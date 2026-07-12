Spis treści: Czym jest mleko ziemniaczane i dlaczego warto je pić? Nie tylko zdrowie. Mleko ziemniaczane ma także ekologiczne zalety Jak przygotować mleko ziemniaczane? Prosty przepis

Czym jest mleko ziemniaczane i dlaczego warto je pić?

Mleko ziemniaczane to napój przygotowywany na bazie gotowanych ziemniaków i wody. Choć brzmi dość nietypowo, zyskuje coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnego mleka oraz innych napojów roślinnych. Nie zawiera laktozy ani kazeiny, dlatego sprawdzi się u osób z nietolerancją tych składników. Jest również odpowiedni dla alergików uczulonych na soję, gluten czy orzechy - oczywiście pod warunkiem pominięcia dodatków zawierających alergeny.

Napój wyróżnia się niską kalorycznością. Jedna szklanka dostarcza około 39 kcal i jedynie 1,5 g tłuszczu, dlatego może być dobrym wyborem dla osób dbających o sylwetkę. Stanowi także źródło witamin z grupy B oraz witamin C, D, E i K. Zawiera ponadto cenne składniki mineralne, takie jak potas wspierający utrzymanie prawidłowej gospodarki elektrolitowej, wapń niezbędny dla zdrowia kości oraz fosfor.

Badania wskazują, że regularne spożywanie mleka ziemniaczanego może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, korzystnie wpływać na pracę układu pokarmowego oraz wspomagać funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Dodatkowym atutem jest brak jodu, dzięki czemu napój może być odpowiedni także dla osób, które z różnych powodów muszą ograniczać ten pierwiastek w diecie.

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Nie tylko zdrowie. Mleko ziemniaczane ma także ekologiczne zalety

Rosnące zainteresowanie mlekiem ziemniaczanym wynika nie tylko z jego właściwości odżywczych. Coraz większą rolę odgrywa również aspekt środowiskowy. Produkcja tego napoju wiąże się z relatywnie niskim śladem węglowym, czyli mniejszą emisją gazów cieplarnianych w porównaniu z produkcją mleka krowiego.

W kuchni mleko ziemniaczane okazuje się bardzo uniwersalne. Można dodawać je do kawy, koktajli, owsianki, naleśników czy domowych wypieków. Dobrze sprawdza się również podczas spieniania, dlatego chętnie wykorzystują je miłośnicy cappuccino i latte. Dzięki delikatnemu smakowi nie dominuje innych składników, a jednocześnie nadaje potrawom kremową konsystencję.

Mleko ziemniaczane można w prosty sposób przygotować w domu 123RF/PICSEL

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Jak przygotować mleko ziemniaczane? Prosty przepis

Składniki:

250 g obranych ziemniaków

3 szklanki wody

2 łyżki mielonych, blanszowanych migdałów lub mąki migdałowej

szczypta soli

4 łyżki syropu klonowego

opcjonalnie: odrobina ekstraktu waniliowego

Sposób przygotowania:

Obrane ziemniaki zalej wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez około 15 minut, aż całkowicie zmiękną. Ugotowane ziemniaki wraz z około 3 szklanki wywaru przełóż do blendera. Dodaj migdały lub mąkę migdałową, sól, syrop klonowy oraz wanilię i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotowy napój przecedź przez gazę lub papierowy filtr. Po ostudzeniu przechowuj w lodówce maksymalnie przez cztery dni. Mleko można pić zarówno na zimno, jak i po podgrzaniu.

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