w misce z wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń (2 łyżki płynu na szklankę wody). Po kilku minutach wystarczy je wyjąć, opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Idealny zamiennik smarów

Masz dość skrzypiących drzwi czy zawiasów w meblach? Boisz się używać tłustych smarów i olejów? Zastąp je odrobiną płynu do mycia naczyń - bez ryzyka zaplamień i nieprzyjemnego zapachu.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat