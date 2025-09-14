Dlaczego warto mieć rośliny w łazience?

Łazienka zazwyczaj kojarzy nam się z czystością, świeżością i miejscem relaksu. W rzeczywistości jednak panują w niej dość wymagające warunki - wysoka wilgotność, częste wahania temperatury i ograniczony przepływ powietrza. Takie środowisko sprzyja powstawaniu pleśni, rozwojowi grzybów oraz utrzymywaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Oprócz regularnego wietrzenia i dbania o porządek, prostym sposobem na poprawę klimatu w łazience jest postawienie kilku odpowiednich roślin. Nie tylko dodadzą wnętrzu uroku, ale też poprawią jakość powietrza i pomogą kontrolować wilgoć.

Rośliny doniczkowe w łazience to bowiem nie tylko dekoracja, ale także naturalne filtry powietrza. Pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen i neutralizują lotne związki organiczne, które uwalniają się z detergentów czy kosmetyków. Dodatkowo niektóre gatunki zatrzymują nadmiar wilgoci, ograniczając ryzyko powstawania pleśni na fugach i ścianach.

Jakie są najlepsze rośliny do łazienki?

Paprotka - klasyka w najlepszym wydaniu

Paprotka domowa to jedna z najprostszych w uprawie roślin doniczkowych. Uwielbia wilgoć, dlatego warunki panujące w łazience są dla niej naturalne. Wystarczy, że zadbamy o żyzną ziemię i regularne podlewanie.

Paprotka świetnie filtruje powietrze - pochłania szkodliwe związki chemiczne i poprawia mikroklimat pomieszczenia. Jej zwiewne, dekoracyjne liście dodatkowo wprowadzają do wnętrza nutę zielonej elegancji.

Paprotka świetnie odnajdzie się w łazience 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat - mistrz oczyszczania powietrza

Według badań NASA skrzydłokwiat należy do roślin najlepiej oczyszczających powietrze z toksyn. Usuwa m.in. aceton, benzen, formaldehyd, amoniak czy alkohol, czyli związki często obecne w środkach czystości. Dodatkowo jego szerokie liście pochłaniają wilgoć, chroniąc łazienkę przed pleśnią i grzybami.

Skrzydłokwiat lubi półcień i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, dlatego świetnie sprawdzi się także w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach.

Skrzydłokwiat ma zdolność pochłaniania szkodliwych substancji Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Maranta - ozdoba łazienki nawet bez okna

Maranta to roślina o niezwykle efektownych liściach w zielono-bordowe wzory. Jej wyjątkową cechą jest to, że dobrze radzi sobie w cieniu, dzięki czemu można ją uprawiać nawet w łazienkach bez okna.

Warto jednak zapewnić jej choćby dwie godziny dostępu do naturalnego światła dziennie, by zachowała intensywne barwy. Maranta nie tylko oczaruje wyglądem, ale też poprawi wilgotność i jakość powietrza.

Warto czasem wystawić marantę na słońce, żeby nie zanikł jej ciekawy wzór na liściach 123RF/PICSEL

Monstera - królewna wśród roślin

Monstera to prawdziwa gwiazda współczesnych wnętrz. Naturalnie rośnie w tropikalnych lasach Ameryki Południowej i Środkowej, gdzie osiąga gigantyczne rozmiary. W warunkach domowych, szczególnie w łazience, jej tempo wzrostu może zaskoczyć.

Ciepło i wilgoć sprzyjają powstawaniu charakterystycznych dziur w liściach, które są jej największą ozdobą. Monstera wymaga jednak dostępu do światła, dlatego najlepiej ustawić ją w pobliżu okna.

Monstera lubi wilgoć i ciepło, jednak potrzebuje trochę światła, więc nie może stać całkiem w ciemności 123RF/PICSEL

Sansewieria - żelazna roślina do łazienki

Sansewieria, znana również jako język teściowej, to roślina wyjątkowo odporna na trudne warunki. Doskonale radzi sobie w zacienionych miejscach, co czyni ją idealnym wyborem do łazienek bez okna. Dodatkowo, sansewieria jest jednym z najlepszych naturalnych oczyszczaczy powietrza, usuwając m.in. formaldehyd i benzen.

Sansewieria jest łatwa w uprawie Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Jak dbać o rośliny w łazience?

Wietrzenie pomieszczenia - rośliny potrzebują wymiany powietrza tak samo jak my. Regularne podlewanie - większość gatunków łazienkowych preferuje wilgotne podłoże. Kontrola światła - rośliny cieniolubne poradzą sobie bez bezpośredniego słońca, ale wszystkie potrzebują choć trochę naturalnego światła.

Zielona łazienka to inwestycja w zdrowie i estetykę

Wstawiając rośliny do łazienki, zyskujemy podwójnie - poprawiamy jej wygląd i dbamy o zdrowy mikroklimat. Paprotka, skrzydłokwiat, maranta czy monstera to sprawdzone gatunki, które nie tylko poradzą sobie w trudnych warunkach, ale też przyniosą realne korzyści. Dzięki nim łazienka stanie się bardziej przyjazna, świeża i wolna od uciążliwej wilgoci.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 146: Pola Pietucha-Gretkowska i Piotr Pietucha INTERIA.PL