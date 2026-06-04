Spis treści: Czym jest labneh? Czym zastąpić masło w kanapkach? Kremowa alternatywa Czy labneh jest zdrowy? Dlaczego warto używać zamiast masła? Z czym łączyć labneh na kanapkach?

Czym jest labneh?

Labneh to tradycyjny serek wywodzący się z Libanu. Jego sława nie ogranicza się jednak wyłącznie do miejsca pochodzenia. Jest spożywany na całym Bliskim Wschodzie, a jego smakoszy nie brakuje także w Grecji. Powstaje przez odsączanie jogurtu z nadmiaru serwatki. Prosty zabieg sprawia, że uzyskuje gęstą, kremową konsystencję, która przypomina twarożek lub śmietankowy serek.

Co ciekawe, labneh charakteryzuje się lekko kwaśnym, świeżym smakiem, który doskonale komponuje się zarówno ze składnikami wytrawnymi, jak i słodkimi dodatkami. W wielu krajach stanowi podstawę śniadań i lekkich przekąsek. Podaje się go z oliwą, świeżymi warzywami, ziołami i pieczywem.

Czym zastąpić masło w kanapkach? Kremowa alternatywa

Osoby ograniczające w diecie tłuszcze nasycone lub szukające nowych smaków, często zastanawiają się, czym zastąpić masło w kanapkach. Możliwości jest sporo. Od hummusu, poprzez pasty warzywne, aż do smarowidła z awokado. Dlaczego wwarto postawić także na bliskowschodni serek?

Wyróżnia się korzystnym połączeniem kremowej konsystencji i wartości odżywczych. W przeciwieństwie do wielu innych past labneh nie dominuje smakuje pozostałych składników. Tworzy delikatną bazę, która podkreśla smak warzyw i ziół. Kanapki pozostają lekkie, a zarazem sycące.

Z jakimi dodatkami serwować labneh na kanapkach? 123RF/PICSEL

Czy labneh jest zdrowy? Dlaczego warto używać zamiast masła?

Jednym z największych atutów produktu jest jego skład. Labneh zawiera sporą ilość białka, które zapewnia uczucie sytości i pomaga zachować wysoki poziom energii na dłużej. Jednocześnie dostarcza mniej kalorii i mniej tłuszczów nasyconych niż tradycyjne masło.

Dla wielu osób ważna jest także konsystencja. Labneh łatwo rozprowadza się na pieczywie i nie wymaga wcześniejszego wyjmowania z lodówki. Pod kątem właściwości zdrowotnych nie można nie wspomnieć o korzystnym wpływie na jelita. Produkt ten zawiera żywe kultury bakterii, które wspierają równowagę mikrobioty jelitowej.

Z czym łączyć labneh na kanapkach?

Ze względu na łagodny smak labneh doskonale wypada w połączeniu ze świeżymi warzywami, takimi jak pomidory, ogórki, szczypiorek, sałata i rzodkiewka. Ciekawe doznania smakowe uzyskamy poprzez położenie na pieczywie pieczonej papryki. Kremowa konsystencja świetnie współgra także ze świeżymi ziołami: miętą, koperkiem, natką pietruszki.

Miłośnicy bardziej zdecydowanych smaków mogą zestawiać go z wędzonym łososiem, pieczonym kurczakiem albo indykiem, grillowanymi warzywami. Labneh dobrze komponuje się z oliwkami i suszonymi pomidorami.

Masz ochotę na coś słodkiego? W takiej sytuacji też stanie na wysokości zadania. Posmaruj pieczywo białym serkiem, a następnie dodaj miód, figi i pestki granatu. Taki zestaw od razu wyniesie posiłek na wyższy poziom.

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